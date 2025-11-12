Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Liviu Dragnea: „Ar trebui să ne gândim care ar fi fost REACȚIA dacă în locul lui Bolojan ar fi fost un premier PSD”

Liviu Dragnea: „Ar trebui să ne gândim care ar fi fost REACȚIA dacă în locul lui Bolojan ar fi fost un premier PSD”

Andrei Rosz
12 nov. 2025, 06:00, Marius Tucă Show
Liviu Dragnea: „Ar trebui să ne gândim care ar fi fost REACȚIA dacă în locul lui Bolojan ar fi fost un premier PSD”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Liviu Dragnea, politician și fost președinte PSD, a vorbit despre cazul Bogos și ce s-ar fi întâmplat dacă era un premier de la PSD. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Liviu Dragnea: „Dacă în locul lui Bolojan era, nu știu, Ponta, eu… Grindeanu, nu, că el e băiat ocrotit. Adică, cel puțin pe mine și pe Victor cred că ne-ar fi luat… Cred că ne-ar fi luat din birou și pe stradă n-aveam cum să mai mergem, că eram, clar, eram linșați.

Invitat la Marius Tucă Show, Liviu Dragnea a vorbit despre cazul Bogos. Acesta a susținut, în primă fază, că preferă să nu comenteze cazul. Totuși, politicianul a venit cu exercițiu de imaginație. Acesta a propus un scenariu în care în locul lui Bolojan ar fi fost un premier oferit de social democrați. Dragnea se întreabă ce s-ar fi întâmplat în acel scenariu. Acesta susține că dacă ar fi fost el sau Ponta în locul lui Bolojan, toată opinia publică din România i-ar fi linșat. Ba mai mult de atât, acesta susține că ar fi fost scoși din birouri și huiduiți public.

„Nu vreau să comentez, cel puțin nu într-o primă fază. Hai să ne gândim ce s-ar fi întâmplat, ce reacții ar fi fost dacă era un prim-ministru de la PSD. Din partea opiniei super publice din România, din partea reziștilor, și din partea lui Nicușor Dan și a altora, și din partea instituțiilor statului… Dacă în locul lui Bolojan era, nu știu, Ponta, eu… Grindeanu, nu. Că el e băiat ocrotit. Ce s-ar fi întâmplat? Adică cel puțin pe mine și pe Victor cred că ne-ar fi luat… Cred că ne-ar fi luat din birou și pe stradă n-aveam cum să mai mergem, că eram, clar, eram linșați.”, a explicat politicianul.

