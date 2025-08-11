Marian Munteanu: „Nu poți să insulți președinți de stat și apoi să te duci să negociezi cu ei”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Marian Munteanu a vorbit despre importanța parteneriatului strategic cu Statele Unite, pe care îl consideră esențial pentru securitatea României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Marian Munteanu spune că, din punct de vedere militar și strategic, parteneriatul cu Statele Unite este important pentru România. Totuși, consideră că acesta nu a fost gestionat așa cum ar fi trebuit.

Marian Munteanu: „Nu cred că am gestionat corespunzător acest parteneriat”

„Parteneriatul cu Statele Unite nu mai trebuie mult comentat, că pentru noi este vital, din punct de vedere militar, dacă e s-o luăm, dacă nu din altele. Securitate. Nu cred că am gestionat corespunzător acest parteneriat. Încleștarea asta peste niște zone comunistoide, penibile, numai pentru a face pe placul unei părți, s-a neglijat că pe lângă partea aia care e importantă și ea, mă refer, la o anumită zonă a Occidentului European, mai sunt și alții care văd lucrurile diferit. Tu nu poți să insulți președinți de stat și după aceea să te duci să negociezi cu ei. Este complicat, e prostie, e o tâmpenie. Ori la noi avem slăbiciunea asta să facem o… scandal din orice.”, afirmă acesta.

Discursurile ridicole nu ne reprezintă

Munteanu a criticat și modul în care imaginea României este afectată de exprimările și atitudinile nepotrivite ale unor persoane publice, fie din politică, fie din mass-media.

„Foarte multă obrăznicie. Adică, eu pot să înțeleg la nivelul… că beau unii la o cârciumă și spun un banc. Dar în momentul în care astea sunt persoane care au, și nu mă refer numai la politicieni, și oameni din media încurajează discursuri ridicole, penibile, care până la urmă oferă o anumită imagine a noastră, a tuturor. Noi nu suntem, de fapt, așa.”, conchide Marian Munteanu.

