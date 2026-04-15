Prima pagină » Justiție » Șefa CCR vorbește de „fractura” din CCR pe pensiile magistraților: „Dezbaterile noastre sunt reale”

Șefa CCR vorbește de „fractura” din CCR pe pensiile magistraților: „Dezbaterile noastre sunt reale”

Șefa CCR vorbește de „fractura” din CCR pe pensiile magistraților: „Dezbaterile noastre sunt reale”

Președinta Curții Constituționale a României, Simina Tănăsescu, a vorbit, în cadrul unei intervenții pentru TVR Info, despre „fractura„ din CCR pe pensiile magistraților. Șefa CCR a spus că nu există o astfel de „fractură” și a transmis că dezbaterile judecătorilor sunt reale și vii. 

Simina Tănăsescu a subliniat că niciun judecător nu intră în sala de judecată cu idei preconcepute și a subliniat că există unele situații în care unii dintre colegii din CCR „îmbrățișează” alte puncte de vedere decât cele inițiale.

„Încep prin a asigura pe toată lumea că nu există nicio fractură CCR. Deliberările rare ori se desfășoară pe câteva luni, dar nu e ceva ieșit din comun. E adevărat că nu am avut deliberări care să trebuiască să fie purtate în perioada sărbătorilor. Fericirea sau nefericirea a făcut ca să finalizăm dosarul după sărbători. Lucru cert este că dezbaterile noastre sunt reale, sunt vii, nu intrăm în sală cu idei preconcepute. Sunt situații în care unii dintre colegi, inclusiv eu, ajungem să îmbrățișăm alte puncte de vedere decât cele cu care am intrat inițial”.

Președinta Curții Cosntituționale a mai spus că au existat colegi cu opinii diferite pe legea pensiilor magistraților, dar și colegi care au fost de acord cu decizia finală. De asemenea, șefa CCR a subliniat că atâta timp cât decizia a fost luată, o posibilă „fractură” a fost depășită.

„Știu declarația dânsului, că a fost băiatul rău din sală. Dar nu a fost. Argumentele noastre au făcut să decantăm între opiniile conturate. Nu mai e un secret, judecător raportor în acel caz am fost eu. Dar au existat colegi care au avut o cu totul altă opinie, dar și colegi care au fost de acord cu decizia finală, au avut și alte opinii. Probabil că a părut un gest radical, dar atât timp cât decizia a fost luată, și dacă ar fi existat o fractură ea ar fi fost depășită”.

CCR a decis să taie pensiile magistraților după ce a amânat de 5 ori decizia

Reamintim că Curtea Constituțională a României a luat o decizie pe legea pensiilor magistraților, pe care Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pe 12 februarie. Pe 11 februarie a avut loc ultima ședință pe reformă, unde judecătorii au amânat pentru a cincea oară decizia.

Decizia a fost luată cu o majoritate de 6 la 3, după ce în ultimul moment judecătorul Mihai Busuioc și-a schimbat votul. Împotriva proiectului au votat judecătorii Stan, Licu și Deliorga.

Citește și

JUSTIȚIE Preluare de ștafetă la Parchetul instanței supreme. Care sunt prioritățile noului procuror general Cristina Chiriac
10:48
Preluare de ștafetă la Parchetul instanței supreme. Care sunt prioritățile noului procuror general Cristina Chiriac
NEWS ALERT Ministrul Fondurilor Europene anunță declanșarea unei anchete a Parchetului European, condus de Kovesi privind achiziția de microbuze școlare
23:21, 13 Apr 2026
Ministrul Fondurilor Europene anunță declanșarea unei anchete a Parchetului European, condus de Kovesi privind achiziția de microbuze școlare
NEWS ALERT Ministrul Justiției, primele declarații după ce Nicușor Dan a numit șefii marilor parchete
11:04, 10 Apr 2026
Ministrul Justiției, primele declarații după ce Nicușor Dan a numit șefii marilor parchete
JUSTIȚIE Dosarul 10 August. Tribunalul Militar București admite eliminarea a 373 de martori. Decizia poate fi contestată
19:38, 09 Apr 2026
Dosarul 10 August. Tribunalul Militar București admite eliminarea a 373 de martori. Decizia poate fi contestată
NEWS ALERT Nicușor Dan a semnat decretele pentru numirile controversate ai noilor șefi de la marile parchete. Când își încep mandatele
13:30, 09 Apr 2026
Nicușor Dan a semnat decretele pentru numirile controversate ai noilor șefi de la marile parchete. Când își încep mandatele
FLASH NEWS Stelian Ion, fost ministru al Justiției al USR, îl critică direct pe Nicușor Dan: „Numirile de azi, o mare greșeală”. Cum argumentează
23:35, 08 Apr 2026
Stelian Ion, fost ministru al Justiției al USR, îl critică direct pe Nicușor Dan: „Numirile de azi, o mare greșeală”. Cum argumentează
Mediafax
EXCLUSIV. Ce se întâmplă cu sumele suspendate pentru nerespectarea jaloanelor din a treia cerere de plată din PNRR?
Digi24
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
Cancan.ro
Valentin Sanfira nu se mai ascunde! A dat fuga la ferma iubitei și s-a fotografiat într-o ipostază neașteptată
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Adevarul
Cine sunt cei cinci politicieni europeni care ar putea călca pe urmele lui Viktor Orbán într-o politică ostilă față de UE
Mediafax
Atac cibernetic masiv al Rusiei asupra mai multor state europene, printre care și România
Click
Zodiile care au parte de un miracol în luna mai. Ei sunt nativii care vor trăi 4 săptămâni ca-n povești
Digi24
Singura țară din lume care își poate acoperi integral hrana din resurse proprii. Cum stă România într-un astfel de clasament mondial
Cancan.ro
Le plângeai de milă? Câți lei câștigă într-o singură lună acest livrator Glovo pakistanez, din Constanța. Ce sumă trimite acasă
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Monica Gabor în prezent, după ce a dispărut din lumina reflectoarelor. Imaginea postată de Irina Columbeanu
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
De ce sunt furate catalizatoarele auto și cum te poți proteja. Ce model de autoturism este cel mai vizat de hoți
Descopera.ro
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Descopera.ro
Oamenii de știință au găsit legătura dintre durere și depresie

