Dan Dungaciu: „Trump va închide dosarul cu Ucraina pentru că urmează alegerile primare din America”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a explicat ce se întâmplă în acest moment în politica americană, cum influențează acest context războiul din Ucraina și de ce România a mers pe direcția europeană într-un moment în care Washingtonul își schimbă strategia. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Dungaciu spune că oamenii apropiați de Donald Trump, precum Kash Patel și Tulsi Gabbard, au început deja să pună presiune pe anumite dosare. El explică faptul că, odată ce această echipă intră în acțiune, direcția nu mai poate fi schimbată.
„Când s-au pus americanii pe ei, și Patel și Tulsi Gabbard, care are și ea probabil o mare amiciție pentru Ucraina, din momentul în care ucrainenii au pus-o pe lista de agenți ai Rusiei, este clar că ea, când se pune pe treabă, se pune pe treabă. Și când au primit semnalul ăsta, adică acea echipă a lui Donald Trump, care gândește într-un anumit fel, ajunge să facă jocurile, nu văd cum se mai poate întoarce înapoi. Pentru că Trump trebuie să închidă chestia. Începe acum toate dosarele deschise. De la Epstein până la… trebuie să le închidă pe toate, pentru că trebuie să liniștească propria bază. Și începe încet, încet.”, susține geopoliticianul.
Dungaciu explică de ce Trump va încerca să închidă conflictul din Ucraina. Acest lucru intră în contradicție cu direcția aleasă de România.
„Să nu lase să crească prețul la energie, pentru că acolo arde. De asta s-a dat legea cu transparentizare în cazul Epstein, ca să liniștească baza lui, care e mult mai furioasă pe asta decât pe Ucraina. De asta va închide povestea cu Ucraina. Pentru că vine 2026. România merge pe domnul Macron. Noi ne-am scos prima strategie de securitate cu influență europeană. Noi am pariat, toți, și Republica Moldova la pachet, pe ideea europeană. Europa este exact ceea ce vor ei să audă, pentru că Europa a folosit acest război pentru a se întări.”, crede sociologul.