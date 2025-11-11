Valentin ⁠Stan: Zelenski i-a transmis lui Nicușor Dan să lase discuțiile și să bage BANII în Ucraina

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Zelenski ar cere mai mulți bani de la România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum Zelenski cere mai mulți bani de la România. Nicușor Dan, susține istoricul, nu ar dori să mai dea bani Ucrainei. În acest sens, a încercat să prezinte un comunicat de presă ceva mai evaziv. Ca răspuns, susține Stan, Zelenski a prezentat un comunicat de patru ori mai lung și mai suculent. Nicușor Dan, adaugă istoricul, a înțeles că suntem cu deficitul mai rău decât înainte de toate măsurile Guvernului Bolojan. Istoricul susține că aceasta ar fi fost și motivarea lui Dan de a cere amânare în a da bani mai departe Ucrainei.
Ucraina trebuie să câștige acest război, deoarece luptă pentru… La nivel bilateral a convenit să continuăm. Ce-i asta? Da, asta vă spune șeful vostru. Numai că ălălaltul, cu care a vorbit, nu e de colea. Ăsta a ieșit cu comunicatul așa, ca noi să nu știm despre ce e vorba. Iar ăla a înțeles că domnul Nicușor parcă n-ar prea vrea. Așa că i-a tras un comunicat mai suculent, ca să afle și românii despre ce este vorba. Ia uite, mă, despre ce a fost vorba. După ce ți-a zis Nicușor că hai, că să câștige Ucraina, crezând că îl fentează pe Zelenski, că și scapă așa… Noi ținem cu Ucraina, să învingă Ucraina, să fie bine, vă dăm tot ce avem, că v-am mai dat, dar mai lăsați-ne puțin că de câte TVA-uri am crescut, s-a dus dracul în cap economia României. Avem deficit mai mare decât era atunci când am presupus noi că dacă facem toate nebuniile lui Bolojan, s-ar putea să se producă ceva care să ne tragă puțin în jos. Nu, nu ne trage, suntem mai rău decât eram înainte, pentru că suntem exact atât de proști și mafia e pe noi cât casa. Și-atunci poate ne mai păsuiește Zelenski. Numai că Zelenski nu vrea să ne păsuiască așa că și-a pus propriul comunicat. Am discutat despre asistența suplimentară. Poftim? Despre importanța… Îi spune lui Nicușor, băi, nu umbla la mine, lasă vraja, bagă banul. Banu’ jos… Ăla a pus un comunicat de patru ori mai lung decât a lui Nicușor, ca să vadă toată lumea că nu ne jucăm și că trebuie să băgați bani, românilor.