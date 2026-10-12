Cancelarul german Friedrich Merz a respins luni acordul energetic încheiat de Donald Trump cu Vladimir Putin săptămâna trecută, pe care l-a catalogat drept „o greșeală”. De asemenea, șeful executivului german a precizat că o astfel de decizie este complet exclusă pentru Germania și Europa.

Donald Trump a anunțat pe 9 octombrie că a negociat direct cu Vladimir Putin suspendarea temporară a sancțiunilor americane asupra energiei rusești. În același timp, Moscova s-a angajat să livreze imediat peste 300.000 de tone de motorină pe piețele americane și mondiale, urmând ca alte 500.000 de tone să fie eliberate în noiembrie.

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Această afacere dintre Putin și Trump a fost determinată de creșterea prețurilor la pompă la nivel mondial, influențată de escaladarea tensiunilor militare din Orientul Mijlociu. În aceste condiții, din cauza presiunilor politice interne înainte de alegerile de la începutul lunii noiembrie din SUA, Trump a căutat o metodă rapidă de relaxare a prețurilor la energie.

Luni, în cadrul unei conferințe de presă la Berlin, cancelarul Friedrich Merz a demontat logica acordului american cu Rusia. Merz a subliniat că „Moscova va negocia în mod serios doar sub presiune” și a explicat că relaxarea sancțiunilor nu face decât să ofere sprijin financiar mașinăriei de război a Kremlinului.

„Recunoaștem acordul dintre Statele Unite și Rusia privind exporturile de motorină. Cu toate acestea, o astfel de decizie este exclusă pentru Germania și pentru Europa. Rusia va negocia serios doar sub presiune și de aceea menținem sancțiunile împotriva Rusiei. După atacurile nesăbuite ale Moscovei asupra aprovizionării civile cu energie a Ucrainei, trebuie chiar să le înăsprim. Rusia, în mod clar, nu va răspunde propunerilor sau sugestiilor pașnice pentru negocierile actuale”, a precizat Friedrich Merz.

Cancelarul Germaniei a precizat că, în timp ce Trump vorbește despre un armistițiu, Rusia răspunde în realitate cu atacuri masive asupra infrastructurii energetice civile a Ucrainei. De altfel, Volodimir Zelenski s-a declarat complet luat prin surprindere de anunțul lui Trump, pe care l-a catalogat drept „un cadou pentru Putin”, în condițiile în care anunțul înțelegerii dintre Rusia și SUA a fost făcut pe 9 octombrie, chiar de ziua lui Vladimir Putin.

Merz a precizat că, în acest moment, Germania și Europa se bazează pe lanțuri de aprovizionare diversificate și nu mai depind de petrolul sau motorina din Rusia, iar problema actuală în ceea ce privește prețul la energie nu depinde de lipsa de stocuri, ci de capacitatea de rafinare a țițeiului. În loc de concesii, liderul german le-a cerut aliaților europeni să intensifice sancțiunile economice ca răspuns direct la distrugerile provocate de ruși în Ucraina.

Drept replică la criticile europene, Donald Trump și-a apărat public decizia prin intermediul unui mesaj pe platforma Truth Social, unde a acuzat Europa de ipocrizie. Trump susține că Uniunea Europeană a plătit de-a lungul timpului peste 250 de miliarde de dolari Rusiei pentru energie.