Dan Dungaciu susține că încheierea războiului din Ucraina ar însemna înfrângerea în „războiul de independență” al UE

Dan Dungaciu susține că războiul de independență al Uniunii Europene se va termina odată cu războiul din Ucraina. Sociologul crede că partidele de mainstream vor avea de suferit. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.



Sondaj Gândul Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Care este „războiul de independență” al Uniunii Europene?

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu crede că dacă se termină războiul din Ucraina, „războiul de independență” al Uniunii Europene va suferi o înfrângere. Acesta precizează că, deși europenii au finanțat războiul, americanii sunt cei care au asigurat logistica.

„În războiul de independență al Uniunii Europene față de America și Rusia, faptul că se oprește războiul în Ucraina pentru ei va fi o înfrângere. Ei vor fi înfrânți și asta îi scoate din minți. Sigur că o să mai dea bani în continuare să îl țină pe Zelenski. Dar efortul, nu de război propriu-zis, logistic, susținerea logistică a Ucrainei a fost toată americană.”, susține prim-vicepreședintele AUR.

„Unica grilă de lectură politică, geopolitică și morală a lumii în care trăim a devenit războiul din Ucraina.”

Dungaciu susține că muza liderilor europeni este „războiul de independență al UE”. După ce emanciparea europenilor nu se va realiza, adaugă acesta, partidele de mainstream nu vor mai fi protejate de Bruxelles. Politicianul afirmă că singurul motiv pentru care erau aceste partide protejate sunt liniile roșii care erau trasate în raport cu războiul din Ucraina.

„Miza lor este războiul de independență al Uniunii Europene, care nu se va termina cu victorie. Ce înseamnă asta? Toate partidele de mainstream care au o protecție automată din partea Bruxelles-ului, evident că n-o să mai beneficieze de această protecție. Aceste partide erau bune pentru ca să mențină liniile roșii. Pentru că principalul element al linie roșii este atitudinea față de războiul din Ucraina. Unică grilă de lectură politică, geopolitică și morală a lumii în care trăim a devenit războiul din Ucraina.”, menționează sociologul.

„Pe ce vă bizuiți voi când spuneți că 40% dintre români sunt defecți”

Prim-vicepreședintele AUR condamnă împărțirea partidelor între mainstream și „obișnuite”. Acesta crede că nu există nicio diferență între cele două categorii, ambele tipuri de partide fiind „emanate din voința poporului”. Sociologul susține că nimeni nu are dreptul să împartă electoratul în bun și „defect”. Acesta spune că românii trebuie lăsați să gândească așa cum vor, chiar dacă este împotriva curentului european.

„Care ar fi distincția între partide de mainstream și partidele care nu sunt de mainstream? Că, de fapt, nu e niciuna în realitate? Sunt partide emanate de voința acelor popoare, adică de dorința suverană. Populațiile așa gândesc și validează niște partide. Ei zic nu… Emanația asta a voastră, în geografia asta care se numește România, are 40% și nu e bună. De ce nu-i bună? Pe ce vă bizuiți voi când spuneți că 40% dintre români sunt defecți și n-au voie să gândească într-un anumit fel? Nici constituția europeană, nici legislația europeană și tratatele europene nu le permit celor de la Bruxelles să spună asta.”, afirmă Dungaciu.

Ce sunt partidele de mainstream?

Prin partide de mainstream se înțeleg partidele politice tradiționale sau consacrate. Partidele de mainstream au, în general, o prezență importantă și de durată în viața politică a unui stat. Acestea au reprezentare parlamentară, participă la guvernare sau la negocieri politice și sunt considerate parte a curentului politic dominant. Termenul este folosit adesea pentru a le diferenția de partidele antisistem sau de formațiunile politice mai noi, care contestă modul tradițional de funcționare a clasei politice.

Ce acord a făcut Trump cu Putin?

Administrația americană speră că acordul prin care Rusia va putea exporta motorină către SUA și alte piețe va ajuta la reluarea negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina. Într-o întâlnire cu oficiali ucraineni, trimișii lui Donald Trump au spus că Vladimir Putin nu este pregătit să pună capăt războiului, iar acordul ar putea determina Moscova să revină la masa discuțiilor. În baza înțelegerii anunțate săptămâna trecută, Rusia va furniza peste 2,25 milioane de barili de motorină pentru piețele din Statele Unite și din alte țări.

Acordul a provocat nemulțumiri în rândul unor membri ai Congresului american, care susțin că înțelegerea îi oferă Moscovei venituri pe care le poate folosi pentru a continua războiul, fără să o oblige să facă concesii pentru încheierea conflictului.