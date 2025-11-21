Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „TRUMP va închide dosarul cu Ucraina pentru că urmează alegerile primare din America”

Dan Dungaciu: „TRUMP va închide dosarul cu Ucraina pentru că urmează alegerile primare din America”

Alexandra Anton Marinescu
21 nov. 2025, 09:00, Marius Tucă Show
Dan Dungaciu: „Trump va închide dosarul cu Ucraina pentru că urmează alegerile primare din America”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a explicat ce se întâmplă în acest moment în politica americană, cum influențează acest context războiul din Ucraina și de ce România a mers pe direcția europeană într-un moment în care Washingtonul își schimbă strategia. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Trebuie să le închidă pe toate, pentru că trebuie să liniștească propria bază”

Dungaciu spune că oamenii apropiați de Donald Trump, precum Kash Patel și Tulsi Gabbard, au început deja să pună presiune pe anumite dosare. El explică faptul că, odată ce această echipă intră în acțiune, direcția nu mai poate fi schimbată.

„Când s-au pus americanii pe ei, și Patel și Tulsi Gabbard, care are și ea probabil o mare amiciție pentru Ucraina, din momentul în care ucrainenii au pus-o pe lista de agenți ai Rusiei, este clar că ea, când se pune pe treabă, se pune pe treabă. Și când au primit semnalul ăsta, adică acea echipă a lui Donald Trump, care gândește într-un anumit fel, ajunge să facă jocurile, nu văd cum se mai poate întoarce înapoi. Pentru că Trump trebuie să închidă chestia. Începe acum toate dosarele deschise. De la Epstein până la… trebuie să le închidă pe toate, pentru că trebuie să liniștească propria bază. Și începe încet, încet.”, susține geopoliticianul.

Europa folosește războiul ca să se întărească

Dungaciu explică de ce Trump va încerca să închidă conflictul din Ucraina. Acest lucru intră în contradicție cu direcția aleasă de România.

„Să nu lase să crească prețul la energie, pentru că acolo arde. De asta s-a dat legea cu transparentizare în cazul Epstein, ca să liniștească baza lui, care e mult mai furioasă pe asta decât pe Ucraina. De asta va închide povestea cu Ucraina. Pentru că vine 2026. România merge pe domnul Macron. Noi ne-am scos prima strategie de securitate cu influență europeană. Noi am pariat, toți, și Republica Moldova la pachet, pe ideea europeană. Europa este exact ceea ce vor ei să audă, pentru că Europa a folosit acest război pentru a se întări.”, crede sociologul.

Citește și

ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Cenzura și războiul hibrid vor fi folosite pentru a prelungi narativul europenilor că noi vom rămâne în război cu RUSIA”
10:30
Dan Dungaciu: „Cenzura și războiul hibrid vor fi folosite pentru a prelungi narativul europenilor că noi vom rămâne în război cu RUSIA”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Faptul că a început accelerarea negocierilor de PACE înseamnă că s-a ajuns și la un acord cu cineva de la Kiev”
10:00
Dan Dungaciu: „Faptul că a început accelerarea negocierilor de PACE înseamnă că s-a ajuns și la un acord cu cineva de la Kiev”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Călin Georgescu a ajuns un personaj foarte MARE dacă șeful statului lucrează la biografia lui”
08:30
Ion Cristoiu: „Călin Georgescu a ajuns un personaj foarte MARE dacă șeful statului lucrează la biografia lui”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Fac pariu că va urma un act de SABOTAJ pentru a bloca orice negociere de pace”
08:00
Ion Cristoiu: „Fac pariu că va urma un act de SABOTAJ pentru a bloca orice negociere de pace”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Scenariul din DOSARUL lui Georgescu ar fi respins de orice casă de filme”
07:30
Ion Cristoiu: „Scenariul din DOSARUL lui Georgescu ar fi respins de orice casă de filme”
ACTUALITATE Valentin Stan: Nicușor DAN ne spune că nu știe care este strategia de apărare națională
07:00
Valentin Stan: Nicușor DAN ne spune că nu știe care este strategia de apărare națională
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Planul de pace al SUA pentru Ucraina: care sunt cele 28 de puncte
Cancan.ro
Prognoză meteo Revelion 2026 | Orașele din România în care ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Adevarul
Trei greșeli într-o propoziție: Ministerul Educației, prins cu tema nefăcută. Reacția lui Cristian David: „Incredibil!”
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
Digi24
Chiar dacă pierde cu Turcia, România va juca ori cu Slovacia, ori cu Kosovo
Cancan.ro
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce substanțe avea în corp
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
Descopera.ro
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Oamenii cu pisici ar putea avea un risc mai mare de schizofrenie, sugerează o cercetare
EXTERNE Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume. Autoritățile nipone revin la energia atomică, la 14 ani după dezastrul Fukushima
14:07
Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume. Autoritățile nipone revin la energia atomică, la 14 ani după dezastrul Fukushima
POLITICĂ Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
14:02
Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
HOROSCOP Universul s-a întors împotriva acestei Zodie. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
13:55
Universul s-a întors împotriva acestei Zodie. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
13:53
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
SPORT România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”
13:51
România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”