Ion ⁠CRISTOIU: „Fănel Bogos a vrut să pună la bătaie 1,5 milioane pentru MITĂ”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cazul lui Fănel Bogos. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „El a cerut de la ei, de la această direcție, să îi dea 3 milioane de euro. Și cum ăia nu au vrut, a zis, bă, pun la bătaie 1,5 milioane de euro și, mai mult ca sigur, rezolv.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cazul lui Fănel Bogos. A început să povestească acest caz, ca pe o proză de la „DNA”. Ca un subiect secundar, jurnalistul a dezbătut proveniența unor proverbe. Acesta a susținut că nu înțelege cum poate fi pus în practică proverbul „cine sapă groapa altcuiva, cade în ea”. Ca o completare, el a menționat că nu înțelege nici cum să tragi pisici de coadă, ca-n zicala „să tragi mâța de coadă”. Revenind la cazul lui Fănel Bogos, jurnalistul susține că lucrurile sunt cu adevărat interesante. Acest afacerist vasluian, care deține o firmă de păsări, ar fi primit o amendă de la Direcția Sanitar-Veterinară. Pentru că nu a vrut să o plătească, acesta s-a ajutat de alte căi. A pus la bătaie 1,5 milioane de euro pentru a rezolva problema prin mită.