Dan Dungaciu: „Trump va închide dosarul cu Ucraina pentru că urmează alegerile primare din America”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a explicat ce se întâmplă în acest moment în politica americană, cum influențează acest context războiul din Ucraina și de ce România a mers pe direcția europeană într-un moment în care Washingtonul își schimbă strategia. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Trebuie să le închidă pe toate, pentru că trebuie să liniștească propria bază”

Dungaciu spune că oamenii apropiați de Donald Trump, precum Kash Patel și Tulsi Gabbard, au început deja să pună presiune pe anumite dosare. El explică faptul că, odată ce această echipă intră în acțiune, direcția nu mai poate fi schimbată.

„Când s-au pus americanii pe ei, și Patel și Tulsi Gabbard, care are și ea probabil o mare amiciție pentru Ucraina, din momentul în care ucrainenii au pus-o pe lista de agenți ai Rusiei, este clar că ea, când se pune pe treabă, se pune pe treabă. Și când au primit semnalul ăsta, adică acea echipă a lui Donald Trump, care gândește într-un anumit fel, ajunge să facă jocurile, nu văd cum se mai poate întoarce înapoi. Pentru că Trump trebuie să închidă chestia. Începe acum toate dosarele deschise. De la Epstein până la… trebuie să le închidă pe toate, pentru că trebuie să liniștească propria bază. Și începe încet, încet.”, susține geopoliticianul.

Europa folosește războiul ca să se întărească

Dungaciu explică de ce Trump va încerca să închidă conflictul din Ucraina. Acest lucru intră în contradicție cu direcția aleasă de România.