Dan Dungaciu susține că programul SAFE a influențat politica României: „A ținut acest guvern în funcție”

Dan Dungaciu susține că programul SAFE a fost factorul care a menținut guvernul în funcție. Sociologul afirmă că acesta a influențat politica internă a României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la „Marius Tucă Show”, Dan Dungaciu afirmă că programul SAFE ar fi fost principalul motiv pentru care guvernul a rămas în funcție. El susține că interesele legate de acest program au influențat politica internă a României.
„Eu cred așa. Toată povestea și toate minciunele care ne-au spus: să stea guvernul, să luăm banii din PNRR. Eu cred că-i durea un cot și de regia să analizeze. Ei știau că n-o să treacă. Au stat acolo pentru că era nevoie de SAFE. SAFE-ul a fost, de fapt, elementul care a ținut acest guvern în funcție. SAFE-ul a fost elementul care, de fapt, a desenat sau redesenat politica internă românească, ca să nu spun de politica externă.”, a declarat sociologul.
Sociologul compară programul SAFE cu afacerea Skoda din perioada interbelică și afirmă că acesta ar trebui analizat în detaliu.
„Pentru că eu cred că SAFE-ul, dacă e să-l scuturi un pic și cineva va trebui să-l scuture la un moment dat, SAFE-ul este afacerea Skoda din perioada interbelică. SAFE-ul este afacerea Skoda din secolul XXI.”, a adăugat analistul.
Analistul critică modul în care a fost gestionat programul SAFE. El susține că industria românească nu a fost sprijinită și că angajamentele asumate prin contract nu au fost respectate.
„Dacă citești raportul Comisiei Parlamentare, spune așa: s-au luat bani, n-a fost livrat nimic, industria românească n-a fost sprijinită, nu s-au dat comenzi pentru industria românească, s-au dat bani degeaba sau pierd un știu câți bani, pentru că n-am primit înapoi ceea ce trebuia să primim. S-a vădit că ceea ce se promisese în contract. Și vedeți ce se întâmplă acum în România.”, a precizat Dungaciu.
România beneficiază de o alocare de 16,68 miliarde de euro prin programul european SAFE, destinat consolidării capacităților de apărare. Prima tranșă, de aproximativ 2,5 miliarde de euro, a fost transferată la 26 august 2026, iar următoarea plată ar putea avea loc în prima jumătate a anului 2027. Potrivit Comisiei Europene, fondurile suplimentare vor fi acordate în funcție de progresul proiectelor, evaluat de două ori pe an.