Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Gigi Nețoiu: „Văd PRIMĂRIA ca o societate pe acțiuni, unde acționarii sunt cetățenii”

Gigi Nețoiu: „Văd PRIMĂRIA ca o societate pe acțiuni, unde acționarii sunt cetățenii”

Alexandra Anton Marinescu
06 nov. 2025, 10:45, Marius Tucă Show
Gigi Nețoiu: „Văd PRIMĂRIA ca o societate pe acțiuni, unde acționarii sunt cetățenii”
Gigi Nețoiu: „Văd primăria ca o societate pe acțiuni, unde acționarii sunt cetățenii”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a vorbit despre ce înseamnă „un gospodar” adevărat la conducerea Bucureștiului. El spune că primăria trebuie privită ca o societate pe acțiuni în care cetățenii sunt acționarii. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Gigi Nețoiu: „Un gospodar adevărat este responsabil de bugetul care există la primărie din banii oamenilor”

Gigi Nețoiu a explicat că Bucureștiul are nevoie de un primar care să trateze orașul ca pe o comunitate în care fiecare ban contează. El trebuie să răspundă direct cetățenilor și să fie la dispoziția acestora.

„Domnul Tucă, eu cred că în primul rând… Aici la noi, să vedeți dumneavoastră, după ce toată lumea vine și promite, în special în ultimii ani, toată lumea spune alegeți-mă pe mine că o să fac, nimeni nu știe… După un an, doi, a simțit un post mai bun, a plecat și a lăsat. A uitat de ce a promis oamenilor. Deci pentru mine, eu cred că un gospodar adevărat este să fie responsabil de bugetul care există la primărie din banii oamenilor, ca să fie foarte clar. Primăria nu s-a născut cu moșteniri sau cu bani. Primăria se organizează și cheltuie banii oamenilor, taxele și impozitele. Eu o văd ca o societate pe acțiuni, unde administratorii sunt locuitorii municipiului București.”, afirmă invitatul.

„Primăria Bucureștiului a uitat de sport. Nu mai există terenuri pentru copiii săraci”

El a propus organizarea unor comitete pe sectoare și susține că administrația locală trebuie să implice oamenii în luarea deciziilor.

„Unde acționari cine sunt? Cetățenii. Cetățenii Bucureștiului. Ei dau banii. De la ei venim și le luăm taxe, impozite. Păi, în momentul în care tu te ferești de oameni, și ai făcut niște promisiuni oamenilor, și nu mai răspunzi nimănui ce faci cu banii lor, nu e ok. Gândiți-vă că bugetul Primăriei Capitalei este peste un miliard de euro. Spuneți-mi o zonă, că vorbim de circulație, de parcuri, de infrastructură, gaze… Uitați-vă ce se întâmplă. Nu s-a făcut absolut nimic. Vor fi comitete pe sectoare, care vor participa la aceste ședințe, care sunt prioritățile numărul unu pentru nevoile bucureștenilor. Cu audiență, problemele prioritare, care sunt ale cetățenilor. Vedeți dumneavoastră, Primăria Bucureștiului a uitat de sport. Nu mai există terenuri pentru copiii săraci. Ce sunt? Școli private? Unde oamenii, un muncitor sau un pensionar, nu mai poate să-și ducă copilul să aibă o șansă în sport. Nu mai vorbim de educație, la fel. Nu sunt sprijiniți cu nimic.”, spune Gigi Nețoiu.

Mediafax
Aproape 19.000 de consumatori rămân joi fără gaze în sectorul 4 din București
Digi24
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în biroul său. Edilul spune că sunt făcute cu AI
Cancan.ro
Se micșorează vacanțele elevilor?! Ministrul Educației a făcut anunțul: 'Nu poți să ai și una și alta'
Prosport.ro
FOTO. Noul „power couple” din lumea bogaților. Arată spectaculos
Adevarul
Harta autostrăzilor care intră în șantier în 2026. Două regiuni, ocolite până acum, mobilizează mii de muncitori în construcții
Mediafax
Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice începe astăzi. Buget total de 200 de milioane de lei
Click
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Digi24
Sondaj INSCOP. AUR coboară sub pragul de 40% pentru prima oară după alegerile prezidențiale. PSD și USR, în creștere
Cancan.ro
Oana Roman, vizată de Poliție! Acuzații serioase la adresa vedetei
Ce se întâmplă doctore
Amalia Năstase, veste ȘOC din partea medicilor după ce a făcut un set de analize medicale! Ce i-au descoperit în corp
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Descopera.ro
Cum faci paste PERFECTE: Trucul simplu confirmat științific!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Descopera.ro
De ce siguranța profesională este o investiție benefică? (P)
EXTERNE Macron a fost asaltat de fane în Brazilia. Admiratoarele i-au sărit în brațe, l-au sărutat și i-au cerut fotografii. Reacția liderului francez
12:00
Macron a fost asaltat de fane în Brazilia. Admiratoarele i-au sărit în brațe, l-au sărutat și i-au cerut fotografii. Reacția liderului francez
VIDEO EXCLUSIV Victor Negrescu, la Europa Connect – EU Health Summit: „România poate deveni un lider de opinie în politicile europene de sănătate”
11:44
Victor Negrescu, la Europa Connect – EU Health Summit: „România poate deveni un lider de opinie în politicile europene de sănătate”
VIDEO Theodor Paleologu șterge pe jos cu Cătălin Drulă: „Este dezagreabil, prost crescut, bolnav de PREZIDENȚIALITĂ. Candidează la Primărie doar ca să candideze la prezidențiale”
11:42
Theodor Paleologu șterge pe jos cu Cătălin Drulă: „Este dezagreabil, prost crescut, bolnav de PREZIDENȚIALITĂ. Candidează la Primărie doar ca să candideze la prezidențiale”
VIDEO Ion Cristoiu: Așa zisul Război hibrid – un mijloc periculos de tragere pe sfoară a propriului popor
11:23
Ion Cristoiu: Așa zisul Război hibrid – un mijloc periculos de tragere pe sfoară a propriului popor
SPORT CHIVU, direct în istoria lui Inter Milano. Ce a scris Gazzetta dello Sport despre performanța românului
11:21
CHIVU, direct în istoria lui Inter Milano. Ce a scris Gazzetta dello Sport despre performanța românului