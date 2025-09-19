Ion Cristoiu: „Lovitura de stat urma să fie dată cu ajutorul unor artificii care ar urma să fie aruncate în manifestația de la CCR”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre planul loviturii de stat, conturat de Georgescu și Potra. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre planul loviturii de stat, conturat de Georgescu și Potra. Acesta începe prin a explica faptul că o tentativă, juridic vorbind, se constituie doar dacă cineva ar avea puterea să facă acel lucru. Acesta dă un exemplu absurd prin care spune că nu ar putea fi acuzat de violarea unui robot, căci un robot nu poate fi violat. Jurnalistul adaugă că explicația tentativei este una de dus la psihiatrie. Când Pavel Coruț vorbea de bobuli, nu a mai fost acuzat de tentativă de lovitură de stat. Nici măcar Diana Iovanovici Șoșoacă nu a fost acuzată de așa ceva, deși vorbea de tuneluri dacice din Bucegi.
Jurnalistul mai prezintă un exemplu absurd. Acesta susține că ar putea pune la cale doborârea planetei Marte. Acesta nu ar putea fi acuzat de tentativă de doborâre, el neavând mijloacele necesare pentru a face actul în sine. Apoi, acesta vorbește și despre planul concret de tentativă de lovitură de stat. Planul loviturii de stat constă într-o declarație de-a lui Georgescu la Anca Alexandrescu și câteva petarde aruncate într-o mulțime.
„Din punct de vedere juridic, tentativele, ca să fie luate în serios, trebuie să îmi arate că omul putea să facă. Deci eu nu pot fi acuzat de tentativă dacă nu dovedesc ăia că puteam să facă așa. Eu nu pot să fiu acuzat de tentativă de viol al unui robot, că nu, robotul nu poate, fi în sensul ăsta. În cazul de față, tot ceea ce au făcut, tot ceea ce sunt acuzați și Călin Georgescu… Eu zic de acuzație… până la un moment dat, de tentativă, că eu să spună că tentativă este așa cum sunt prezentați, cum e prezentată, e de psihiatrie. Pe ei îi trimit la psihiatrie. Era în Pavel Coruț, mai țin minte, să spun, avea o teorie cu bobulii. Nu i-a zis nimeni că e lovitură de stat. Șoșoacă a explicat la un moment dat la televizor că în Bucegi sunt tuneluri… Noi putem să o luăm razna, la un moment dat, să ne ducem la vin la tine la restaurant, la Poezia, mai greu că nu vin, și acolo stăm noi așa și zicem bă ce-ar fi, să doborâm planeta Marte? Tentativă de doborâre a planetei Marte… După ce ne înregistrau, puteam fi luați sau că suntem glumeți, sau că suntem nebuni. Deci din punctul acesta de vedere nu putem vorbi de tentativă de lovitură de stat, pentru că tot ceea ce fac ei nu poate fi făcut. Pe scurt, în ziua de 7 decembrie se anulaseră alegerile, pe 8 era al doilea tur de scrutin. Așa se poate rezuma într-o filă de manuscris. În această carte, personajul Călin Georgescu se întâlnește la un centru de echitație, pentru o oră, cu unu, Potra, care e mercenar. Și acolo au pus la cale o tentativă de lovitură de stat. De unde știți? Nu au nicio înregistrare. Tu trebuie să vii cu o înregistrare. Nu, ei spun așa… La un moment dat, Călin Georgescu nu s-a atins de ceai, ceea ce arată că pregătea o lovitură de stat. Este o proză proastă. Nu există… Nici ei nu insistă. După asta vine narațiune. Lovitura de stat consta în următoarele, spun ei, și demonstrează în 320 de pagini. Unul Marius Iacob, aplaudat de președinte, spune următoarele lucruri. Textual, zice așa, acesta făcea parte din planul loviturii de stat împreună cu Potra el în seara respectivă. Prin această declarație a creat o asemenea emoție care să pregătească terenul pentru a 2-a zi. Aoleu, ce se întâmpla însă a 2-a zi? Planul pe care l-au făcut ei acolo la echitație, i-a zis ăla bă, eu mă duc și țin o cuvântare la Anca Alexandrescu, poporul se emoționează și toată noaptea fierbe în popor emoția. A 2-a zi, echipa lui Potra venea în București, 22 de oameni cu explozibil, cu petarde și făceau lovitura de stat care consta în următoarele… Se infiltrau într-o manifestație pașnică, a fost una, nu organizată de ei. Deci s-a ales aia de la CCR. În manifestația aia se aruncau petarde. După asta, domnul Iacob ne povestește pe șapte pagini efectele pe care le pot produce petardele. Lumea era atât de zăpăcită, încât dădea o lovitură de stat. Atenție, aici se oprește. Atâta ne spune…”, a explicat jurnalistul.