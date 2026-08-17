Fiica Mariei Câmpina: „Putin are vrăjitori la palat”. Sultana spune că a cunoscut o descendentă a uneia dintre ele

Sultana, una dintre fiicele cunoscutei clarvăzătoare Maria Câmpina, susține că Vladimir Putin ar avea „vrăjitori la palat”. Invitata lui Andrei Dumitrescu a făcut afirmația în emisiunea „Martorii”, unde a vorbit și despre războaiele și crizele actuale. Aceasta a făcut o previziune despre un președinte care ar urma să renunțe la putere. Urmăriți emisiunea integrală pe canalul de YouTube Gândul.

Sultana afirmă că a ținut legătura cu o descendentă a unei presupuse vrăjitoare care ar fi lucrat pentru liderul de la Kremlin. Afirmațiile invitatei despre Vladimir Putin nu sunt susținute de dovezi prezentate în cadrul emisiunii.

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Sultana: „Putin are vrăjitori la palat”

Întrebată de Andrei Dumitrescu cum vede evoluția războaielor și a crizei care afectează Europa, Sultana a susținut că urmează în continuare o perioadă dificilă.

„Previziunea aceasta este în felul următor. Mai avem de dus un greu, înțelegeți, dar ne ridicăm cu bucurie. Dar mai avem de tras, pentru că necuratul face ravagii în mintea oamenilor, în mintea conducătorilor. Ați înțeles? Nu se mai gândesc la popor.”

Întrebată dacă vom ieși din criză, aceasta a răspuns:

„Ieșim, dar avem de tras. Și criza, ați văzut că avem criză guvernamentală în momentul de față. Am mai discutat în alte emisiune despre lucrul acesta. Totul este făcut de om. Așa cum toate minunile făcute în lume sunt făcute de mână de om, așa și minunile vrăjitorești și ghicitorești sunt făcute de mână de ghicitoare.”

Sultana a făcut apoi o altă previziune. Aceasta susține că un președinte „puternic” ar urma să renunțe. Nu a precizat despre cine este vorba.

„Vreți să vă mai spun și o altă previziune? Să vă mai spun că un președinte va renunța și va lăsa din mână? Și va fi unul puternic, care se ține foarte puternic, va ceda și va lăsa totul lin și liniștit în viitor. Nu o să dau nume.”

„Am ținut legătura” cu descendenta unei presupuse vrăjitoare care ar fi lucrat pentru Putin

Fiica Mariei Câmpina l-a adus în discuție pe Vladimir Putin și a făcut una dintre cele mai surprinzătoare afirmații ale interviului.

„Știați că Putin are vrăjitori la palat? Nu știați. Să știți că eu, cu o strănepoată de-a unei vrăjitoare care a lucrat la Putin, am ținut legătura și am fost colegă.”

Andrei Dumitrescu a întrebat-o cu ce s-ar ocupa presupusa vrăjitoare despre care vorbește.

„Multe lucruri i-a făcut. Se ocupă cu descântece, cu vrăji, cu dezlegări. Ne-am cunoscut la congrese. Așa cum medicii se cunosc, așa cum oamenii se cunosc, cum președinții de stat se duc și fac întâlniri oficiale. Nepoata cu care eu țin legătura se cheamă Svetlana.”

Sultana este una dintre fiicele cunoscutei clarvăzătoare Maria Câmpina. Aceasta activează, la rândul său, în zona practicilor de ghicit și a ritualurilor tradiționale. Invitata emisiunii „Martorii” susține că a participat de-a lungul timpului la congrese și întâlniri unde a cunoscut persoane din același domeniu din alte țări. În acest context, Sultana afirmă că a ajuns să țină legătura cu o femeie pe nume Svetlana, despre care spune că ar fi descendenta unei vrăjitoare care ar fi lucrat pentru Vladimir Putin.