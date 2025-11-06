Gigi Nețoiu: „Văd primăria ca o societate pe acțiuni, unde acționarii sunt cetățenii”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a vorbit despre ce înseamnă „un gospodar” adevărat la conducerea Bucureștiului. El spune că primăria trebuie privită ca o societate pe acțiuni în care cetățenii sunt acționarii. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Gigi Nețoiu: „Un gospodar adevărat este responsabil de bugetul care există la primărie din banii oamenilor”

Gigi Nețoiu a explicat că Bucureștiul are nevoie de un primar care să trateze orașul ca pe o comunitate în care fiecare ban contează. El trebuie să răspundă direct cetățenilor și să fie la dispoziția acestora.

„Domnul Tucă, eu cred că în primul rând… Aici la noi, să vedeți dumneavoastră, după ce toată lumea vine și promite, în special în ultimii ani, toată lumea spune alegeți-mă pe mine că o să fac, nimeni nu știe… După un an, doi, a simțit un post mai bun, a plecat și a lăsat. A uitat de ce a promis oamenilor. Deci pentru mine, eu cred că un gospodar adevărat este să fie responsabil de bugetul care există la primărie din banii oamenilor, ca să fie foarte clar. Primăria nu s-a născut cu moșteniri sau cu bani. Primăria se organizează și cheltuie banii oamenilor, taxele și impozitele. Eu o văd ca o societate pe acțiuni, unde administratorii sunt locuitorii municipiului București.”, afirmă invitatul.

„Primăria Bucureștiului a uitat de sport. Nu mai există terenuri pentru copiii săraci”

El a propus organizarea unor comitete pe sectoare și susține că administrația locală trebuie să implice oamenii în luarea deciziilor.