Este păcat să lăsăm casele de patrimoniu să se prăbușească. Există soluții

Daniel Băluță, candidat la Primăria Bucureștiului, a vorbit despre casele de patrimoniu din București care, multe dintre ele, au fost lăsate în paragină.

Daniel Băluță, primarul sectorului 4, a vorbit în emisiunea „Marius Tucă Show” despre soluțiile pe care le propune pentru repunerea în funcțiune a caselor de patrimoniu din București. Acesta susține că pentru casele de patrimoniu care sunt proprietate privată, primăria are datoria de a elibera cât mai facil autorizații de renovare pentru astfel de construcții, atâta timp cât se îndeplinesc condițiile legale.

„Avem două categorii de imobile de genul acesta, cele care sunt proprietate privată și cele care sunt proprietatea statului roman, pentru că din păcate sunt și foarte multe care sunt proprietatea statului. Pentru cele private, cred că cel mai important lucru pe care îl putem oferi este posibilitatea de a autoriza rapid o astfel de construcție, ținând cont de următorul lucru, construcția finală trebuie să arate la fel, să respecte exact dimensiunile și estetica construcției inițiale. De aceea, există avizul de la Ministerul Culturii pentru așa ceva. Deci este un lucru pe care l-aș stimula și aș interzice ca nimeni să nu aștepte să se demoleze ceva sau să cadă. În locul acela trebuie construită o casă la fel, altfel nu are voie nimeni să construiască.”

Daniel Băluță aduce în vedere și a doua categorie de case de patrimoniu, mai exact cele ce se află în proprietatea statului. Acesta spune că cheia pentru renovarea în condiții corecte și repunerea în practică a acestor spații istorice se poate face prin parteneriate de tip public-privat. Restaurante, teatre și alte spații de care bucureștenii se pot bucura, spune Daniel Băluță, că ar putea să-și desfășoare activitatea în aceste case care în acest moment în marea lor majoritate sunt lăsate în paragină.