Dan Dungaciu susține că programul SAFE a influențat politica României: „A ținut acest guvern în funcție”

Dan Dungaciu susține că programul SAFE a fost factorul care a menținut guvernul în funcție. Sociologul afirmă că acesta a influențat politica internă a României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

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„SAFE-ul a fost, de fapt, elementul care a ținut acest guvern în funcție”

Invitat la „Marius Tucă Show”, Dan Dungaciu afirmă că programul SAFE ar fi fost principalul motiv pentru care guvernul a rămas în funcție. El susține că interesele legate de acest program au influențat politica internă a României.

„Eu cred așa. Toată povestea și toate minciunele care ne-au spus: să stea guvernul, să luăm banii din PNRR. Eu cred că-i durea un cot și de regia să analizeze. Ei știau că n-o să treacă. Au stat acolo pentru că era nevoie de SAFE. SAFE-ul a fost, de fapt, elementul care a ținut acest guvern în funcție. SAFE-ul a fost elementul care, de fapt, a desenat sau redesenat politica internă românească, ca să nu spun de politica externă.”, a declarat sociologul.

„Este afacerea Skoda din secolul XXI”

Sociologul compară programul SAFE cu afacerea Skoda din perioada interbelică și afirmă că acesta ar trebui analizat în detaliu.

„Pentru că eu cred că SAFE-ul, dacă e să-l scuturi un pic și cineva va trebui să-l scuture la un moment dat, SAFE-ul este afacerea Skoda din perioada interbelică. SAFE-ul este afacerea Skoda din secolul XXI.”, a adăugat analistul.

„Industria românească n-a fost sprijinită, nu s-au dat comenzi pentru industria românească”

Analistul critică modul în care a fost gestionat programul SAFE. El susține că industria românească nu a fost sprijinită și că angajamentele asumate prin contract nu au fost respectate.

„Dacă citești raportul Comisiei Parlamentare, spune așa: s-au luat bani, n-a fost livrat nimic, industria românească n-a fost sprijinită, nu s-au dat comenzi pentru industria românească, s-au dat bani degeaba sau pierd un știu câți bani, pentru că n-am primit înapoi ceea ce trebuia să primim. S-a vădit că ceea ce se promisese în contract. Și vedeți ce se întâmplă acum în România.”, a precizat Dungaciu.

România beneficiază de o alocare de 16,68 miliarde de euro prin programul european SAFE, destinat consolidării capacităților de apărare. Prima tranșă, de aproximativ 2,5 miliarde de euro, a fost transferată la 26 august 2026, iar următoarea plată ar putea avea loc în prima jumătate a anului 2027. Potrivit Comisiei Europene, fondurile suplimentare vor fi acordate în funcție de progresul proiectelor, evaluat de două ori pe an.