Valentin Stan: „Nicușor Dan a recunoscut că a lucrat cu «sistemul»”

Alexandra Anton
09 sept. 2025, 00:05, Marius Tucă Show
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a comentat actuala scenă politică. El spune că susținătorii unor lideri se definesc prin etichete bizare, iar ascensiunea lui Nicușor Dan este rezultatul sistemului. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: „Sunt foarte mulțumit de faptul că există nicușoriști”

Valentin Stan a ironizat situația politică actuală, spunând că este bucuros că există grupuri care se aseamănă cu lideri politici, chiar dacă aceștia nu au un nume prestabilit.

„Sunt vremuri grele. Eu sunt foarte mulțumit de faptul că există nicușoriști în România. Și sunt foarte mulțumit și de faptul că există… Nici nu știu cum să zic… Boloveniști? Bolovanești? Bolojeniști? Cum n-am voie? Încerc să găsesc. Ce mă miră pe mine, dar mă bucură în același timp, e că ne înjură pe noi ăștia. Adică pe tine, în primul rând. Ceea ce mă duce cu gândul că este o diferență. Între noi și ei.”, afirmă acesta.

„Cum ai ajuns președinte? Cu sistemul”

Analistul a vorbit și despre Nicușor Dan, pe care l-a descris ca fiind produsul sistemului. El i-a ironizat imaginea de „olimpic” și „matematician de excepție”.

„Hai să galopăm. Prietene, tu știi cine l-a pus pe Nicușor președinte? A dat definiția perfectă a sistemului. Am interferat. Am lucrat. M-au făcut președinte. Dracu știe cine e și cum e că nu au venit. Deci, cum ai ajuns președinte? Cu sistemul. Matematicianul ăsta fără pereche sau… Olimpicul.”, spune Valentin Stan.

