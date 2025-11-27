Gigi Nețoiu: „Nu avem de unde să scoatem din buget atât de mulți bani pentru ARME”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a vorbit despre cum toți aflați la putere sunt crescuți de Soros ca să distrugă România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Gigi Nețoiu: „Deci tot ce se întâmplă acuma, tot sistemul ăsta, că v-am spus, începând de la domnul Cioloș… El coordonează tot acest, să zicem, Guvern, USR sau cum se mai numesc ei. A încercat și domnul Cioloș cu alt partid, gata, s-au retras, numiți toți, crescuți la școala lui Soros.”

Invitat la Marius Tucă Show, Gigi Nețoiu a vorbit despre cum cei aflați la putere sunt crescuți de George Soros pentru a distruge România. Acesta a început prin a spune că este o imbecilitate să ai un contract de 400 de milioane pentru drone. Afaceristul adaugă că războiul acesta economic este din 1982.