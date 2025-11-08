Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion ⁠Cristoiu: „În America începe să fie un curent împotriva politicienilor BĂTRÂNI”

Andrei Rosz
08 nov. 2025, 13:19, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre fenomenul din spatele expansiunii curentelor extremiste din politică. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Însă a rămas o chestiune de veacuri, credința omului politică. Și atunci, dispărând doctrinele, oamenii s-au dus pe extreme, și la extrema dreaptă, și la extrema stângă.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre fenomenul din spatele expansiunii curentelor extremiste din politică. Acesta susține că în S.U.A. există un curent „anti-babalâcist”. Diferența sesizată de jurnalist dintre Trump și Mamdani este cea a vârstei. Faptul că actualul primar al New York-ului are doar 34 de ani reprezintă curentul din State. Cristoiu menționează că în ultimii 10 ani a avut loc o apropiere a partidelor de o zonă centrală. Au fost făcute, după spusele acestuia, căsătorii imposibile. Dispărând doctrinele politice, adaugă jurnalistul, electoratele s-au simțit trădate și au început o apropiere de curentele extremiste. Fie că vorbim de extremă de dreapta sau de stângă, fenomenul, susține acesta, a fost unul similar,

„Amândoi s-au bazat pe o chestie care lipsește deja de mult și anume carisma. Un lucru unde îi deosebesc pe cei doi și este un semnal uluitor pentru întreagă planetă. Este un fenomen antibabalâc. Deci este deja în America, mai ales, a început să fie antibabalâcistă. Eu sunt bătrân deci pot spune. Adică și Trump e un babalâc, e bătrân deja. Mamdani e tânăr, s-a mișcat… Adică el a funcționat aproape ca un reporter. S-a dus în realitate… Și acum din punct de vedere politic este interesant semnalul. În ultimii 10 ani, în Europa, dar și la noi, a avut loc o apropiere de centru a partidelor. Și niște căsătorii imposibile. Adică PSD plus PNL. Partide care tradițional se băteau între ele și în care electoratele își găseau credință… PSD-istul îl ura pe PNL-ist și invers. Eu spun care a fost fenomenul. Ăia au făcut-o ca să stea la putere. Însă a rămas o chestiune de veacuri, credința omului politică. Și atunci, dispărând doctrinele, oamenii s-au dus pe extreme, și la extrema dreaptă, și la extrema stângă.”, a explicat jurnalistul.

