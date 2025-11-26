Valentin Stan: Europenii au distrus Ucraina și poporul ucrainean

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan îi critică pe liderii europeni pentru gestionarea negocierilor dintre Rusia și Ucraina, susținând că, în acest moment, indiferent de deznodământul conflictului, Ucraina a pierdut acest război. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Profesorul Valentin Stan susține că Statele Unite ale Americii a încercat să pună la masa cei doi lideri, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, pentru negocieri, incluzând chiar și liderii europeni prin întâlnirea de la Washington în acest demers. Cu toate acestea, spune el, europenii ar fi eșuat în misiunea lor, astfel că nu s-a ajuns la un tratat de pace între cele două părți.

Îți aduci aminte întâlnirea de la Washington, unde s-au dus toți la masă? Și unde Trump, deși lucrurile vizau o întâlnire între Trump, Putin și Zelenski, i-a dat lui Zelenski o întâlnire cu Putin. I-a asociat pe europeni la masă în toată povestea asta. Și ce au făcut? Au dat cu muci în fasole? Au încercat să-l blocheze pe Zelenski? Ăla a sărit într-un picior de bucurie, pentru că acum se semnează dispariția lui din istorie, odată cu acest acord. Așa cum ți-am spus atunci. Așa cum am spus mereu, încă din 2022, apropo de ce se va întâmpla, și că Ucraina a pierdut acest război.

Valentin Stan susține că în acest moment este mult prea târziu pentru încheierea unui acord benefic pentru Ucraina și președintele Zelenski. Profesorul afirmă că Ucraina a pierdut deja războiul cu Rusia.