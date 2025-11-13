Gigi Nețoiu: „Timișoara era un oraș frumos, până a venit Fritz și s-a ales PRAFUL”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a vorbit despre cum s-a ales praful de Timișoara după venirea lui Dominic Fritz. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Gigi Nețoiu a vorbit despre cum s-a ales praful de Timișoara după venirea lui Dominic Fritz. Acesta a început prin a nominaliza orașele care i se par frumoase din țară. A menționat Oradea, Clujul, Brașovul și Craiova. S-a întrebat, retoric, de ce Bucureștiul nu se află pe listă. Apoi a vorbit despre Timișoara, despre care a ținut să precizeze că s-a deteriorat de când a venit Dominic Fritz. Politicianul a ținut să precizeze că cei din USR nu au făcut nimic oriunde au mers să guverneze.
„Vedem aceste orașe. V-am dat exemplu și îmi pare rău că toată lumea l-a criticat pe domnul Boc. V-am spus, după părerea mea, ce mi-a plăcut mie… Oradea, Brașovul, Clujul, Craiova, Bucureștiul unde e? Timișoara… Cu toate că de când a venit domnul Fritz, s-a ales praful și la Timișoara. Unde a venit USR-ul, nu a făcut nimic și nici nu vor face. Păi dacă nu au făcut nimic. Îi vedeți pe toți la cravată, frumoși, tineri, cu bani… Nu a făcut niciunul nici măcar un chioșc. Îi vezi, toți sunt barosani, toți sunt șefi… Păi, de unde? Ei au posibilitatea, că au avut părinți bogați. Cu ai noștri ce facem, cu ăștia săraci? Toți sunt școliți prin Franța, pe unde au fost crescuți…”, a explicat afaceristul.