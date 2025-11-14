Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion ⁠CRISTOIU: „Fănel Bogos a vrut să pună la bătaie 1,5 milioane pentru MITĂ”

Ion ⁠CRISTOIU: „Fănel Bogos a vrut să pună la bătaie 1,5 milioane pentru MITĂ”

14 nov. 2025, 13:37
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cazul lui Fănel Bogos. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „El a cerut de la ei, de la această direcție, să îi dea 3 milioane de euro. Și cum ăia nu au vrut, a zis, bă, pun la bătaie 1,5 milioane de euro și, mai mult ca sigur, rezolv.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cazul lui Fănel Bogos. A început să povestească acest caz, ca pe o proză de la „DNA”. Ca un subiect secundar, jurnalistul a dezbătut proveniența unor proverbe. Acesta a susținut că nu înțelege cum poate fi pus în practică proverbul „cine sapă groapa altcuiva, cade în ea”. Ca o completare, el a menționat că nu înțelege nici cum să tragi pisici de coadă, ca-n zicala „să tragi mâța de coadă”. Revenind la cazul lui Fănel Bogos, jurnalistul susține că lucrurile sunt cu adevărat interesante. Acest afacerist vasluian, care deține o firmă de păsări, ar fi primit o amendă de la Direcția Sanitar-Veterinară. Pentru că nu a vrut să o plătească, acesta s-a ajutat de alte căi. A pus la bătaie 1,5 milioane de euro pentru a rezolva problema prin mită.

„Asta e proză de la DNA. Este ceea ce zice DNA-ul. Deci era unul Fănel. A fost odată ca niciodată unul Fănel… Dar de ce zicem a fost odată ca niciodată? Bă, dar ăștia din basme nu înțeleg nimic. Doina (n.r. Doina Cristoiu, soția lui Ion Cristoiu) a făcut literatură română la facultate, a făcut și proverbe. Și eu mereu întreb, bă, dar cum adică cine sapă groapa altuia cade în ea? Adică nu înțeleg unele proverbe… Păi, dar de ce să cazi în ea? Sau asta cu tragi mâța de coadă. Eu am două mâțe. Păi cum să le tragi de coadă? Bun. Deci era un Fănel, Fănel Bogos. Și el avea o firmă pe la Vaslui, de păsări… La un moment dat, nu știu, a fost amendat de Direcția Sanitar-Veterinară. Și el a zis, cum adică… Pe mine, mă? Hai că e foarte interesant. El a cerut de la ei, de la această direcție, să îi dea 3 milioane de euro. Și cum ăia nu au vrut, a zis, bă, pun la bătaie 1,5 milioane de euro și, mai mult ca sigur, rezolv.”, a explicat jurnalistul.

