Valentin Stan: Când nu poți să îi dai jos pe cei care distrug România, ne putem întreba de ce parte a istoriei ne aflăm

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a denunțat incapacitatea managerilor care gestionează companii strategice. Discuția a alternat între ironii și exemple concrete, precum cazul Salinei Praid și mecanismele birocratice care blochează schimbările. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Nu putem să ne atingem de șefii instituțiilor care distrug documentat România

Stan a început printr-un atac la adresa mecanismelor care protejează managerii incompetenți. El spune că, în timp ce cetățenii sunt taxați suplimentar, conducătorii de instituții își mențin posturile.

Bă Marius, tu știi că noi nu ne putem atinge de șefii instituțiilor de stat care distrug documentat România? Nu. Nu poți. Dar poți să pui CASS la pensionari. Dar ăia care distrug, de pildă, Salina Praid și rămân pe drumuri mii de oameni, că toată zona aia trăia din ea. Fac tertipuri și nu putem să ne atingem de ei.

Bolojan poate doar sa introducă CASS la pensionari

Profesorul a adus în discuție și cazul Salrom. În opinia sa, în vreme ce populația plătește, responsabilii își ascund erorile în proceduri birocratice.

Dacă te-a obosit chestia asta a lui Bolojan, dragă Marius, pot să-ți spun cu certitudine, este clar, nu ești idiot. Acum că te-ai amorsat mai bine, uite, poate ai crezut că glumesc. Nu putem da afară șefii care distrug România, dragul meu. Bolojane, înțeleg de la tine că de ăia care au distrus Praidul nu te poți atinge pentru că au contracte beton și au tertipuri și tu poți doar CASS la pensionari, nu? La aia care distrug România tu nu poți.

CITEȘTE ȘI:

Dan Dungaciu: „Noi cerșim bunăvoința președintelui AMERICAN prin achiziții militare”

Dan Dungaciu: „Nu mai este niciun discurs în PARLAMENT care să explice ce se întâmplă în țara asta”

Victor Ponta: „Alegerile s-au anulat în decembrie pentru că urma să câștige GEORGESCU”

Victor Ponta: „Cea mai bună apărare împotriva rușilor este să avem o ECONOMIE puternică”

Adrian Severin: „Și eu am făcut rapoarte cu situația din UCRAINA înainte de război. Toți am remarcat problemele pe care le are țara”