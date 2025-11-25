Daniel Băluță: „La alegerile locale alegem MANAGERI, administratori ai orașului”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Daniel Băluță, politician și primar al Sectorului 4 din București, a vorbit despre care sunt motivele pentru care a ales să candideze la Primăria Capitalei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Daniel Băluță a vorbit despre care sunt motivele pentru care a ales să candideze la Primăria Capitalei. Acesta a început prin a spune că este prima dată când candidează la Primăria Capitalei. De asemenea, a precizat și că este o campanie foarte diferită. Politicianul susține că problemele Sectorului 4 se regăsesc în tot Bucureștiul.
„Da, este prima campanie pentru Primăria Capitalei. Da, este foarte diferită această campanie dintr-un motiv simplu. La sector am constatat că pentru oameni sunt foarte importante rezultatele. Aici încerc să explic, pe baza credibilității pe care o am, pe baza credibilității fundamentată pe rezultate. Că pot continua acest lucru și este mai greu să explic tuturor oamenilor din oraș că la aceste alegeri nu alegem parlamentari, nu alegem politicieni și alegem manageri, administratori ai orașului. Vedeți, un lucru pozitiv este că am reușit să schimb destul de mult modul în care funcționează acea parte din București. Regăsesc foarte multe dintre problemele pe care le-am avut de-a lungul timpului în Sectorul 4, într-o bucată mare din oraș. Văd supărare, văd frustrare, văd revoltă din partea oamenilor, văd că spun… Nu se mai poate și au dreptate, pentru că nu se mai poate să avem un trafic cum îl avem. Nu se mai poate să trăim în mizeria în care trăim. Nu se mai poate să nu avem un transport rezonabil, să nu avem spitale în regulă. Nu se mai poate ca toate aceste componente ale vieții de zi cu zi să nu fie într-o stare de funcționare corectă.”, a explicat politicianul.