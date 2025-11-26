Este păcat să lăsăm casele de patrimoniu să se prăbușească. Există soluții

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Daniel Băluță, candidat la Primăria Bucureștiului, a vorbit despre casele de patrimoniu din București care, multe dintre ele, au fost lăsate în paragină. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.
Daniel Băluță, primarul sectorului 4, a vorbit în emisiunea „Marius Tucă Show” despre soluțiile pe care le propune pentru repunerea în funcțiune a caselor de patrimoniu din București. Acesta susține că pentru casele de patrimoniu care sunt proprietate privată, primăria are datoria de a elibera cât mai facil autorizații de renovare pentru astfel de construcții, atâta timp cât se îndeplinesc condițiile legale.
„Avem două categorii de imobile de genul acesta, cele care sunt proprietate privată și cele care sunt proprietatea statului roman, pentru că din păcate sunt și foarte multe care sunt proprietatea statului. Pentru cele private, cred că cel mai important lucru pe care îl putem oferi este posibilitatea de a autoriza rapid o astfel de construcție, ținând cont de următorul lucru, construcția finală trebuie să arate la fel, să respecte exact dimensiunile și estetica construcției inițiale. De aceea, există avizul de la Ministerul Culturii pentru așa ceva. Deci este un lucru pe care l-aș stimula și aș interzice ca nimeni să nu aștepte să se demoleze ceva sau să cadă. În locul acela trebuie construită o casă la fel, altfel nu are voie nimeni să construiască.”
Daniel Băluță aduce în vedere și a doua categorie de case de patrimoniu, mai exact cele ce se află în proprietatea statului. Acesta spune că cheia pentru renovarea în condiții corecte și repunerea în practică a acestor spații istorice se poate face prin parteneriate de tip public-privat. Restaurante, teatre și alte spații de care bucureștenii se pot bucura, spune Daniel Băluță, că ar putea să-și desfășoare activitatea în aceste case care în acest moment în marea lor majoritate sunt lăsate în paragină.
„A doua categorie de construcții este legată de cele aflate în patrimoniul municipalității sau al altor instituții ale statului. Acelea sunt casele care se pretează perfect pentru parteneriate public-privat. Ele pot deveni spații educaționale, hub-uri pentru diverse tipuri de activități. Pur și simplu am asista la o reconstrucție accelerată a orașului împreună cu mediul privat. Este o direcție pe care vreau să o folosesc extrem de mult. Ea nu a fost niciodată explorată până la ora asta. Și pentru casele de patrimoniu există soluții în care nu doar primăria din banii ei, pentru că la câte probleme sunt în acest oraș, trebuie să te gândești că nu poți face asta, nu le poți rezolva decât împreună cu comunitatea. Asta înseamnă că noi, cei care suntem în București, împreună cu primăria, trebuie să punem umărul și fiecare cât poate din propriul buzunar, astfel încât să putem să reconstruim acest oraș. Ne dorim să facem un restaurant, ne dorim să facem un teatru, ne dorim să facem orice în aceste clădiri. Avem posibilitatea să le facem. Este păcat să ne uităm la ele cum pur și simplu se prăbușesc și să nu facem nimic.
Și nu în ultimul rând, mai este un lucru pe care trebuie să-l adăugăm aici. Și, așa cum pentru tineri este această propunere ca primăria să subvenționeze dobânzile la bancă, inclusiv pentru cei care vor să facă astfel de demersuri, să-și renoveze propriile clădiri, este important să stimulăm chestiunea asta și să ajutăm cu dobânzi subvenționate.”