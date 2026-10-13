Trump susține că Rusia și Ucraina au acceptat armistițiul energetic, dar Kievul reclamă noi atacuri

Donald Trump afirmă că Rusia și Ucraina au acceptat să oprească atacurile asupra infrastructurii energetice, deși cele două părți susțin că nu au convenit asupra unui armistițiu. În timp ce forțele ruse continuă să lovească instalații energetice ucrainene, președintele american sugerează că și Kievul ar fi încălcat înțelegerea.

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Trump spune că Rusia și Ucraina au acceptat armistițiul

Președintele american a fost întrebat de jurnaliști dacă știe că Rusia a încălcat încetarea focului și a atacat Ucraina în timpul nopții. Donald Trump a răspuns că nu este sigur că acest lucru s-a întâmplat.

„Nu sunt sigur de asta. Vom vedea ce se întâmplă”, a declarat liderul de la Casa Albă înainte de a pleca spre un eveniment electoral.

Reporterii au revenit asupra subiectului, întrebându-l de ce Vladimir Putin continuă atacurile, în ciuda ridicării sancțiunilor. Trump a sugerat că și Ucraina ar fi putut încălca armistițiul și a afirmat că situația nu este atât de simplă.

Un jurnalist i-a atras atenția că nici Rusia, nici Ucraina nu au confirmat existența unui acord privind încetarea atacurilor asupra infrastructurii energetice, deși președintele american susține că ambele state l-au acceptat.

„Au fost de acord. Știți de ce? Pentru că eu am spus: Vă veți conforma. Asta se întâmplă”, a răspuns Trump.

Președintele american a mai declarat că înțelegerea sa cu Rusia privind combustibilul nu este destinată doar Statelor Unite, ci întregii lumi.

Zelenski acuză Rusia că nu respectă armistițiul

Poziția lui Trump contrastează cu declarațiile președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care afirmă că Rusia nu a dat niciun semn că ar respecta încetarea atacurilor asupra infrastructurii energetice.

La câteva ore după anunțul liderului american, forțele ruse au atacat o centrală electrică din estul Ucrainei. Până luni după-amiază, alte șase instalații energetice din țară fuseseră lovite, potrivit informațiilor prezentate în materialul citat.

„Nu există niciun indiciu că Rusia respectă” armistițiul energetic, a declarat Zelenski.

Liderul ucrainean a susținut că evoluția discuțiilor depinde de disponibilitatea administrației americane de a exercita presiuni suplimentare asupra Moscovei.

Atacurile rusești au provocat deja întreruperi ale alimentării cu energie electrică în Ucraina, pe fondul intensificării loviturilor asupra infrastructurii energetice.

Atacurile ucrainene au redus producția de motorină a Rusiei

În paralel, Ucraina continuă să vizeze infrastructura petrolieră și de gaze a Rusiei, cu scopul de a reduce veniturile pe care Moscova le folosește pentru finanțarea războiului.

Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie, atacurile au coborât activitatea de rafinare a petrolului din Rusia la cel mai scăzut nivel din ultimii 20 de ani și au redus producția de motorină cu 30% în 2026.

SUA ar fi amenințat că opresc schimbul de informații și achizițiile de arme

Un oficial european și unul ucrainean au declarat pentru CBS News că administrația Trump ar fi amenințat cu suspendarea schimbului de informații și cu blocarea achizițiilor de armament american destinate Ucrainei prin programul PURL, dacă Kievul nu oprește atacurile asupra infrastructurii energetice rusești.

Potrivit oficialului ucrainean, autoritățile de la Kiev iau aceste amenințări foarte în serios. Informațiile furnizate de Statele Unite permit identificarea locurilor și momentelor în care Rusia lansează rachete balistice, fiind importante pentru apărarea Ucrainei.

Oficialul a mai declarat că programul PURL este singura modalitate prin care Ucraina poate cumpăra rachete pentru sistemele antiaeriene Patriot, ale căror stocuri sunt deja insuficiente.