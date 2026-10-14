Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu susține că programul SAFE a influențat politica României: „A ținut acest guvern în funcție”

Dan Dungaciu susține că programul SAFE a influențat politica României: „A ținut acest guvern în funcție”

Dan Dungaciu susține că programul SAFE a influențat politica României: „A ținut acest guvern în funcție”
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Dan Dungaciu susține că programul SAFE a fost factorul care a menținut guvernul în funcție. Sociologul afirmă că acesta a influențat politica internă a României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Sondaj Gândul

Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„SAFE-ul a fost, de fapt, elementul care a ținut acest guvern în funcție”

Invitat la „Marius Tucă Show”, Dan Dungaciu afirmă că programul SAFE ar fi fost principalul motiv pentru care guvernul a rămas în funcție. El susține că interesele legate de acest program au influențat politica internă a României.

„Eu cred așa. Toată povestea și toate minciunele care ne-au spus: să stea guvernul, să luăm banii din PNRR. Eu cred că-i durea un cot și de regia să analizeze. Ei știau că n-o să treacă. Au stat acolo pentru că era nevoie de SAFE. SAFE-ul a fost, de fapt, elementul care a ținut acest guvern în funcție. SAFE-ul a fost elementul care, de fapt, a desenat sau redesenat politica internă românească, ca să nu spun de politica externă.”, a declarat sociologul.

„Este afacerea Skoda din secolul XXI”

Sociologul compară programul SAFE cu afacerea Skoda din perioada interbelică și afirmă că acesta ar trebui analizat în detaliu.

„Pentru că eu cred că SAFE-ul, dacă e să-l scuturi un pic și cineva va trebui să-l scuture la un moment dat, SAFE-ul este afacerea Skoda din perioada interbelică. SAFE-ul este afacerea Skoda din secolul XXI.”, a adăugat analistul.

„Industria românească n-a fost sprijinită, nu s-au dat comenzi pentru industria românească”

Analistul critică modul în care a fost gestionat programul SAFE. El susține că industria românească nu a fost sprijinită și că angajamentele asumate prin contract nu au fost respectate.

„Dacă citești raportul Comisiei Parlamentare, spune așa: s-au luat bani, n-a fost livrat nimic, industria românească n-a fost sprijinită, nu s-au dat comenzi pentru industria românească, s-au dat bani degeaba sau pierd un știu câți bani, pentru că n-am primit înapoi ceea ce trebuia să primim. S-a vădit că ceea ce se promisese în contract. Și vedeți ce se întâmplă acum în România.”, a precizat Dungaciu.

România beneficiază de o alocare de 16,68 miliarde de euro prin programul european SAFE, destinat consolidării capacităților de apărare. Prima tranșă, de aproximativ 2,5 miliarde de euro, a fost transferată la 26 august 2026, iar următoarea plată ar putea avea loc în prima jumătate a anului 2027. Potrivit Comisiei Europene, fondurile suplimentare vor fi acordate în funcție de progresul proiectelor, evaluat de două ori pe an.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu susține că încheierea războiului din Ucraina ar însemna înfrângerea în „războiul de independență” al UE
22:39
Dan Dungaciu susține că încheierea războiului din Ucraina ar însemna înfrângerea în „războiul de independență” al UE
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe miercuri, 14 octombrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Severin
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 14 octombrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Severin
EXCLUSIV Victor Ponta acuză USR că a „salvat” Șantierul Naval Mangalia pentru Germania: „România avea 51%, acum are 0%”
07:00
Victor Ponta acuză USR că a „salvat” Șantierul Naval Mangalia pentru Germania: „România avea 51%, acum are 0%”
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 13 octombrie, de la ora 19:00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
22:00, 12 Oct 2026
Marius Tucă Show începe marți, 13 octombrie, de la ora 19:00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
MARIUS TUCĂ SHOW Victor Ponta, detalii din culisele negocierilor cu Luca Niculescu. De ce va vota Guvernul grupul parlamentar al lui Ponta
20:57, 12 Oct 2026
Victor Ponta, detalii din culisele negocierilor cu Luca Niculescu. De ce va vota Guvernul grupul parlamentar al lui Ponta
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe luni, 12 octombrie, de la ora 19.00, pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
12:51, 11 Oct 2026
Marius Tucă Show începe luni, 12 octombrie, de la ora 19.00, pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
Mediafax
PSD, decizie crucială azi pentru Guvernul Luca Niculescu! Sorin Grindeanu are trei variante pe masă
Digi24
Parlamentul ar putea fi dizolvat vineri. Planul lui Nicușor Dan dacă Guvernul Niculescu nu are majoritate
Cancan.ro
Asia Express s-a transformat în Insula Iubirii. Ce s-a întâmplat noaptea, de fapt, între soțul Valeriei Lungu și „ispita” Loredana Chivu
Prosport.ro
FOTO. Eugenie Bouchard, apariție spectaculoasă într-o rochie scurtă din piele de șarpe
Adevarul
„AI-ul nu iartă”. Temeri în rândul programatorilor din România: salarii mai mici și joburi în pericol
Mediafax
Cătălin Drulă îi cere lui Nicușor Dan să demită un consilier prezidențial. Cina care a stârnit scandalul
Click
Cazări inedite în România: dormi sub stele într-o căruță cu coviltir, cu baie și aer condiționat
Digi24
VIDEO Guvernul hibrid al lui Luca Niculescu: ce nume ar putea face parte din cabinetul tehno-PSD (surse)
Cancan.ro
SCANDAL de jumătate de milion de euro în culisele Las Fierbinți! Toma Cuzin se consideră protagonist, dar adversarii din proces îl pun la punct. Ce spune Pro TV
Ce se întâmplă doctore
Plătești prea mult la întreținere? Documentele pe care trebuie să le ceri administratorului și cum poți contesta suma mare
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dedeman vinde blocator automat de parcare cu telecomandă. Dispozitivul care îți protejează locul de parcare
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit cum pot produce hidrogen ieftin din apă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
O nouă metodă ar putea anticipa incendiile de vegetație înainte de a scăpa de sub control
Mediafax Italia
CELE MAI BUNE LOCURI DE MUNCĂ! Poți câștiga o avere...
Mediafax Spania
Cât ar putea câștiga în plus angajații dacă s-ar aplica reforma fiscală?!

Cele mai noi

Trimite acest link pe