Ion Cristoiu: „Rețelele sociale au fost inventate de Occident pentru a lupta împotriva DICTATURII”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum au fost inventate rețelele sociale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Oamenii s-au dus să afle adevărul în online. A interzice înseamnă a bloca formațiunile care n-au acces la marea presă. Trump nu mai ajungea președinte.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum au fost inventate rețelele sociale. Acesta a început prin a spune că mediul online este o chestiune mondială și crucială. Aceste rețele sociale, susține jurnalistul, au apărut ca luptă împotriva dictaturii. Acesta dă drept exemplu Iranul. În Iran s-a considerat că presa națională este una manipulată. Așa că, rețelele sociale ar fi trebuit să dezvăluie adevărul pentru iranieni. Cristoiu susține că s-a dovedit ineficient fenomenul și, mai mult de atât, multe site-uri sunt interzise de Guvernul iranian.