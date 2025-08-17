Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „ROMÂNIA s-a predat complet unei viziuni complet greșite”

Dan Dungaciu: „ROMÂNIA s-a predat complet unei viziuni complet greșite”

Alexandra Anton
17 aug. 2025, 12:15, Marius Tucă Show
Dan Dungaciu: „ROMÂNIA s-a predat complet unei viziuni complet greșite”
Dan Dungaciu: „România s-a predat complet unei viziuni complet greșite”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Dan Dungaciu a făcut o paralelă între perioada ocupației sovietice și situația actuală a României. Analistul afirmă că, deși nu există trupe străine pe teritoriul țării, România s-a predat unei singure perspective strategice, ceea ce o vulnerabilizează. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Sovieticii ne-au legat la mâini și la picioare”

Dungaciu a rememorat perioada în care România era plină de consilieri sovietici și a comparat acea situație cu prezentul. El a explicat că, deși nu există o ocupație militară directă, România riscă să cadă într-o capcană similară prin alinierea exclusivă la o singură direcție geopolitică.

„Există o strategie să se elibereze de ei înșiși, pentru că în perioada de care spunea domnul Cristoiu, într-adevăr nu eram cu trupele ruse pe teren, eram cu consilierii sovietici peste tot. Și deja a început încet-încet. Adică strategia a fost așa. Sovieticii ne-au legat la mâini și la picioare, am încercat să ne eliberăm o mână.”, afirmă Dan Dungaciu.

„România stă mai prost decât oricând”

România a pierdut orice echilibru strategic. În plus, a întors spatele celorlalte perspective, ceea ce îi crește vulnerabilitatea. Dungaciu avertizează că prețul plătit de România va fi mult mai mare decât cel al altor state. Asta se datorează poziției sale geografice.

„România ce-a făcut? S-a predat complet unei singure viziuni. Și asta tâmpită. Nu doar că ne-am predat unei singure viziuni și asta tâmpită, dar am întors și spatele la cealaltă perspectivă. În momentul ăsta stăm mai prost decât oricând. Numai că prețul pentru noi va fi mult mai mare decât prețul pentru Olanda.”, spune acesta.

CITEȘTE ȘI:

Dan Dungaciu: „Europa are o singură ȘANSĂ – să se alieze cu China”

Dan Dungaciu: „Sper că în ROMÂNIA vor fi oameni suficient de lucizi ca să își asume rezultatul alegerilor”

Marian Vanghelie: „L-am ajutat cu ANUMITE lucruri pe Traian Băsescu, dar era neserios”

Viorica Dăncilă: „NIMENI nu ne va scoate din Uniunea Europeană”

Ion Cristoiu: „Nicușor DAN are nevoie ca la Externe și Apărare să fie doi analfabeți”

Mediafax
Rogobete introduce formular online pentru raportarea pacienților trimiși către cabinete private
Digi24
Nămol refolosit și lipsit de proprietăți terapeutice este vândut pe plaje ca remediu miraculos. Avertismentul specialiștilor
Cancan.ro
Primele imagini cu Alina Eremia în superba rochie de mireasă! S-a căsătorit în secret cu Eduard Barbu
Prosport.ro
Apariția care le-a tăiat respirația. Cea mai frumoasă prezentatoare TV din Albania a atras toate privirile
Adevarul
Transferul elevilor după clasa a IX-a, un fenomen? Peste 80 de cereri într-un singur liceu
Mediafax
Bunuri contrafăcute de peste 6.000 de lei, confiscate în judeţul Arad
Click
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor
Wowbiz
Vine PRĂPĂDUL! Adăpostiți-vă de URGENȚĂ! Alertă extremă în următoarele ore!
Antena 3
Un pensionar de 75 de ani i-a cerut soției divorțul după ce s-a îndrăgostit de o fată generată de inteligența artificială, pe internet
Digi24
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care bântuie relația dintre două mari puteri
Cancan.ro
Mihaela Rădulescu, durerea unei iubiri pierdute și moștenirea care șochează! Mesaj trist la o lună de la moartea lui Felix
Ce se întâmplă doctore
Iubita lui Mircea Badea a făcut furori într-un costum de baie minuscul! Arată senzațional la plajă
observatornews.ro
Șofer de 71 de ani, pe contrasens pe A2. I-a certat pe ceilalți pentru că nu-l lasă să înainteze
StirileKanalD
Lanț uman în stațiunea Jupiter pentru salvarea a trei turiști, după ce a fost arborat steagul roșu. Cine este cel care a decedat
KanalD
Avion în flăcări după decolarea din Corfu! 250 de pasageri au trăit clipe de coșmar
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Un bărbat a cumpărat o Toyota RAV4 nouă. După 2 ani a primit un mesaj ciudat de la reprezentață
Descopera.ro
MIT sau ADEVĂR: Râsul chiar poate să vindece?
Capital.ro
Profeția lui Călin Georgescu s-a adeverit. A anunțat din 2024: Vă spun ceva și mai interesant
Evz.ro
Cum își schimba Jean de la Craiova pantofii zilnic, în comunism. O poveste fabuloasă
A1
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Stirile Kanal D
Bolnavii români îi pot raporta acum pe medici. Anunțul ministrului Sănătății: „Această practică este inacceptabilă şi nedemnă”. Cum și în ce condiții
Kfetele
Nicușor Dan a explicat motivul pentru care a ales să meargă la mănăstire de Ziua Marinei, și să nu participe la ceremoniile de la Constanța! Intențiile au fost legate de comunitate
RadioImpuls
Ioana Tufaru a ajuns din nou la spital, după ce i s-a făcut rău pe stradă: „Sper să trec cu bine peste toate!”. Ce i-au spus medicii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Descopera.ro
Cum îi percep oamenii pe medicii care poartă halate albe?
EXTERNE Alegeri în BOLIVIA: socialiștii, la un pas să piardă puterea, după de 20 de ani de condus țara!
12:42
Alegeri în BOLIVIA: socialiștii, la un pas să piardă puterea, după de 20 de ani de condus țara!
METEO România se împarte între CANICULĂ și furtuni. Unde au fost emise coduri de avertizare portocaliu și galben de căldură extremă, dar și vijelii
12:11
România se împarte între CANICULĂ și furtuni. Unde au fost emise coduri de avertizare portocaliu și galben de căldură extremă, dar și vijelii
VIDEO Pastila lui Cristoiu de la ora 11:00: „Coaliția de voință” se întrunește azi în chip inutil. Nicușor Dan și-a întrerupt degeaba concediul
11:59
Pastila lui Cristoiu de la ora 11:00: „Coaliția de voință” se întrunește azi în chip inutil. Nicușor Dan și-a întrerupt degeaba concediul
SĂNĂTATE Formular ONLINE pentru raportarea pacienților trimiși către cabinete private! Ministrul Sănătății: „Fiecare caz va fi verificat și sancționat”
11:50
Formular ONLINE pentru raportarea pacienților trimiși către cabinete private! Ministrul Sănătății: „Fiecare caz va fi verificat și sancționat”
VIDEO Ilie Bolojan anunță că măsurile de corecție fiscală se vor finaliza „spre sfârșitul anului viitor”: „România poate trece prin această perioadă”
11:34
Ilie Bolojan anunță că măsurile de corecție fiscală se vor finaliza „spre sfârșitul anului viitor”: „România poate trece prin această perioadă”
VIDEO Ilie Bolojan, despre măsurile de austeritate: „Nu e o plăcere pentru nimeni să ia astfel de măsuri” / „Nu e o problemă pentru mine că voi ieși prost”
11:33
Ilie Bolojan, despre măsurile de austeritate: „Nu e o plăcere pentru nimeni să ia astfel de măsuri” / „Nu e o problemă pentru mine că voi ieși prost”