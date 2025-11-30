Ion Cristoiu: „Am luat o pisicuță de milă, în scurt timp a devenit stăpâna casei. Este USR-ISTĂ clar”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre noua sa pisică a pus stăpânire pe casă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Nu, aveam o Coaliție în casă între Țonți și Moti. Țonți este CDR-ist, PNL-ist, iar Moti este PSD-ist. Am adus în Coaliție USR-ista care a cucerit toată casa. A luat toată Coaliția. ”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum noua sa pisică a pus stăpânire pe toată casa. Acesta a început prin a spune că această nouă pisică l-a terorizat pe motanul Moti, care este psd-ist. Jurnalistul a luat o pisică de milă. În scurt timp, spune acesta, a ajuns stăpâna casei. Ironic, acesta susține că pisica este USR-istă. Aceasta ar avea gura mare, miorlăind toată ziua prin casă. Moti, motanul psd-ist, cât pisica era mică o lăsa în pace, deși ar fi putut să se impună. Acum, că aceasta a crescut, i-a luat locul și tot ce îi mai aparținea prin casă. Cristoiu, ironic, spune că avea o coaliție în casă, în care Moti, usr-istă, a intrat și a preluat puterea.