Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin ⁠Stan: Zelenski i-a transmis lui Nicușor Dan să lase discuțiile și să bage BANII în Ucraina

Valentin ⁠Stan: Zelenski i-a transmis lui Nicușor Dan să lase discuțiile și să bage BANII în Ucraina

Andrei Rosz
11 nov. 2025, 06:00, Marius Tucă Show
Valentin ⁠Stan: Zelenski i-a transmis lui Nicușor Dan să lase discuțiile și să bage BANII în Ucraina

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Zelenski ar cere mai mulți bani de la România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Avem deficit mai mare decât era atunci când am presupus noi că dacă facem toate nebuniile lui Bolojan, s-ar putea să se producă ceva care să ne tragă puțin în jos. Nu, nu ne trage. Suntem mai rău decât eram înainte, pentru că suntem exact atât de proști și mafia e pe noi cât casa.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum Zelenski cere mai mulți bani de la România. Nicușor Dan, susține istoricul, nu ar dori să mai dea bani Ucrainei. În acest sens, a încercat să prezinte un comunicat de presă ceva mai evaziv. Ca răspuns, susține Stan, Zelenski a prezentat un comunicat de patru ori mai lung și mai suculent. Nicușor Dan, adaugă istoricul, a înțeles că suntem cu deficitul mai rău decât înainte de toate măsurile Guvernului Bolojan. Istoricul susține că aceasta ar fi fost și motivarea lui Dan de a cere amânare în a da bani mai departe Ucrainei.

Ucraina trebuie să câștige acest război, deoarece luptă pentru… La nivel bilateral a convenit să continuăm. Ce-i asta? Da, asta vă spune șeful vostru. Numai că ălălaltul, cu care a vorbit, nu e de colea. Ăsta a ieșit cu comunicatul așa, ca noi să nu știm despre ce e vorba. Iar ăla a înțeles că domnul Nicușor parcă n-ar prea vrea. Așa că i-a tras un comunicat mai suculent, ca să afle și românii despre ce este vorba. Ia uite, mă, despre ce a fost vorba. După ce ți-a zis Nicușor că hai, că să câștige Ucraina, crezând că îl fentează pe Zelenski, că și scapă așa… Noi ținem cu Ucraina, să învingă Ucraina, să fie bine, vă dăm tot ce avem, că v-am mai dat, dar mai lăsați-ne puțin că de câte TVA-uri am crescut, s-a dus dracul în cap economia României. Avem deficit mai mare decât era atunci când am presupus noi că dacă facem toate nebuniile lui Bolojan, s-ar putea să se producă ceva care să ne tragă puțin în jos. Nu, nu ne trage, suntem mai rău decât eram înainte, pentru că suntem exact atât de proști și mafia e pe noi cât casa. Și-atunci poate ne mai păsuiește Zelenski. Numai că Zelenski nu vrea să ne păsuiască așa că și-a pus propriul comunicat. Am discutat despre asistența suplimentară. Poftim? Despre importanța… Îi spune lui Nicușor, băi, nu umbla la mine, lasă vraja, bagă banul. Banu’ jos… Ăla a pus un comunicat de patru ori mai lung decât a lui Nicușor, ca să vadă toată lumea că nu ne jucăm și că trebuie să băgați bani, românilor. 

Citește și

ACTUALITATE Valentin Stan: Televiziunile au început să îl ATACE pe Ionuț Moșteanu, nu pe Ilie Bolojan
08:00
Valentin Stan: Televiziunile au început să îl ATACE pe Ionuț Moșteanu, nu pe Ilie Bolojan
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Dacă Bolojan se aștepta să discute cu BOGOS teme politice, înseamnă că știa că vine afaceristul în audiență
07:00
Valentin Stan: Dacă Bolojan se aștepta să discute cu BOGOS teme politice, înseamnă că știa că vine afaceristul în audiență
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe luni, 10 noiembrie, de la ora 20.00, pe GÂNDUL. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00, 09 Nov 2025
Marius Tucă Show începe luni, 10 noiembrie, de la ora 20.00, pe GÂNDUL. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Nu înțeleg de ce nu vorbește puterea de la noi cu cea de la Kiev să OPREASCĂ desființarea școlilor românești”
15:00, 09 Nov 2025
Ion Cristoiu: „Nu înțeleg de ce nu vorbește puterea de la noi cu cea de la Kiev să OPREASCĂ desființarea școlilor românești”
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Anca Alexandrescu va lua mult de la PSD, iar Drulă de la PNL. Băluță și Ciucu sunt „iepuri” în campanie”
10:30, 09 Nov 2025
Ion Cristoiu: „Anca Alexandrescu va lua mult de la PSD, iar Drulă de la PNL. Băluță și Ciucu sunt „iepuri” în campanie”
ACTUALITATE Valentin Stan: Singura apărare pentru o țară ca România e America, nu articolul 5. NATO este o cochilie goală
09:19, 09 Nov 2025
Valentin Stan: Singura apărare pentru o țară ca România e America, nu articolul 5. NATO este o cochilie goală
Mediafax
Horoscop 11 noiembrie 2025. Zodiile care găsesc soluții la probleme vechi
Digi24
Imagini cu un avion pe străzile de lângă Capitală au stârnit un val de conspirații pe TikTok: „Cazul ăsta o să se mușamalizeze 100%”
Cancan.ro
Cum arată Nando și Dani Mocanu după ce au fost prinși în Italia! Ce urmează să se întâmple acum
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Scandal de proporții în fotbalul românesc: mai mulți fotbaliști ar fi pariat prin intermediul unui angajat pe meciurile echipei lor
Mediafax
Țara din Europa care trimite scrisori tinerilor de 17 ani, invitându-i să facă serviciul militar voluntar în 2026
Click
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Digi24
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea miliardarului
Cancan.ro
BREAKING | Dani Mocanu și Nando au fost prinși! Unde se aflau cei doi infractori dați în urmărire generală
Ce se întâmplă doctore
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Dacia Duster după 100.000 km: cât se depreciază SUV-ul preferat al românilor?
Descopera.ro
Un robot aproape UMAN tocmai a fost dezvăluit în China
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
Noi funcții pentru utilizatorii Google Maps: Ce opțiuni ar putea alege de acum?
ULTIMA ORĂ Atac rusesc la granița României. RO-Alert în Tulcea după ce o dronă a căzut la Grindu. MApN nu a putut ridica avioanele de război din cauza vremii
08:20
Atac rusesc la granița României. RO-Alert în Tulcea după ce o dronă a căzut la Grindu. MApN nu a putut ridica avioanele de război din cauza vremii
EXTERNE Senatul american a votat pentru ridicarea blocajului guvernamental. SUA, la un pas să iasă din cea mai grea criză federală
07:31
Senatul american a votat pentru ridicarea blocajului guvernamental. SUA, la un pas să iasă din cea mai grea criză federală
ACTUALITATE 11 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Demi Moore împlinește 63 de ani, Leonardo DiCaprio 51. Pavel Stratan face 55 de ani
07:15
11 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Demi Moore împlinește 63 de ani, Leonardo DiCaprio 51. Pavel Stratan face 55 de ani
INTERVIU „FoodService & Hospitality Expo”, un business care crește frumos, de la an la an: Silvia Ion, organizator: „În 2026 avem nevoie de mai mult spațiu”
07:00
„FoodService & Hospitality Expo”, un business care crește frumos, de la an la an: Silvia Ion, organizator: „În 2026 avem nevoie de mai mult spațiu”