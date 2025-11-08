Ion ⁠Cristoiu: „În America începe să fie un curent împotriva politicienilor BĂTRÂNI”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre fenomenul din spatele expansiunii curentelor extremiste din politică. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Însă a rămas o chestiune de veacuri, credința omului politică. Și atunci, dispărând doctrinele, oamenii s-au dus pe extreme, și la extrema dreaptă, și la extrema stângă.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre fenomenul din spatele expansiunii curentelor extremiste din politică. Acesta susține că în S.U.A. există un curent „anti-babalâcist”. Diferența sesizată de jurnalist dintre Trump și Mamdani este cea a vârstei. Faptul că actualul primar al New York-ului are doar 34 de ani reprezintă curentul din State. Cristoiu menționează că în ultimii 10 ani a avut loc o apropiere a partidelor de o zonă centrală. Au fost făcute, după spusele acestuia, căsătorii imposibile. Dispărând doctrinele politice, adaugă jurnalistul, electoratele s-au simțit trădate și au început o apropiere de curentele extremiste. Fie că vorbim de extremă de dreapta sau de stângă, fenomenul, susține acesta, a fost unul similar,