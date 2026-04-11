Dan Dungaciu: „Toate mesajele lui Donald Trump sunt parte a negocierilor ce vor urma”

Alexandra Anton Marinescu
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a comentat mesajele transmise de Donald Trump privind Iranul. Invitatul a spus că aceste declarații nu sunt întâmplătoare, ci fac parte din strategia de negociere a Statelor Unite. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. 

Dan Dungaciu a explicat că mesajele publice ale liderului american indică obiectivele pe care SUA le urmăresc în negocierile viitoare. Acestea reprezintă mai degrabă poziționări strategice decât un deznodământ al acțiunilor.

Dan Dungaciu: „SUA și-au anunțat intențiile”

Analistul a spus că declarațiile lui Donald Trump reflectă intențiile americanilor în raport cu Iranul. El consideră că aceste mesaje stabilesc cadrul în care vor avea loc discuțiile.

„Asta ce înseamnă? Toate mesajele lui Donald Trump sunt parte a negocierii care stă să vină. Practic, americanii și-au anunțat, de fapt, intențiile și ce este fundamental pentru ei în aceste negocieri.”, spune el.

Trump trebuie să obțină un acord mai bun decât în 2015

Profesorul a subliniat că miza politică este una importantă pentru Donald Trump, mai ales în context electoral. Liderul american nu își permite un acord inferior celui semnat în timpul administrației Obama.

„Evident că lucrurile așa stau, pentru că Donald Trump, încă o dată spun, el nu poate să meargă în America, în preajma alegerilor, cu un document sau cu un acord cu iranienii care este sub nivelul acordului negociat și semnat de Barack Obama în 2015. Deci din punctul ăsta de vedere, evident că el trebuie să obțină ceva.”, afirmă invitatul.

Citește și

ACTUALITATE Valentin Stan: Rezoluția propusă de Bahrein respecta dreptul internațional. Franța s-a alăturat Rusiei și Chinei în a bloca SUA pentru că îl urăște pe Trump
09:00
Valentin Stan: Rezoluția propusă de Bahrein respecta dreptul internațional. Franța s-a alăturat Rusiei și Chinei în a bloca SUA pentru că îl urăște pe Trump
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Nimănui nu i-a păsat că Viktor Orban are relații cu Putin. Acum și-au adus aminte ca să-l blocheze de la câștigarea alegerilor și să-i dea o lecție lui Donald Trump”
08:30
Dan Dungaciu: „Nimănui nu i-a păsat că Viktor Orban are relații cu Putin. Acum și-au adus aminte ca să-l blocheze de la câștigarea alegerilor și să-i dea o lecție lui Donald Trump”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „În America, războaiele au fost declanșate de președinți, dar erau ipocriți. Ei au hotărât orice acțiune militară”
10:30
Ion Cristoiu: „În America, războaiele au fost declanșate de președinți, dar erau ipocriți. Ei au hotărât orice acțiune militară”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Am avut un proiect măreț, să scot o carte uriașă numită Dicționar de locuri, întâmplări și personaje”
10:00
Ion Cristoiu: „Am avut un proiect măreț, să scot o carte uriașă numită Dicționar de locuri, întâmplări și personaje”
Dan Dungaciu: „Iranul s-a dus la negocieri fiind împins de chinezi. S-au pus în acord mai multe părți implicate indirect”
09:00
Dan Dungaciu: „Iranul s-a dus la negocieri fiind împins de chinezi. S-au pus în acord mai multe părți implicate indirect”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Castro a introdus o noutate – relația cu presa. Politicienii slabi se tem de presă”
08:30
Ion Cristoiu: „Castro a introdus o noutate – relația cu presa. Politicienii slabi se tem de presă”
Mediafax
Trump vrea un arc de triumf la Washington, de aproape trei ori mai înalt decât cel din București
Digi24
Kremlinul admite că Orban va pierde alegerile din Ungaria: „Chiar și cu sprijinul nostru, nu au reușit nimic”. Pe cine va da vina Rusia
Cancan.ro
Cum arată acum Nadia Dănciulescu, la 14 ani după ce a fost transformată complet în Frumusețe pe Muchie de Cuțit de la Pro TV
Prosport.ro
FOTO. Frumoasa Diletta Leotta, discuție inedită cu Cristi Chivu: „Îți vom da numerele de telefon”
Adevarul
Viktor Orbán ar putea cere anularea alegerilor, în cazul unei victorii a opoziției. Analist român din Marea Britanie: „S-ar putea inspira de la noi”
Mediafax
Adio unei practici foarte des întâlnite în hoteluri: Uniunea Europeană elimină acest element din camerele de hotel
Click
Cine este tânărul din Constanța care a fost admis la Harvard, cu o bursă de peste 1.300.000 de dolari: „Un copil extraordinar”
Digi24
Péter Magyar, „omul dificil” care îl provoacă pe Viktor Orbán în Ungaria, este controversat chiar și printre susținătorii săi
Cancan.ro
România, lovită de frig chiar înainte de Paște. Brumă și ninsori în noaptea de Înviere
Ce se întâmplă doctore
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Restricții în trafic de Paște. Unde se circulă cel mai greu?
Descopera.ro
Cât de des ar trebui spălați blugii? Mulți greșesc!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
Confirmat științific! De ce este bine să încălzim mâncarea pentru pisici?
EXTERNE Marine Le Pen, întâlnire discretă cu cel mai bogat om din Franţa și șefii marilor companii. Mediul de afaceri îi întoarce spatele președintelui Macron
09:56
Marine Le Pen, întâlnire discretă cu cel mai bogat om din Franţa și șefii marilor companii. Mediul de afaceri îi întoarce spatele președintelui Macron
SPORT Mirel Rădoi, mesaj tranșant înainte de FCSB – Oțelul: „S-ar fi zis că noi aici stăm doar la grătar”
09:10
Mirel Rădoi, mesaj tranșant înainte de FCSB – Oțelul: „S-ar fi zis că noi aici stăm doar la grătar”
COMUNICAT Anunț: S.C. MASTERANGE ROMANIA S.R.L anunță publicul asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu și declanșarea etapei de încadrare
09:00
Anunț: S.C. MASTERANGE ROMANIA S.R.L anunță publicul asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu și declanșarea etapei de încadrare
SPORT Discursul EMOȚIONANT al lui Răzvan Lucescu la înmormântarea tatălui său
08:53
Discursul EMOȚIONANT al lui Răzvan Lucescu la înmormântarea tatălui său
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1507. Budanov, principalul consilier al lui Zelenski, crede că se apropie un acord cu Rusia
08:52
Război în Ucraina, ziua 1507. Budanov, principalul consilier al lui Zelenski, crede că se apropie un acord cu Rusia
SPORT Ianis Zicu vrea să PLECE de la Farul. „Trebuie un şoc la echipă. Nu țin de scaun”. Ce spune președintele clubului
08:27
Ianis Zicu vrea să PLECE de la Farul. „Trebuie un şoc la echipă. Nu țin de scaun”. Ce spune președintele clubului

