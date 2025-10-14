Valentin Stan: Din 2022 se pregătește o intervenție militară a României pe traseul Republica Moldova

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a comentat intervenția publică a generalului Gheorghiță Vlad. Acesta trage un semnal de alarmă: declarațiile șefului Statului Major nu sunt neutre, vin la ordin. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

A ieșit la ordin — băieții pregătesc o șmecherie de intervenție militară

Stan spune că afirmațiile publice ale generalului Gheorghiță nu sunt spontane. În opinia sa, există grupuri care pregătesc o schemă de intervenție în contextul războiului Ucraina–Rusia, pe traseul Republica Moldova.

Ce zice Gheorghiță Vlad? România continuă să fie un aliat fidel al Republicii Moldova. Are tratat. Aici sunt două lucruri. Aici este ori un tratat secret cu Moldova, ori dacă nu e și spune asta, încalcă el oricum, în clar, tratatul și ar trebui dat afară cu un șut în spate. Numai că, atenție, el n-a ieșit să spună astea de capul lui. A ieșit la ordin. Ordinul băieților care pregătesc o șmecherie de intervenție militară în războiul dintre Ucraina și Rusia, pe traseul Moldova. Știi de când se pregătește asta? Din 2022.

Valentin Stan: Invocă legea ca să fenteze Constituția și Tratatul de la Washington

Stan denunță folosirea textului de lege ca instrument pentru a ocoli garanțiile constituționale și angajamentele internaționale.