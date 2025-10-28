Valentin Stan: Ucrainenii care au intrat în țară cu dispozitive explozive trebuiau opriți de la frontieră pe baza informațiilor primite din Polonia

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a discutat despre comunicatul Serviciului Român de Informații care viza prinderea a doi cetățeni ucraineni suspectați că ar fi plănuit un atac la București. Analistul a ironizat incoerența comunicatului și a criticat modul în care SRI a acționat în această situație. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Comunicatul oficial al SRI, plin de contradicții

Valentin Stan a început prin a citi comunicatul oficial al SRI, pe care l-a considerat plin de contradicții. El spune ca nu este posibil ca serviciile să fi identificat și monitorizat doi suspecți încă de la frontieră, dar să-i lase să ajungă în capitală cu dispozitive explozive.

Dragii mei, ăsta e comunicat oficial al SRI, cică a prins doi ucraineni, care erau mână-n mână cu rușii, deci controlați de serviciile speciale rusești, și care voiau să arunce în aer niște sedii ale unei companii ucrainene de curierat pe aici, prin România. De ce ar fi vrut să facă asta? Știi tu? Noi citim acum comunicatul SRI, nimic altceva. Exista o astfel de conspirație, cică în Polonia, în țara lui Tusk ăla, care scria pe X că e vorba de belaruși care mișcă drone.

Valentin Stan: De ce nu i-au oprit la frontieră?

Pe măsură ce a citit comunicatul, Stan a evidențiat absurdul situației, spunând că autoritățile române au lăsat suspecții să călătorească nestingheriți prin țară, deși aveau informații despre ei.

Ei aveau informații și din Polonia, că acolo au derulat operațiuni similare. Deci tu înțelegi noțiunea identificat și monitorizat? Adică știu cine ești și știu ce ai asupra ta. Deci ăștia care i-au monitorizat și i-au identificat, i-au lăsat să se plimbe de la frontiera intrării în România până la București cu dispozitive explozive la ei? Care puteau să sară în aer oricând și să producă un măcel generalizat pe oricare parte a drumului? Păi dacă ai identificat și monitorizat… Bă, de ce nu i-ai oprit la frontieră? De ce nu i-ai arestat la frontieră? Că aveai informația din Polonia. Bă, tu auzi ce spun ăștia aici, mă? Ai doi bombardieri, plini de dispozitive artizanale care pot fi aruncate în aer, pe care îi cunoști. Îi monitorizezi de la intrarea în București, în România, nu în București. Îi monitorizezi și prin București, până ajung ăia în buricul târgului.

