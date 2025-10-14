Valentin Stan: Din 2022 se pregătește o intervenție militară a României pe traseul Republica Moldova

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a comentat intervenția publică a generalului Gheorghiță Vlad. Acesta trage un semnal de alarmă: declarațiile șefului Statului Major nu sunt neutre, vin la ordin. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Stan spune că afirmațiile publice ale generalului Gheorghiță nu sunt spontane. În opinia sa, există grupuri care pregătesc o schemă de intervenție în contextul războiului Ucraina–Rusia, pe traseul Republica Moldova.
Ce zice Gheorghiță Vlad? România continuă să fie un aliat fidel al Republicii Moldova. Are tratat. Aici sunt două lucruri. Aici este ori un tratat secret cu Moldova, ori dacă nu e și spune asta, încalcă el oricum, în clar, tratatul și ar trebui dat afară cu un șut în spate. Numai că, atenție, el n-a ieșit să spună astea de capul lui. A ieșit la ordin. Ordinul băieților care pregătesc o șmecherie de intervenție militară în războiul dintre Ucraina și Rusia, pe traseul Moldova. Știi de când se pregătește asta? Din 2022.
Stan denunță folosirea textului de lege ca instrument pentru a ocoli garanțiile constituționale și angajamentele internaționale.
Dar Macron și Zelenski te vor băga pe tine război. Americanii o să spună: Băieți, descurcați-vă. Până una-alta, tu vei fi în război, adică vei fi carne de tun pentru Zelenski. Invocă legea, legea pe care au pregătit-o exact pentru asta, ca să fenteze Constituția, ca să fenteze Tratatul de la Washington și să ducă în România război. Nu uitați că avem o lege prin care statul român, în caz de conflict, trebuie să asigure asistență cetățenilor. Exact ce zice APADOR-CH că nu e în regulă constituțional, iar asta a ieșit s-o spună el.
