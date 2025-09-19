Ion Cristoiu: „Lovitura de stat urma să fie dată cu ajutorul unor artificii care ar urma să fie aruncate în manifestația de la CCR”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre planul loviturii de stat, conturat de Georgescu și Potra. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Planul pe care l-au făcut ei acolo la echitație, i-a zis Georgescu că se duce și țină o cuvântare la Anca Alexandrescu, poporul se emoționează și toată noaptea fierbe în popor emoția”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre planul loviturii de stat, conturat de Georgescu și Potra. Acesta începe prin a explica faptul că o tentativă, juridic vorbind, se constituie doar dacă cineva ar avea puterea să facă acel lucru. Acesta dă un exemplu absurd prin care spune că nu ar putea fi acuzat de violarea unui robot, căci un robot nu poate fi violat. Jurnalistul adaugă că explicația tentativei este una de dus la psihiatrie. Când Pavel Coruț vorbea de bobuli, nu a mai fost acuzat de tentativă de lovitură de stat. Nici măcar Diana Iovanovici Șoșoacă nu a fost acuzată de așa ceva, deși vorbea de tuneluri dacice din Bucegi.

Jurnalistul mai prezintă un exemplu absurd. Acesta susține că ar putea pune la cale doborârea planetei Marte. Acesta nu ar putea fi acuzat de tentativă de doborâre, el neavând mijloacele necesare pentru a face actul în sine. Apoi, acesta vorbește și despre planul concret de tentativă de lovitură de stat. Planul loviturii de stat constă într-o declarație de-a lui Georgescu la Anca Alexandrescu și câteva petarde aruncate într-o mulțime.