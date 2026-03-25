Victor Ponta: „Guvernul Bolojan vorbește despre reconstrucția Ucrainei. Nu are nicio legătură cu românia. O tratează ca pe o vacă de muls”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre faptul că românii nu au nicio legătură directă cu reconstrucția Ucrainei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Victor Ponta: „Europa e obișnuită să piardă. Deja noi ne-am obișnuit că suntem losers (n.r. învinși) în chestia asta. Și da, sigur, discursul ăsta până acuma eram… Luptam toți cu Ucraina. Tu ai văzut că nu mai e nicio știre cu Ucraina?

Invitat la Marius Tucă Show, Victor Ponta a vorbit despre faptul că românii nu au nicio legătură directă cu reconstrucția Ucrainei. Acesta a constatat faptul că nu a mai văzut știri în legătură cu situația din Ucraina. Politicianul spune că România este singura țară care a zis că ajută Ucraina prin oferirea gazelor din Marea Neagră, cât și prin sprijinul în construirea dronelor. Ponta mai spune că România s-a obișnuit să piardă.

„Europa e obișnuită să piardă. Deja noi ne-am obișnuit că suntem losers (n.r. învinși) în chestia asta. Și da, sigur, discursul ăsta până acuma eram… Luptam toți cu Ucraina. Tu ai văzut că nu mai e nicio știre cu Ucraina? În afară de România care e întotdeauna defazată. Numai noi am zis că le dăm gazul din Marea Neagră și facem drone cu ei… Ei întotdeauna rămân în urmă. Ce legătură are cu România? România e vaca de muls pentru ei.”, a declarat politicianul.

