Banditul Nelu Soroiu susține că Bogdan Topcanezul ar fi ajuns în Franța pentru a-l asasina pe Paul Goma

Nelu Soroiu a vorbit despre presupusa misiune de asasinare a disidentului Paul Goma. Acesta susține că Bogdan Topcanezul ar fi ajuns în Franța cu ajutorul unor hoți. El afirmă că misiunea lui Topcanezul ar fi fost să îl asasineze pe scriitor. Urmăriți emisiunea integrală pe canalul de YouTube Gândul.

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„Erau și alți doi-trei în cazul lui Paul Goma, care voiau să îl asasineze”

Invitat la „Martorii”, Nelu Soroiu a vorbit despre modul în care l-ar fi cunoscut pe Bogdan Topcanezul. Acesta susține că Topcanezul a ajuns în Franța cu ajutorul unor hoți. Soroiu afirmă că misiunea acestuia ar fi fost să îl asasineze pe disidentul Paul Goma. El subliniază că a avut rolul de șofer.

„Restaurantul se numește și acum… Copiii sunt încă acolo patroni. M-am dus acolo… Tudor Stănică l-a scos pe Bogdan Topcanezul din țară. Nu erau generali cei care l-au ajutat, erau hoți, dar care aveau relații cu generalii. Tudor Stănică l-a băgat în Franța, fiind bun caftangiu. Erau și alți doi-trei în cazul lui Paul Goma, care voiau să îl asasineze. Și nu numai pe el, ci și pe alții. Eu eram băgat acolo ca șofer.”, a declarat Soroiu.

Paul Goma a murit pe 25 martie 2020, la Paris, la vârsta de 84 de ani. Scriitorul era internat din 18 martie la spitalul La Pitié-Salpêtrière, după ce fusese infectat cu noul coronavirus.

„Le convine să fie lume de acest tip, hoți de rând, cu atâtea dosare penale”

Soroiu susține că implicarea unor infractori ar fi putut ascunde o posibilă implicare a Securității. El afirmă că persoana în cauză ar fi beneficiat de ajutorul unui specialist.

„Le convine să fie lume de acest tip, hoți de rând, cu atâtea dosare penale, ca să nu creadă că Securitatea a băgat vreo mână. El a avut un specialist, dar nu din partea lor, făcut de stradă.”, a adăugat Nelu Soroiu.

Paul Goma a fost unul dintre cei mai cunoscuți disidenți anticomuniști din România. În 1977, acesta a trimis la Radio Europa Liberă o scrisoare deschisă prin care cerea respectarea drepturilor omului în România. În urma demersurilor sale, a fost urmărit și arestat de Securitate, iar în noiembrie 1977 a fost expulzat în Franța, împreună cu soția și copilul său. Stabilit la Paris, scriitorul și-a continuat activitatea împotriva regimului comunist.