Ion Cristoiu: „Kiev Post a dus o campanie împotriva României. Au construit un fake news împotriva puterii de la București”

Malina Maria Fulga
07 nov. 2025, 10:15, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a comentat scandalul izbucnit în România după informațiile publicate de Kiev Post privind retragerea trupelor americane de pe teritoriul țării. Totodată, acesta a abordat și complexitatea relațiilor dintre ucraineni și ruși, pe care o explică prin contextul istoric. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu susține că, în ciuda declarațiilor liderilor politici menite să liniștească apele cu privire la retragerea trupelor americane din România, nu au fost oferite explicații privind informațiile propagate de publicația ucraineană Kiev Post.

„De fiecare dată, și Nicușor Dan, și Bolojan, și Grindeanu, și Moșteanu, când au spus că nu-i adevărat, se exagerează, nu au zis o vorbă de Kiev Post. Principalul site, organ de presă, care a făcut un fake news. Pentru că sunt ucraineni. Noi am mai discutat aici chestii de istorie. În primul rând că sunt cât Franța. Dacă vrei să vezi politica, părerea unui popor despre el însuși acum, uită-te ce spune de trecut. Ucrainenii invocă Rusia Kieveană, cu Vladimir, care, încă o dată, a fost căsătorit cu o soră a împăratului Bizanțului. Unde eram noi la 900? Adică puțină lume crede, dar eu am studiat și spiritul ucrainean, ei se cred aproape egalii francezilor. Ei nu sunt ca noi.”

Ion Cristoiu vorbește despre modul în care ucrainenii se raportează la Rusia, susținând că există o anumită ostilitate, dată fiind lunga perioadă de subordonare, dar și un sentiment de superioritate față de ruși.

„Și atunci avem explicația. Noi avem impresia că sunt ucraineni. Nu e adevărat. Pentru că se cred mai buni decât rușii. Au stat sub ruși de 200 de ani. De fapt, este o competiție cine-i mai rus. Eu am studiat Rusia Kieveană, care a fost un moment de mare glorie. Cnezatul Moscova, așa-zișii ruși propriu-ziși, a venit la vreo 100 de ani mai târziu. Este o bătălie, la ora actuală, între istoricii ruși și istoricii ucraineni. Istoricii ruși, de exemplu, la Catedrala Rusă de la Nisa, unde este un muzeu, care e al Rusiei, e și bustul lui Vladimir.”

