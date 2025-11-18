Valentin Stan: Nicușor Dan a recunoscut că nu și-a ȚINUT promisiunea față de profesori

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Președintele Dan nu și-ar fi ținut promisiunea în fața profesorilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Deci după ce am aflat că procurorul trebuie să-și ia lumină de la domnul Nicușor, care a spus că Barbu, adică partidul, și Bolojan, adică șeful partidului, n-au luat nimic… Deci știe el. Ăia muncesc degeaba, în pământ, acolo… Sapă la săpăligă, în grădiniță ș i tot caută.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum Nicușor Dan nu și-a respectat promisiunea față de profesori. Istoricul a început prin a spune că Nicușor minte asemenea unui porcușor de Guineea. Acesta susține că după ce Nicușor s-a implicat direct în Justiție, acum minte. Președintele Dan ar fi explicat, în viziunea istoricului, cum trebuie să-și facă magistrații treaba.