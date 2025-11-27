Dan Dungaciu: „Ucrainenii își asumă 3 linii ROȘII – scăderea dimensiunii armatei, nu recunosc teritoriile, nu acceptă condiționalități legate de NATO”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre care sunt cele 3 mari linii roșii acceptate de ucraineni. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre care sunt cele 3 linii roșii pe care ucrainenii le-au acceptat. Din acordul în 28 de puncte, spune analistul, s-a ajuns la unul cu 19 puncte. Cele 3 linii roșii acceptate de ucraineni sunt: menținerea armatei la 600 de mii de soldați, necedarea de teritorii și suveranitatea Ucrainei. Dungaciu susține că prin cele 3 puncte s-a mutat discuția în 2022. La acel moment, Ucraina cerea lucruri similare. Analistul susține că intrarea Ucrainei în NATO reprezintă cauza războiului din partea Rusiei.
„Da, dar ucrainenii acum au anunțat că s-a reamenajat puțin acordul în 28 de puncte și nu mai sunt 28, sunt 19. Și au anunțat foarte clar că există trei linii roșii pe care ei și le asumă. Opinie consonantă cu ceea ce au spus europenii, inclusiv doamna Ursula von der Leyen. Și cele trei puncte sunt: nu acceptăm scăderea dimensiunii armatei ucrainene 800.000 – 600.000. Oricum 600.000, niciodată rușii nu vor accepta 600.000 de soldați ucraineni, că asta înseamnă că vor avea mari probleme militare acolo. Doi, nu acceptăm și nu recunoaștem teritoriile și să cedăm teritoriile pe care rușii nu le-au… Trei, suveranitatea Ucrainei trebuie prezervată. Nu acceptăm condiționalități în ceea ce privește NATO. Altminteri spus, ce au făcut ucraineni prin aceste trei linii roșii? Au dus discuția în 2022, pentru că acest război, până la urmă, din perspectivă strategică, pentru ruși a însemnat Ucraina nu intră în NATO, Ucraina se demilitarizează și de acolo nu vor mai fi procese… Revenind, da, se va duce Witkoff la Moscova, cel mai probabil, însă ajutorul despre care vorbim acum poate să fie de două feluri. Ajutorul american este un ajutor militar care se va da sau s-a dat până acuma cu bani veniți de la europeni. Ajutorul acela poate să fie oprit. Dar mai este ajutorul care ține de intelligence, ajutorul satelitar, adică, să ne înțelegem, care este esențial. Toți ochii Ucrainei sunt ochii Americii.”, a explicat sociologul.