Valentin Stan: Nu Țoiu este de vină în povestea acordului Mercosur. Decizia îi aparține lui Bolojan și lui Nicușor, care a primit ordin de la Macron

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan critică modul în care mai multe țări europene, inclusiv România, au votat tratatul UE-Mercosur, evidențiind discrepanța dintre discursul anumitor lideri europeni și votul final de la Bruxelles. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, Valentin Stan critică dur retorica Partidului Social Democrat, care ar căuta vinovați în ceea ce privește votul pozitiv al României privind tratatul Mercosur. Acesta susține că Guvernul este direct responsabil pentru votul său, dar, mai mult, acesta sugerează că președintele francez Emmanuel Macron ar fi influențat acest vot prin presiunea exercitată asupra decidenților de la București.

PSD-iștii plâng abia acum, după ce s-a anunțat acordul, cică n-au știut. Și ghici ce? Au ieșit cu un comunicat în care vor ca noi să-i credem atât de proști, încât să nu știm că nu Țoiu e de vină în povestea asta. Păi, decizia de a aproba acest acord este la Guvern. Și a venit de la Nicușor. Țoiu e doar ministru de externe. N-au discutat cu nimeni, pentru că au primit ordine de la Macron. Macron zice că s-a opus. Ce zice Bardella: Pretinzând astăzi că se opune acestuia, Macron, după ani de negocieri fără a apăra vreodată interesele Franței, încearcă o manevră de comunicare pe cât de tardivă, pe atât de ipocrită. Această punere în scenă reprezintă o trădare a fermierilor francezi, care vor suporta direct consecințele acestui acord. Asta spune Bardella. Zice că Macron minte când spune că se opune. Pentru că ce s-a întâmplat? S-a votat în COREPER pe bază de vot cu majoritate calificată. Cine s-a opus? Franța, Polonia, Irlanda, Austria, Ungaria. Belgia s-a abținut. Și noi am fost pentru. Acum, ei au ajuns în această formulă, care înseamnă vot de majoritate calificată pe dubla majoritate. Ce înseamnă dubla majoritate? Asta a fost introdusă odată cu Tratatul de la Lisabona. Înainte era formula de la Nisa, unde era tripla. Asta înseamnă că, pentru a trece un proiect, ai nevoie să îndeplinești două criterii, să ai cel puțin 15 state, deci numărul de state, 55%, și 65% din populație. Cu sau fără România, se îndeplinea, pentru că România are doar 4,2% din populația totală a Uniunii Europene. Noi, dacă ne-am fi abținut, abținerea nu trecea la minoritatea de blocaj, unde ar fi trebuit să ai 35%.

În continuare, Valentin Stan explică modul în care discursul liderilor europeni ar fi fost în dezacord cu votul din Parlamentul European. În cazul președintelui Macron, despre care acesta spune că ar fi susținut acest acord, Franța a votat totuși împotrivă, iar retorica sa s-a schimbat date fiind tensiunile și protestele violente de la Paris, explică invitatul.