Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Nicușor Dan a recunoscut că nu și-a ȚINUT promisiunea față de profesori

Valentin Stan: Nicușor Dan a recunoscut că nu și-a ȚINUT promisiunea față de profesori

Andrei Rosz
18 nov. 2025, 07:25, Marius Tucă Show
Valentin Stan: Nicușor Dan a recunoscut că nu și-a ȚINUT promisiunea față de profesori

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Președintele Dan nu și-ar fi ținut promisiunea în fața profesorilorUrmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Deci după ce am aflat că procurorul trebuie să-și ia lumină de la domnul Nicușor, care a spus că Barbu, adică partidul, și Bolojan, adică șeful partidului, n-au luat nimic…  Deci știe el. Ăia muncesc degeaba, în pământ, acolo… Sapă la săpăligă, în grădiniță și tot caută.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum Nicușor Dan nu și-a respectat promisiunea față de profesori. Istoricul a început prin a spune că Nicușor minte asemenea unui porcușor de Guineea. Acesta susține că după ce Nicușor s-a implicat direct în Justiție, acum minte. Președintele Dan ar fi explicat, în viziunea istoricului, cum trebuie să-și facă magistrații treaba.

Pentru că te văd așa, iubitor de Nicușor. Spune-mi de ce minte și ăsta ca un din ala de Guineea? Hai că e drăgălaș. Băi, tu ești fraier? În America, ăștia de Guineea sunt pet-uri (n.r. animale de companie). Deci după ce am aflat că procurorul trebuie să-și ia lumină de la domnul Nicușor, care a spus că Barbu, adică partidul, și Bolojan, adică șeful partidului, n-au luat nimic…  Deci știe el. Ăia muncesc degeaba, în pământ, acolo… Sapă la săpăligă, în grădiniță și tot caută. Procuroare! Băi, ia controlul judiciar de la trezorierul, că ți-a spus Nicușor că n-a primit nimic. Ești prost? Mai ții minte când a venit Nicușor? Că noi am comentat aici… Când au venit de-alde Bolojan și i-a rupt pe profesori. Mai ții minte? Așa, a venit Nicușor, că s-a întâlnit cu ei. A zis, băi, în două luni. Lasă așa să vedem. Nu știu, mă, dacă i-a mințit. Tu vrei să spui că președintele minte? Eu nu insinuam că a mințit. Eu spuneam de-a dreptul. Eu spuneam de ăla mic de Guineea, ca să nu fiu excesiv. 

Citește și

ACTUALITATE Valentin Stan: Aflăm din comunicatul DNA că ancheta penală a început. Este posibil ca Dan să dea un SEMNAL procurorilor că „n-a fost nimic”
06:45
Valentin Stan: Aflăm din comunicatul DNA că ancheta penală a început. Este posibil ca Dan să dea un SEMNAL procurorilor că „n-a fost nimic”
ACTUALITATE Valentin Stan: În ROMÂNIA, dacă cineva face ce trebuie și se descurcă este considerat un Dumnezeu
06:00
Valentin Stan: În ROMÂNIA, dacă cineva face ce trebuie și se descurcă este considerat un Dumnezeu
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 18 noiembrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Daniel Băluță
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 18 noiembrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Daniel Băluță
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „CĂLIN Georgescu a spus că se aștepta să se întâmple ceva după ce a câștigat primul tur al alegerilor”
16:03, 16 Nov 2025
Ion Cristoiu: „CĂLIN Georgescu a spus că se aștepta să se întâmple ceva după ce a câștigat primul tur al alegerilor”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Liderii europeni sunt îngroziți că summitul de pace ar putea avea loc la BUDAPESTA și că războiul s-ar putea încheia”
14:05, 16 Nov 2025
Dan Dungaciu: „Liderii europeni sunt îngroziți că summitul de pace ar putea avea loc la BUDAPESTA și că războiul s-ar putea încheia”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Occidentul i-a plasat două instrumente de control «eroului» ZELENSKI”
13:21, 16 Nov 2025
Ion Cristoiu: „Occidentul i-a plasat două instrumente de control «eroului» ZELENSKI”
Mediafax
Surorile Kessler au murit. Cele două artiste gemene au ales să moară prin „eutanasie asistată”
Digi24
Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc către un grup slovac și legăturile cu Rusia
Cancan.ro
Misterul morții tinerei din Bacău, găsită lângă calea ferată, a fost elucidat. Cum a decedat, de fapt, și cine i-a mutat trupul
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Adevarul
Ce oferă magistrații în schimbul beneficiilor de lux? – Analiza economistului Cristian Păun
Mediafax
O țară din Europa intenționează să interzică revânzarea biletelor pentru evenimente live la un preț mai mare decât cel inițial
Click
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De patru-cinci ori pe zi!”
Digi24
Scandal cu poliție la petrecerea Dianei Șoșoacă. Europarlamentara a aprins artificii lângă Ambasada Ucrainei
Cancan.ro
Cristina Șișcanu l-a DETRONAT pe cel mai bogat bugetar din România! Câte zeci de mii de euro încasează lunar
Ce se întâmplă doctore
De ce nu e bine să folosești prelungitoare pentru aparatele de mare putere. Lista electrocasnicelor pe care să nu le folosești cu prelungitor
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
SUV-ul chinezesc ce provoca BMW X3 și Volvo XC60, testat în România
Descopera.ro
Trebuie SĂ ȘTII dacă îți place mâncarea picantă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Mașina mea de spălat este ca „Insula Iubirii”...
Descopera.ro
Laureatul care a refuzat banii lui Nobel: „Numai o persoană diabolică a putut să inventeze premiul”
RĂZBOI „Răcirea” cartelelor SIM, o nouă metodă prin care Rusia încearcă să contracareze dronele ucrainene. Experiment de succes sau nu? „Ambele părți folosesc conectivitatea mobilă doar ca instrument suplimentar, majoritatea dronelor cu rază lungă de acțiune funcționează fără aceasta”
07:30
„Răcirea” cartelelor SIM, o nouă metodă prin care Rusia încearcă să contracareze dronele ucrainene. Experiment de succes sau nu? „Ambele părți folosesc conectivitatea mobilă doar ca instrument suplimentar, majoritatea dronelor cu rază lungă de acțiune funcționează fără aceasta”
ACTUALITATE 18 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Se sting Gia Carangi, Jonah Lomu și Benone Sinulescu
07:15
18 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Se sting Gia Carangi, Jonah Lomu și Benone Sinulescu
EXCLUSIV Nu este soție de președinte, dar are din ce în ce mai multe atribuții. Mirabela Grădinaru reciclează evenimente electorale, din campania lui Nicușor Dan, la Cotroceni. Un jurist de marcă încearcă să explice: În ce calitate juridică ține Mirabela Grădinaru evenimente la Palatul Cotroceni?
07:00
Nu este soție de președinte, dar are din ce în ce mai multe atribuții. Mirabela Grădinaru reciclează evenimente electorale, din campania lui Nicușor Dan, la Cotroceni. Un jurist de marcă încearcă să explice: În ce calitate juridică ține Mirabela Grădinaru evenimente la Palatul Cotroceni?
DEZVĂLUIRI Firma abonată la iluminatul festiv de la Oradea, descoperită de Gândul, s-a mufat și la București. Primăria condusă de PNL-istul Stelian Bujduveanu vrea să ia „lumină” de Crăciun de la „Regele ghirlandelor” cu aproape 2 milioane de euro. Triplu față de sumele de anul trecut
05:00
Firma abonată la iluminatul festiv de la Oradea, descoperită de Gândul, s-a mufat și la București. Primăria condusă de PNL-istul Stelian Bujduveanu vrea să ia „lumină” de Crăciun de la „Regele ghirlandelor” cu aproape 2 milioane de euro. Triplu față de sumele de anul trecut
NEWS ALERT „Felicitări întregii lumi, este un moment istoric”, transmite Trump, după victoria la ONU pe Gaza. Consiliul a adoptat planul de pace al SUA pentru stabilizarea enclavei. Ce rol va avea Trump
00:59
„Felicitări întregii lumi, este un moment istoric”, transmite Trump, după victoria la ONU pe Gaza. Consiliul a adoptat planul de pace al SUA pentru stabilizarea enclavei. Ce rol va avea Trump
SPORT Clubul FCSB, în vizorul ANAF pentru cheltuieli nejustificate de peste 7 milioane lei. Gigi Becali: „E idiot softul. Nu am de plătit nici măcar 16 lei”
00:00
Clubul FCSB, în vizorul ANAF pentru cheltuieli nejustificate de peste 7 milioane lei. Gigi Becali: „E idiot softul. Nu am de plătit nici măcar 16 lei”