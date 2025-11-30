Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Am luat o pisicuță de milă, în scurt timp a devenit stăpâna casei. Este USR-ISTĂ clar”

Ion Cristoiu: „Am luat o pisicuță de milă, în scurt timp a devenit stăpâna casei. Este USR-ISTĂ clar”

Andrei Rosz
30 nov. 2025, 10:30, Marius Tucă Show

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre noua sa pisică a pus stăpânire pe casă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Nu, aveam o Coaliție în casă între Țonți și Moti. Țonți este CDR-ist, PNL-ist, iar Moti este PSD-ist. Am adus în Coaliție USR-ista care a cucerit toată casa. A luat toată Coaliția. ”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum noua sa pisică a pus stăpânire pe toată casa. Acesta a început prin a spune că această nouă pisică l-a terorizat pe motanul Moti, care este psd-ist. Jurnalistul a luat o pisică de milă. În scurt timp, spune acesta, a ajuns stăpâna casei. Ironic, acesta susține că pisica este USR-istă. Aceasta ar avea gura mare, miorlăind toată ziua prin casă. Moti, motanul psd-ist, cât pisica era mică o lăsa în pace, deși ar fi putut să se impună. Acum, că aceasta a crescut, i-a luat locul și tot ce îi mai aparținea prin casă. Cristoiu, ironic, spune că avea o coaliție în casă, în care Moti, usr-istă, a intrat și a preluat puterea.

„O dată o să îți spun, în pauză, despre mine care am luat o pisicuță și-l terorizează pe Moti, care este PSD-ist. Domnule, tu înțelegi? Eu am luat-o pisicuță, de milă. În scurt timp, ea este stăpână casei. E USR-istă. Da, are o gură mare, nici nu discută. Miorlăie tot timpul, pune mâna pe tot, pe tot ce vede. Iar săracul Moti, care reprezintă… Nu, el reprezintă PSD-ism, el e de treabă. La început s-a dat deoparte, nu a bătut-o, nu nimic. Putea că este mare. Da, om de treabă. Dar între timp, ea i-a luat locul pe canapea, a luat totul. Și el stă și se uită. Noua pisicuță USR-istă. Nu, aveam o Coaliție în casă între Țonți și Moti. Țonți este CDR-ist, PNL-ist, iar Moti este PSD-ist. Am adus în Coaliție USR-ista care a cucerit toată casa. A luat toată Coaliția. Ți-a plăcut?”, a explicat jurnalistul.

Cele mai noi