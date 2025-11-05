Valentin Stan: Noi ne-am dus trupele noastre în Afganistan cu propriile avioane. Francezii nu au avioane să-și transporte trupele

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre situația militară a României și alianțele țării noastre. El a ironizat ideea că Franța ar putea să ne ofere sprijinul de care am avea nevoie în cazului unui conflict. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Francezii au venit în România cu un avion ucrainean

Stan a explicat de ce consideră că parteneriatul militar cu Franța nu ne poate apăra de eventuale conflicte. El consideră că singurul partener strategic valid ar putea fi SUA.

Vezi ce buni sunt? Deci în cinci zile ei au desfășurat trupe în România. Exact. Francezii. Nimeni nu poate să facă așa de repede. Deci ai înțeles, mă? Până aici? Vrei să știi cum au desfășurat trupe în cinci zile? Ești curios? Știi cum au venit niște militari francezi foarte puțini atunci? Repede așa, în cinci zile? Ești curios? Prietene, am o poveste pentru tine să știi că știu și românii. Cu ce au venit, mă? Ce-i asta? Avion Cargo ucrainean? What? Asta-i capacitatea Franței de a proiecta forță în teatre de operații? Ce zice aici? Au venit primii francezi, Forța de Răspuns a NATO, a sosit aseară. Din imaginile publicate de MAPN, tehnica militară franceză a fost adusă în România cu ajutorul aeronavei de transport Antonov, vopsite în culorii Ucrainei.

Valentin Stan: Noi ne-am dus, la un moment dat, trupele în Afganistan cu propriile noastre avioane de transport

Analistul a criticat atitudinea liderilor români care, în opinia sa, au slăbit parteneriatul cu SUA pentru a se apropia de Franța.

Păi noi românii, de bine de rău, avem niște avioane din astea de la americani. Noi ne-am dus, la un moment dat, trupele în Afganistan cu propriile noastre avioane de transport. Ăștia n-au, Marea Armată Franceză. Dacă mâine se fac rușii spre noi, așa o să-ți vină. Zece francezi cu două mașini cu aeronavă Antonov, dacă mai au ucrainenii să le dea. Moștene! Când te-ai înfrățit cu francezii, dând un șut în fund americanilor, pentru că trebuia să o lauzi pe Gheorghiu, știai ce faci tu Securității României, doar ca să vă faceți voi mișmașurile de tâmpiți pe socoteala României? Până într-acolo încât americanii au plecat de aici lăsând doar un scuipat în urmă. Și spunem pe toate cărările că nicio problemă dacă au plecat americanii, că aducem noi din alte părți. Luxemburg, Olanda, Belgia. Care o să ne apere de-o să ne rupă.

