Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Ucrainenii care au intrat în țară cu dispozitive explozive trebuiau opriți de la frontieră pe baza informațiilor primite din POLONIA

Valentin Stan: Ucrainenii care au intrat în țară cu dispozitive explozive trebuiau opriți de la frontieră pe baza informațiilor primite din POLONIA

Alexandra Anton Marinescu
28 oct. 2025, 09:36, Marius Tucă Show
Valentin Stan: Ucrainenii care au intrat în țară cu dispozitive explozive trebuiau opriți de la frontieră pe baza informațiilor primite din POLONIA
Valentin Stan: Ucrainenii care au intrat în țară cu dispozitive explozive trebuiau opriți de la frontieră pe baza informațiilor primite din Polonia

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a discutat despre comunicatul Serviciului Român de Informații care viza prinderea a doi cetățeni ucraineni suspectați că ar fi plănuit un atac la București. Analistul a ironizat incoerența comunicatului și a criticat modul în care SRI a acționat în această situație. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Comunicatul oficial al SRI, plin de contradicții

Valentin Stan a început prin a citi comunicatul oficial al SRI, pe care l-a considerat plin de contradicții. El spune ca nu este posibil ca serviciile să fi identificat și monitorizat doi suspecți încă de la frontieră, dar să-i lase să ajungă în capitală cu dispozitive explozive.

Dragii mei, ăsta e comunicat oficial al SRI, cică a prins doi ucraineni, care erau mână-n mână cu rușii, deci controlați de serviciile speciale rusești, și care voiau să arunce în aer niște sedii ale unei companii ucrainene de curierat pe aici, prin România. De ce ar fi vrut să facă asta? Știi tu? Noi citim acum comunicatul SRI, nimic altceva. Exista o astfel de conspirație, cică în Polonia, în țara lui Tusk ăla, care scria pe X că e vorba de belaruși care mișcă drone.

Valentin Stan: De ce nu i-au oprit la frontieră?

Pe măsură ce a citit comunicatul, Stan a evidențiat absurdul situației, spunând că autoritățile române au lăsat suspecții să călătorească nestingheriți prin țară, deși aveau informații despre ei.

Ei aveau informații și din Polonia, că acolo au derulat operațiuni similare. Deci tu înțelegi noțiunea identificat și monitorizat? Adică știu cine ești și știu ce ai asupra ta. Deci ăștia care i-au monitorizat și i-au identificat, i-au lăsat să se plimbe de la frontiera intrării în România până la București cu dispozitive explozive la ei? Care puteau să sară în aer oricând și să producă un măcel generalizat pe oricare parte a drumului? Păi dacă ai identificat și monitorizat… Bă, de ce nu i-ai oprit la frontieră? De ce nu i-ai arestat la frontieră? Că aveai informația din Polonia. Bă, tu auzi ce spun ăștia aici, mă? Ai doi bombardieri, plini de dispozitive artizanale care pot fi aruncate în aer, pe care îi cunoști. Îi monitorizezi de la intrarea în București, în România, nu în București. Îi monitorizezi și prin București, până ajung ăia în buricul târgului.

CITEȘTE ȘI:

Dan Dungaciu: „Noi cerșim bunăvoința președintelui AMERICAN prin achiziții militare”

Dan Dungaciu: „Nu mai este niciun discurs în PARLAMENT care să explice ce se întâmplă în țara asta”

Victor Ponta: „Alegerile s-au anulat în decembrie pentru că urma să câștige GEORGESCU”

Victor Ponta: „Cea mai bună apărare împotriva rușilor este să avem o ECONOMIE puternică”

Adrian Severin: „Și eu am făcut rapoarte cu situația din UCRAINA înainte de război. Toți am remarcat problemele pe care le are țara”

Mediafax
Românii care visează la o mașină NOUĂ au primit vestea: Cum se modifică RABLA 2025
Digi24
Directoarea medicală al Spitalului Judeţean Buzău a murit în timpul gărzii. Ștefania Szabo avea 37 de ani
Cancan.ro
Vin ninsorile în București. Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza: Pe ce dată ninge
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Adevarul
Afară cu Lukoil din țară? Ce poate face România după sancțiunile lui Trump împotriva Rusiei: „Avem deja un mecanism care poate fi extins”
Mediafax
Dosar penal! Cât costă un post de BRANCARDIER la un mare spital din România
Click
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare: „Nu apari cu doliu pe cap! Nu ești la funeraliile Reginei Elisabeta!” Ce au spus despre Gigi Becali
Digi24
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se mai caută adeverințe de la angajatori”
Cancan.ro
Îmbârligătură mare la Antena 1! Vedeta postului s-a cuplat în secret cu ispita de la Insula Iubirii!
Ce se întâmplă doctore
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii peste 65 de ani
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Cometa interstelară 3I/ATLAS continuă să fascineze astronomii! Ce fenomen a fost observat acum?
ANALIZĂ INS: România continuă să piardă locuitori, iar populația devine tot mai ÎMBĂTRÂNITĂ
10:53
INS: România continuă să piardă locuitori, iar populația devine tot mai ÎMBĂTRÂNITĂ
POLITICĂ (Video) Coldea a încăput pe mana protestatarului Ceaușescu: „Ai venit să te mântuiești?” Pe fundal oamenii îi strigă lui Coldea “criminalule”
10:46
(Video) Coldea a încăput pe mana protestatarului Ceaușescu: „Ai venit să te mântuiești?” Pe fundal oamenii îi strigă lui Coldea “criminalule”
VIDEO Cristian Tudor Popescu, necruțător cu Drulă. Îi ridiculizează tot discursul electoral și-i lipește o etichetă greu de dus: “Drulă este ca un CANGUR în marsupiul lui Nicușor Dan”
10:45
Cristian Tudor Popescu, necruțător cu Drulă. Îi ridiculizează tot discursul electoral și-i lipește o etichetă greu de dus: “Drulă este ca un CANGUR în marsupiul lui Nicușor Dan”
VIDEO Ion Cristoiu: Ascultă Nicușor Dan de ordinele lui Macron prin campania scandaloasă împotriva rețelelor sociale?
10:44
Ion Cristoiu: Ascultă Nicușor Dan de ordinele lui Macron prin campania scandaloasă împotriva rețelelor sociale?
SURSE Coaliția intră în ședință după ce a fost aruncată în aer de decizia nefavorabilă a CCR pe pensiile magistraților. PSD vrea proiect prin Parlament
10:42
Coaliția intră în ședință după ce a fost aruncată în aer de decizia nefavorabilă a CCR pe pensiile magistraților. PSD vrea proiect prin Parlament
SĂNĂTATE Băutura pe care cei mai mari MEDICI din lume o recomandă împotriva răcelii, iarna. Nu este nici ceaiul, nici sucul de fructe
10:40
Băutura pe care cei mai mari MEDICI din lume o recomandă împotriva răcelii, iarna. Nu este nici ceaiul, nici sucul de fructe