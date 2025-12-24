Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Gabbard anunță că declarațiile europenilor încearcă să atragă Armata Americană în război direct cu Rusia

Alexandra Anton Marinescu
24 dec. 2025, 09:00, Marius Tucă Show
Valentin Stan: Gabbard anunță că declarațiile europenilor încearcă să atragă Armata Americană în război direct cu Rusia

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a comentat un material Reuters preluat în presa din România despre Rusia și Ucraina. El spune că informația este falsă și că intră în contradicție cu declarația șefei serviciilor secrete americane. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Ce spune Reuters și ce spune, de fapt, șefa serviciilor secrete americane

Valentin Stan pornește de la un articol Reuters care citează surse din Washington și rapoarte ale serviciilor secrete americane. El spune că agenția susține că Rusia ar avea în continuare ca obiectiv cucerirea întregii Ucraine și chiar recuperarea unor părți din Europa.

Hai să mergem pe la Reuters, să vedem ce mai minte Reuters. Zic ei că au vorbit cu niște băieți din Washington D.C., pe baza unor rapoarte ale serviciilor secrete. Micuțul ăsta a vorbit frumos, Reuters adică, cu serviciile secrete ale lui Tulsi și ce a aflat? Că serviciile secrete americane continuă să avertizeze că Vladimir Putin nu și-a abandonat obiectivul de a captura întreaga Ucraină și de a recupera părți din Europa. Adică, vin rușii. Uite ce au dat la Digi: președintele rus încă intenționează să cucerească întreaga Ucraină și să recucerească părți din Europa. Da, citează Reuters-ul.

Declarația șefei serviciilor secrete americane:

Nu, aceasta este o minciună și propagandă. Reuters face presiuni în mod deliberat în numele susținătorilor războiului care vor să submineze eforturile neobosite ale președintelui Trump de a pune capăt acestui război sângeros care a dus la peste un milion de victime de ambele părți. În mod periculos promovați această narațiune falsă.

Valentin Stan: Nu v-a mai rămas, măi micuților, decât să mințiți

Stan leagă această narațiune de mesajele transmise în politica românească. El spune că discursul alarmist despre ruși este folosit pentru a justifica decizii interne și cheltuieli publice, în timp ce poziția oficială a administrației americane este ignorată.

De tine vorbește, Nicușor! De tine, Bolojan! De voi vorbește Tulsi Gabbard cu vin rușii! Populismul ăla cum e cu luăm de la sănătate ca să dăm la înarmare, ca să ne apărăm de rușii care, spun americanii, nu mai vin, în timp ce Reuters minte că, de fapt, americanii spun că vin. Nu v-a mai rămas, măi micuților, decât să mințiți. Minciună și propagandă.

Cele mai noi