Gigi Nețoiu: „Timișoara era un oraș frumos, până a venit Fritz și s-a ales PRAFUL”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a vorbit despre cum s-a ales praful de Timișoara după venirea lui Dominic Fritz. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Gigi Nețoiu: „Cu toate că de când a venit domnul Fritz, s-a ales praful și la Timișoara. Unde a venit USR-ul nu a făcut nimic și nici nu vor face. Păi dacă nu au făcut nimic. Îi vedeți pe toți la cravată, frumoși, tineri, cu bani… ”

Invitat la Marius Tucă Show, Gigi Nețoiu a vorbit despre cum s-a ales praful de Timișoara după venirea lui Dominic Fritz. Acesta a început prin a nominaliza orașele care i se par frumoase din țară. A menționat Oradea, Clujul, Brașovul și Craiova. S-a întrebat, retoric, de ce Bucureștiul nu se află pe listă. Apoi a vorbit despre Timișoara, despre care a ținut să precizeze că s-a deteriorat de când a venit Dominic Fritz. Politicianul a ținut să precizeze că cei din USR nu au făcut nimic oriunde au mers să guverneze.