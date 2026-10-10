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Panică printre agricultorii și piscicultorii din Călărași. Se tem că vor rămâne fără apă, după ce autoritățile ar fi decis să dea drumul la apa din lacurile Mostiștea și Valea Argovei, pentru a crește debitul Dunării

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Potrivit informațiilor obținute de Gândul, în exclusivitate, autoritățile au decis să se dea drumul la apa din lacurile Mostiștea și Valea Argovei, care curge în Mostiștea. Demersul ar fi justificat în contextul în care debitul Dunării este foarte scăzut, iar Centrala Nucleară de la Cernavodă nu poate funcționa.

Lacul Mostiștea este unul dintre cele mai mari lacuri naturale (liman fluviatil) din Câmpia Română. Este situat în județul Călărași, pe cursul inferior al râului Mostiștea.

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Lacul Valea Argovei este cunoscut și ca o salbă de bălți unde se practică pescuitul. Se află pe cursul râului Mostiștea, în județul Călărași.

  • Face parte din cel mai întins sistem lacustru de pe Valea Mostiștei.
  • Este format din mai multe bazine și bălți private sau publice – cum ar fi Balta Valea Argovei 2 sau Balta Valea Argovei 5)

Sursele Gândul precizează că, prin această inițiativă, autoritățile ar urmări ca nivelul apei din Dunăre să înregistreze o creștere cu 2 cm.

Lacul Mostiștea / Foto – Wikipedia

Agricultorii și piscicultorii sunt panicați

Aceleași surse dezvăluie că s-ar fi dat drumul la apa din Lacul Mostiștea în noaptea de vineri spre sâmbătă, iar sâmbătă, cu puțin tinp în urmă, s-ar fi întâmplat același lucru și la Valea Argovei. Gândul prezintă, de altfel, imagini care confirmă aceste informații.

„Azi-nopte au început sa dea drumul tare la apa din lacul Mostiștea din Călărași – 1.200 – 1.860 de hectare – ca să crească apa în Dunăree. Acum o oră au dat drumul si la Lacul Valea Argovei, care curge în Mostistea.

S-a primit primit ordin să se verse în Dunare circa 20 mc/secundă. Ar mai fi în vizorul autorităților și alte lacuri. Iar scopul final ar fi să se asigure condițiile necesare pentru funcționarea Centralei Nucleare de la Cernavodă”, au declarat sursele Gândul, în exclusivitate.

Totuși, aceleași surse avertizează că s-ar fi instalat panica printre agricultori și piscicultori.

„Agricultorii din zonă au intrat în panica, le este teamă că vor rămâne fără apă, mai ales din cauza secetei. În același timp, și piscicultorii sunt panicați.  Se speră să crească Dunarea cu 2 cm și circulă deja zvonul că așa s-a hotărât în CSAT”, au mai transmis sursele Gândul.

Debitul Dunării, în scădere. Avertisment al hidrologilor

Hidrologii au făcut publică prognoza debitului Dunării pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2026. Valorile se vor afla sub mediile multianuale.

  • Debitul Dunării la intrarea în țară, în zona Baziaș, va fi sub mediile multianuale în octombrie, noiembrie și decembrie.
  • Pe râurile interioare, debitele sunt estimate la 30%-80% din mediile lunare.
  • În bazinele Râmnicu Sărat, Bârlad și în Dobrogea, valorile ar putea coborî sub 30%.

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) arată că – în octombrie 2026 – debitele râurilor din România sunt prognozate la 30%-50% din mediile multianuale.

Valori mai ridicate, de 50%-80%, sunt estimate pe râurile din bazinele Vișeu, Someșul Mare, Prahova și în zonele superioare ale Oltului și Bistriței. Debite sub 30% sunt așteptate în bazinele Râmnicu Sărat, Bârlad și în Dobrogea.

În noiembrie 2026, debitele râurilor sunt prognozate la 30%-50% din mediile multianuale.

Valori de 50%-80% sunt estimate în mai multe bazine, inclusiv Vișeu, Someșul Mare, Bega, Timiș, Jiu și Prahova. Debite sub 30% sunt așteptate în bazinele Râmnicu Sărat și Bârlad.

În decembrie 2026, debitele râurilor vor fi, în general, la 50%-80% din mediile multianuale.

Valori mai mici, de 30%-50%, sunt estimate în mai multe bazine, iar în bazinul Bârladului pot coborî sub 30%.

Hidrologii avertizează că în decembrie pot apărea primele formațiuni de gheață pe râurile din nordul și centrul țării, dar și în bazinele superioare ale Bistriței, Mureșului și Oltului.

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