Gigi Nețoiu: „Nu avem de unde să scoatem din buget atât de mulți bani pentru ARME”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a vorbit despre cum toți aflați la putere sunt crescuți de Soros ca să distrugă România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
„Acum au încheiat un contract cu Israel cu 400 de milioane pentru drone? Deci, domnule, cea mai mare imbecilitate și prostie pe care poate să o spună cu războiul cu rușii, că vin rușii. Nu vin domnule rușii. V-am spus data trecută, războiul economic s-a desfășurat, știam eu, din 82. Cu atât mai mult Ceaușescu. Da, e război economic. Tot ce vedeți dumneavoastră acuma sunt crescuți la școala lui Soros și prin aceste ONG-uri… Vezi, acuma vrea să ducă ONG-urile la președinție. Adică ce legătură are președintele? Eu am impresia cu oamenii ăștia, nu sunt, nici nu știu cum să zic să nu jignesc. Deci n-au niciun fel de noțiune. De unde miliardele? Spuneți dumneavoastră. Eu vă spun. Deci tot ce se întâmplă acuma, tot sistemul ăsta, că v-am spus, începând de la domnul Cioloș, care el coordonează tot acest, să zicem guvern, USR sau cum se mai numesc ei. A încercat și domnul Cioloș cu alt partid, gata, s-au retras, numiți toți, crescuți la școala lui Soros. Ca să vedeți noi ca români… Deci dacă Soros aici… De pe timpul domnului Năstase, că și atunci au fost probleme… Știu ce s-a întâmplat cu aceste ONG-uri care au crescut niște oameni care să vină să distrugă România. Spuneți-mi dumneavoastră o măsură economică, spuneți-mi dumneavoastră, dacă vorbește cineva… V-am spus mai devreme, firmele de construcții, vă dați seama câți oameni au dat afară?”, a explicat afaceristul.