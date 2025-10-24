Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Rețelele sociale au fost inventate de Occident pentru a lupta împotriva DICTATURII”

Andrei Rosz
24 oct. 2025, 09:30, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum au fost inventate rețelele sociale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Oamenii s-au dus să afle adevărul în online. A interzice înseamnă a bloca formațiunile care n-au acces la marea presă. Trump nu mai ajungea președinte.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum au fost inventate rețelele sociale. Acesta a început prin a spune că mediul online este o chestiune mondială și crucială. Aceste rețele sociale, susține jurnalistul, au apărut ca luptă împotriva dictaturii. Acesta dă drept exemplu Iranul. În Iran s-a considerat că presa națională este una manipulată. Așa că, rețelele sociale ar fi trebuit să dezvăluie adevărul pentru iranieni. Cristoiu susține că s-a dovedit ineficient fenomenul și, mai mult de atât, multe site-uri sunt interzise de Guvernul iranian.

„Chestiunea aceasta a adevărului de pe internet este o chestiune mondială și crucială. Internetul, deci, rețelele sociale au fost inventate, născocite de ei, de Occident, ca luptă împotriva dictaturii. Deci spuneau așa, să luăm Iranul. Deci acolo am presă de stat, presă controlată, că e foarte interesantă dezbaterea, și în consecință, dezvoltăm rețelele astea și atunci iranienii află adevărul de pe rețele. Lasă la o parte faptul că s-a dovedit ineficient fenomenul. Dacă te duci în Iran, eu am fost și vrei să accesezi, nu știu, Le Monde, scrie site interzis de Guvern. Acum, ei, minoritatea asta, încearcă să facă ce făceau țările despre care vorbeam. Este o crimă! De aia noi trebuie să… Nicușor Dan, o să vedem, s-a dus la un interviu și a calculat prost un procentaj matematic. Această secvență nu a apărut pe televiziuni. De ce? Că sunt plătite de el sau controlate de Pahonțu. Însă eu, Cristoiu, am aflat, înainte de a vedea interviul, de pe Tiktok. Era dezinformare? Nu, era corect! Eu zic că aici e cea mai tare. Adică de ce oameni au sesizat asta? Pentru că marele matematician… Las-o dracului, până și eu… Este o bătălie crucială pentru soarta omenirii. Presa a fost o sursă de informare pentru cetățean. Mi se pare normal ca peste tot autoritatea să încerce să ascundă asta. Sigur că ea trebuie să fie transparentă, dar nu poate fi transparentă, să-și arate chiloții. Bun, în acel moment, în democrație, s-a înființat o instituție, presa. Care îți spune adevărul. Problema este că în ultima vreme, pe marea presă s-au pus mâinile. Atunci oamenii s-au dus să afle adevărul în online. A interzice asta înseamnă a bloca formațiunile care n-au acces la marea presă. Trump nu mai ajungea președinte.”, a explicat jurnalistul.

