Gigi Nețoiu: „Toată lumea a promis că va face 10 lucruri și nu a făcut NICIUNUL”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a vorbit despre cum politicienii promit lucruri, dar nu se țin de cuvânt. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Gigi Nețoiu: „A spus Nicușor, domnule, după părerea mea, eu am 1000, da, pot să lucreze în primărie și cu 600. Păi poate e nevoie de 1500. De ce n-ai spus acum un an și jumătate că dai afară? De ce ai ținut pe 400? Ca să te voteze, să-ți aducă bani de campanie.”

Invitat la Marius Tucă Show, Gigi Nețoiu a vorbit despre cum politicienii promit lucruri, dar nu se țin de cuvânt. Întrebat ce o să facă în viitorii ani dacă ies primar al Capitalei, acesta s-a abținut din a răspunde. Politicianul a susținut că nu se poate pronunța până nu știe cu ce sume va lucra.