Gigi Nețoiu: „Văd primăria ca o societate pe acțiuni, unde acționarii sunt cetățenii”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a vorbit despre ce înseamnă „un gospodar” adevărat la conducerea Bucureștiului. El spune că primăria trebuie privită ca o societate pe acțiuni în care cetățenii sunt acționarii. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Gigi Nețoiu a explicat că Bucureștiul are nevoie de un primar care să trateze orașul ca pe o comunitate în care fiecare ban contează. El trebuie să răspundă direct cetățenilor și să fie la dispoziția acestora.
„Domnul Tucă, eu cred că în primul rând… Aici la noi, să vedeți dumneavoastră, după ce toată lumea vine și promite, în special în ultimii ani, toată lumea spune alegeți-mă pe mine că o să fac, nimeni nu știe… După un an, doi, a simțit un post mai bun, a plecat și a lăsat. A uitat de ce a promis oamenilor. Deci pentru mine, eu cred că un gospodar adevărat este să fie responsabil de bugetul care există la primărie din banii oamenilor, ca să fie foarte clar. Primăria nu s-a născut cu moșteniri sau cu bani. Primăria se organizează și cheltuie banii oamenilor, taxele și impozitele. Eu o văd ca o societate pe acțiuni, unde administratorii sunt locuitorii municipiului București.”, afirmă invitatul.
El a propus organizarea unor comitete pe sectoare și susține că administrația locală trebuie să implice oamenii în luarea deciziilor.
„Unde acționari cine sunt? Cetățenii. Cetățenii Bucureștiului. Ei dau banii. De la ei venim și le luăm taxe, impozite. Păi, în momentul în care tu te ferești de oameni, și ai făcut niște promisiuni oamenilor, și nu mai răspunzi nimănui ce faci cu banii lor, nu e ok. Gândiți-vă că bugetul Primăriei Capitalei este peste un miliard de euro. Spuneți-mi o zonă, că vorbim de circulație, de parcuri, de infrastructură, gaze… Uitați-vă ce se întâmplă. Nu s-a făcut absolut nimic. Vor fi comitete pe sectoare, care vor participa la aceste ședințe, care sunt prioritățile numărul unu pentru nevoile bucureștenilor. Cu audiență, problemele prioritare, care sunt ale cetățenilor. Vedeți dumneavoastră, Primăria Bucureștiului a uitat de sport. Nu mai există terenuri pentru copiii săraci. Ce sunt? Școli private? Unde oamenii, un muncitor sau un pensionar, nu mai poate să-și ducă copilul să aibă o șansă în sport. Nu mai vorbim de educație, la fel. Nu sunt sprijiniți cu nimic.”, spune Gigi Nețoiu.