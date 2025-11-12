Gigi Nețoiu: „Toată lumea a promis că va face 10 lucruri și nu a făcut NICIUNUL”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a vorbit despre cum politicienii promit lucruri, dar nu se țin de cuvânt. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Gigi Nețoiu a vorbit despre cum politicienii promit lucruri, dar nu se țin de cuvânt. Întrebat ce o să facă în viitorii ani dacă ies primar al Capitalei, acesta s-a abținut din a răspunde. Politicianul a susținut că nu se poate pronunța până nu știe cu ce sume va lucra.
„Poate nu m-am făcut înțeles. Deci vreau să știu pe ce bani ne bazăm, ca să promit eu. Eu dacă spun… Nu fac greșeala asta, dar nu fac greșeala asta. Toată lumea a promis că face 10 lucruri, n-a făcut niciunul. Dar nu, nu, nu pot să spun lucrul ăsta dacă eu nu știu ce bani avem, ce probleme reale sunt. Da, ce datorii, care sunt prioritățile, ce contracte semnate sunt? Adică nu, nu știu să vă spun acuma. Păi dumneavoastră puteți să spuneți ce faceți, ce proiecte aveți peste următorii 3 ani? Păi da, dar vă bazați pe banii dumneavoastră. Dacă nu aveți bani, puteți să faceți festivalul? Adică munciți în fiecare zi, strângeți niște bani și după aia, domnule, unde investesc banii ăștia ca să-mi creez eu plus valoare? A spus Nicușor, domnule, după părerea mea, eu am 1000, da, pot să lucreze în primărie și cu 600. Păi poate e nevoie de 1500. De ce n-ai spus acum un an și jumătate că dai afară? De ce ai ținut pe 400? Ca să te voteze, să-ți aducă bani de campanie. De ce i-ai ținut? Cum poți să spui așa ceva? Asemenea greșeală… Ce respect ai pentru oamenii ăia din primărie, că lucra cu ei 5 ani. Să spui, domnule, și la Primăria Capitalei din câte îmi aduc aminte, cam 1000, dar poate să funcționeze cu 600, adică ăia 400 unde se duc? Păi poate e nevoie de 1500, depinde ce fac oamenii ăia…”, a explicat afaceristul.