Daniel Băluță: „Un tânăr din București trebuie să poată duce o viață decentă și corectă aici, fără să PLECE în altă parte”

Andrei Rosz
26 nov. 2025, 09:00, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Daniel Băluță, politician și primar al Sectorului 4 din București, a vorbit despre planurile pe care le are pentru a ajuta tinerii, dar și pentru a readuce diaspora în țară. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Daniel Băluță: „Un angajament pe care l-am luat în fața oamenilor este acela de a transparentiza această listă. Nu numai pentru această zonă de apartamente, ci pentru spații comerciale, pentru terenuri și pentru fel de fel de imobile. Pentru că ele reprezintă în mod clar o resursă extrem de importantă pentru tineri.

Invitat la Marius Tucă Show, Daniel Băluță a vorbit despre planurile pe care le are pentru a susține tineretul, dar și pentru a aduce diaspora în țară. Acesta a început prin a spune că are idei de oportunități pentru tineri. Subvenționarea dobânzilor, închirierea de apartamente mai ieftine sau construirea la prețuri preferențiale sunt idei de susținere a tinerilor ale primarului.

„O altă oportunitate pentru tineri este aceea ca Primăria să subvenționeze o parte din dobânda, cum se întâmplă în alte capitale europene, o parte din dobânda pe care tinerii o plătesc la bancă. Iar în ceea ce privește cealaltă versiune de locuit, și anume chiria, Primăria trebuie să vină în ajutorul tinerilor și a familiilor tinere, subvenționând o parte din costul acesteia. Bineînțeles, există și varianta asta, dar pe aia o aplici după ce folosești un fond de locuințe, nu important, ci e foarte important, pe care deja îl ai. Un angajament pe care l-am luat în fața oamenilor este acela de a transparentiza această listă, nu numai pentru această zonă de apartamente, pentru spații comerciale, pentru terenuri și pentru fel de fel de imobile. Pentru că ele reprezintă în mod clar o resursă extrem de importantă pentru tineri. Mai mult decât atât, prin parteneriatele pe care primăria le poate face cu dezvoltatorii, aceștia pot pune la dispoziție pentru primărie, fie spre închiriere, fie spre achiziție, la un preț preferențial, un anumit număr de apartamente pe care să le putem folosi pentru tineri. Sunt, după cum vedeți, foarte multe soluții. Nimeni, din păcate, nu a acordat atenție în ultimii 35 de ani acestei probleme reale, pentru că unul dintre scopurile pe care le am este ca un tânăr din București să poată să ducă o viață decentă, corectă aici și să nu plece în altă parte. Mai mult, aceste măsuri de încurajare și de obținere a locurilor de muncă bine plătite pentru tineri, coroborate cu stimularea mediului antreprenorial ar putea să stimuleze o mulțime de români din diaspora să se întoarcă din nou acasă. Asta înseamnă inclusiv din punct de vedere economic noi investiții.”, a explicat politicianul.

