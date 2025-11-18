Valentin Stan: Nicușor Dan a recunoscut că nu și-a ȚINUT promisiunea față de profesori

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Președintele Dan nu și-ar fi ținut promisiunea în fața profesorilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum Nicușor Dan nu și-a respectat promisiunea față de profesori. Istoricul a început prin a spune că Nicușor minte asemenea unui porcușor de Guineea. Acesta susține că după ce Nicușor s-a implicat direct în Justiție, acum minte. Președintele Dan ar fi explicat, în viziunea istoricului, cum trebuie să-și facă magistrații treaba.
Pentru că te văd așa, iubitor de Nicușor. Spune-mi de ce minte și ăsta ca un din ala de Guineea? Hai că e drăgălaș. Băi, tu ești fraier? În America, ăștia de Guineea sunt pet-uri (n.r. animale de companie). Deci după ce am aflat că procurorul trebuie să-și ia lumină de la domnul Nicușor, care a spus că Barbu, adică partidul, și Bolojan, adică șeful partidului, n-au luat nimic… Deci știe el. Ăia muncesc degeaba, în pământ, acolo… Sapă la săpăligă, în grădiniță și tot caută. Procuroare! Băi, ia controlul judiciar de la trezorierul, că ți-a spus Nicușor că n-a primit nimic. Ești prost? Mai ții minte când a venit Nicușor? Că noi am comentat aici… Când au venit de-alde Bolojan și i-a rupt pe profesori. Mai ții minte? Așa, a venit Nicușor, că s-a întâlnit cu ei. A zis, băi, în două luni. Lasă așa să vedem. Nu știu, mă, dacă i-a mințit. Tu vrei să spui că președintele minte? Eu nu insinuam că a mințit. Eu spuneam de-a dreptul. Eu spuneam de ăla mic de Guineea, ca să nu fiu excesiv.