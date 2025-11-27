Dan Dungaciu: „Ucrainenii își asumă 3 linii ROȘII – scăderea dimensiunii armatei, nu recunosc teritoriile, nu acceptă condiționalități legate de NATO”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre care sunt cele 3 mari linii roșii acceptate de ucraineni. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Nu acceptăm scăderea dimensiunii armatei ucrainene 800.000 – 600.000. Oricum 600.000, niciodată rușii nu vor accepta 600.000 de soldați ucraineni. Asta înseamnă că vor avea mari probleme militare acolo.”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre care sunt cele 3 linii roșii pe care ucrainenii le-au acceptat. Din acordul în 28 de puncte, spune analistul, s-a ajuns la unul cu 19 puncte. Cele 3 linii roșii acceptate de ucraineni sunt: menținerea armatei la 600 de mii de soldați, necedarea de teritorii și suveranitatea Ucrainei. Dungaciu susține că prin cele 3 puncte s-a mutat discuția în 2022. La acel moment, Ucraina cerea lucruri similare. Analistul susține că intrarea Ucrainei în NATO reprezintă cauza războiului din partea Rusiei.