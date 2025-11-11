Valentin ⁠Stan: Zelenski i-a transmis lui Nicușor Dan să lase discuțiile și să bage BANII în Ucraina

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Zelenski ar cere mai mulți bani de la România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Avem deficit mai mare decât era atunci când am presupus noi că dacă facem toate nebuniile lui Bolojan, s-ar putea să se producă ceva care să ne tragă puțin în jos. Nu, nu ne trage. Suntem mai rău decât eram înainte, pentru că suntem exact atât de proști și mafia e pe noi cât casa.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum Zelenski cere mai mulți bani de la România. Nicușor Dan, susține istoricul, nu ar dori să mai dea bani Ucrainei. În acest sens, a încercat să prezinte un comunicat de presă ceva mai evaziv. Ca răspuns, susține Stan, Zelenski a prezentat un comunicat de patru ori mai lung și mai suculent. Nicușor Dan, adaugă istoricul, a înțeles că suntem cu deficitul mai rău decât înainte de toate măsurile Guvernului Bolojan. Istoricul susține că aceasta ar fi fost și motivarea lui Dan de a cere amânare în a da bani mai departe Ucrainei.