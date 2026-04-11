Dan Dungaciu: „Toate mesajele lui Donald Trump sunt parte a negocierilor ce vor urma”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a comentat mesajele transmise de Donald Trump privind Iranul. Invitatul a spus că aceste declarații nu sunt întâmplătoare, ci fac parte din strategia de negociere a Statelor Unite. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu a explicat că mesajele publice ale liderului american indică obiectivele pe care SUA le urmăresc în negocierile viitoare. Acestea reprezintă mai degrabă poziționări strategice decât un deznodământ al acțiunilor.

Dan Dungaciu: „SUA și-au anunțat intențiile”

Analistul a spus că declarațiile lui Donald Trump reflectă intențiile americanilor în raport cu Iranul. El consideră că aceste mesaje stabilesc cadrul în care vor avea loc discuțiile.

„Asta ce înseamnă? Toate mesajele lui Donald Trump sunt parte a negocierii care stă să vină. Practic, americanii și-au anunțat, de fapt, intențiile și ce este fundamental pentru ei în aceste negocieri.”, spune el.

Trump trebuie să obțină un acord mai bun decât în 2015

Profesorul a subliniat că miza politică este una importantă pentru Donald Trump, mai ales în context electoral. Liderul american nu își permite un acord inferior celui semnat în timpul administrației Obama.