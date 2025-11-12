Liviu Dragnea: „Ar trebui să ne gândim care ar fi fost REACȚIA dacă în locul lui Bolojan ar fi fost un premier PSD”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Liviu Dragnea, politician și fost președinte PSD, a vorbit despre cazul Bogos și ce s-ar fi întâmplat dacă era un premier de la PSD. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Liviu Dragnea: „Dacă în locul lui Bolojan era, nu știu, Ponta, eu… Grindeanu, nu, că el e băiat ocrotit. Adică, cel puțin pe mine și pe Victor cred că ne-ar fi luat… Cred că ne-ar fi luat din birou și pe stradă n-aveam cum să mai mergem, că eram, clar, eram linșați.”

