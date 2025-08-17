Dan Dungaciu: „România s-a predat complet unei viziuni complet greșite”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Dan Dungaciu a făcut o paralelă între perioada ocupației sovietice și situația actuală a României. Analistul afirmă că, deși nu există trupe străine pe teritoriul țării, România s-a predat unei singure perspective strategice, ceea ce o vulnerabilizează. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Sovieticii ne-au legat la mâini și la picioare”

Dungaciu a rememorat perioada în care România era plină de consilieri sovietici și a comparat acea situație cu prezentul. El a explicat că, deși nu există o ocupație militară directă, România riscă să cadă într-o capcană similară prin alinierea exclusivă la o singură direcție geopolitică.

„Există o strategie să se elibereze de ei înșiși, pentru că în perioada de care spunea domnul Cristoiu, într-adevăr nu eram cu trupele ruse pe teren, eram cu consilierii sovietici peste tot. Și deja a început încet-încet. Adică strategia a fost așa. Sovieticii ne-au legat la mâini și la picioare, am încercat să ne eliberăm o mână.”, afirmă Dan Dungaciu.

„România stă mai prost decât oricând”

România a pierdut orice echilibru strategic. În plus, a întors spatele celorlalte perspective, ceea ce îi crește vulnerabilitatea. Dungaciu avertizează că prețul plătit de România va fi mult mai mare decât cel al altor state. Asta se datorează poziției sale geografice.

„România ce-a făcut? S-a predat complet unei singure viziuni. Și asta tâmpită. Nu doar că ne-am predat unei singure viziuni și asta tâmpită, dar am întors și spatele la cealaltă perspectivă. În momentul ăsta stăm mai prost decât oricând. Numai că prețul pentru noi va fi mult mai mare decât prețul pentru Olanda.”, spune acesta.

