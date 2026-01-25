Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „NATO a fost o alianță unică în istorie și trebuia să se încheie în anii 1990”

Malina Maria Fulga
25 ian. 2026, 07:30, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a afirmat că NATO ar fi trebuit desființată încă din 1990, spunând că retorica critică și temerile liderilor europeni cu privire la această ipoteză nu ar avea baze solide. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu afirmă clar că alianța NATO ar fi trebuit să fie desființată în 1990, după încheierea Războiului Rece. Acesta afirmă că scopul formării alianței a fost protejarea țărilor occidentale împotriva pericolului comunist de la vremea respectivă.

„Este necesar să conștientizăm acest lucru, din nefericire. Știți că există o expresie a acestor TFL-iști, am înțeles, se zice: „Să fim maturi”. Deci, când doi TFL-iști vor să se despartă, la un moment dat ea zice „să fim maturi”. Adică să fim maturi și să ne despărțim în mod lucid. Eu cred că trebuie plecat de la o premisă lucidă. S-a terminat Războiul Rece, nu mai există o lume nici bipolară, nici unipolară. Alianța Transatlantică, asemenea tuturor alianțelor din istorie, și-a încheiat rolul mai demult, după părerea mea, încă din 1990, dar s-a mai lungit odată cu lumea unipolară de tip american. În consecință, decât să asistăm la toate aceste isterii ale liderilor europeni, ar trebui să plece de la realitatea că, indiferent că era Trump sau nu, Războiul Rece s-a terminat.”

Cristoiu critică dezaprobarea și îngrijorarea statelor europene cu privire la această ipoteză, susținând că scopul alianței a fost îndeplinit și, în cazul în care alianța s-ar încheia, acest lucru oricum trebuia să se întâmple cu 35 de ani în urmă.

„Războiul Rece trebuia să se încheie, în efectele sale, în 1990. Domnul Severin sper că mă confirmă, încheierea Războiului Rece însemna dispariția NATO, pentru că a fost o alianță unică în istorie, creată în paralel cu, sau în replică la, sau împotriva Tratatului de la Varșovia. Mereu amintesc, în istoria omenirii nu a mai fost un așa de mare pericol precum a fost pericolul comunist, nu cel rusesc, pentru lagărul capitalist. Ei nu înțeleg că Federația Rusă este acum o țară capitalistă. Este țaristă. Chiar dacă ar cuceri, să zicem, România, ar veni mogulii lor în locul celorlalți.”

