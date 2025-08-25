La doar câteva zeci de metri de Vama Siret, o societate comercială a construit, încă din luna decembrie a anului 2024, o cale de acces și o parcare, fără autorizație. În cauză a fost deschis și un dosar penal pentru efectuarea de „lucrări neutorizate în zona drumului public”, iar riscul de producere a unor accidente a fost unul major. În același timp, construirea acestei căi de acces a dus și la crearea unor blocaje rutiere, iar Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a intervenit pentru reintrarea în normalitate.

Gândul prezintă informații în exclusivitate legate de acest caz alarmant și o cronologie a „evenimentelor” care au pus în pericol siguranța circulației, la doi pași de Vama Siret.

Societatea acuzată de efectuarea unor lucrări neautorizate este North Building Invest din județul Suceava.

North Building Invest are ca obiect de activitate „Lucrări de construcții a cladirilor rezidențiale și nerezidențiale”, dar deține în zona respectivă și un centru comercial/restaurant.

Potrivit termene.ro, societatea a fost înregistrată în anul 2022 și avut, în medie, un singur angajat.

Poliția Rutieră Suceava a tras semnalul de alarmă

La jumătatea lunii august 2025, potrivit informațiilor obținute de Gândul, în exclusivitate, Poliția Rutieră Suceava a trimis către Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași – spre știință și către Secția de Drumuri Naționale Suceava – o solicitare de amplasare a unor parapeți de protecție de tip New Jersey în dreptul unui acces rutier executat pe DN 2, la poziția kilometrică 481 + 763, „partea dreaptă, astfel încât circulația auto și pietonală să nu se mai desfășoare pe acea cale (până la intrarea în legalitate de către beneficiar)”.

La poziția kilometrică menționată în solicitarea Poliției Rutiere a fost amenajat un acces rutier auto direct în DN 2, iar suplimentar au fost efectuate și alte lucrări de construire – o parcare -, beneficiar fiind societatea North Building Invest.

În adresa trimisă către Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași se menționează că la IPJ Suceava – Serviciul Rutier se află în lucru un dosar penal, aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, iar cercetările se efectuează sub aspectul săvârșirii de către societatea North Building Invest, a infracțiunii de „efectuarea de lucrări neautorizate în zona drumului public”.

Potrivit reprezentanților Poliției Rutiere Suceava, instalarea de parapeți de protecție de tip New Jersey în acea zonă este absolut necesară, „pentru a întâmpina producerea unor evenimente negative la nivel rutier”.

Parcare cu cale de acces la DN 2. Amendă primită de North Building Invest

Documentarea realizată de Gândul în acest caz îngrijorător a scos la lumină informații din „culise”, prezentate în exclusivitate.

La sfârșitul anului 2024, Secția Drumuri Naționale – Suceava, aflată în subordinea CNAIR, a constatat că North Building Invest a construit, fără a avea autorizație, o parcare cu cale de acces la DN 2.

Societatea a fost înștiințată că lucrările au fost efectuate fără autorizațiile necesare, fiind transmiși pașii necesari pentru intrarea în legalitate și posibilele sancțiuni pentru nerespectarea legislației în vigoare.

Au trecut mai multe luni, și – în luna mai 2025 – North Building Invest a fost amendată cu 2.000 de lei. Amenda a venit „la pachet” și cu somația de intrare în legalitate/desființare a accesului și aducere a terenului la starea inițială.

Încă o piesă în puzzle – Emiterea autorizației de amplasament

După ce au fost amendați, reprezentanții North Building Invest au depus documentele necesare la Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași (CNAIR SA), și a fost emisă – în luna iulie – o autorizație de amplasament pentru „Amenajare acces din DN 2 (E85) complex comercial existent – Amenajare cale de acces rutier în zona DN 2 la km 481+766 dreapta; pozițiile km aferente parcelei: km 481+716 – 481+773 dreapta, loc. Siret, jud. Suceava”.

În conformitate cu OG 43/1997 – 52. aliniat 1 (1), „Proiectarea, construcția sau amenajarea căilor de acces la drumurile deschise circulației publice se face potrivit legislației în vigoare de către cei interesați, în baza acordului prealabil și al autorizației de amplasare și/sau acces eliberate de administratorul drumului public și cu avizul poliției rutiere”.

Potrivit OUG nr. 31 din 30 aprilie 2025 privind unele măsuri pentru simplificarea procedurilor în domeniul urbanismului și construcțiilor și accelerarea investițiilor, „pentru avizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism de către toate entitățile emitente de avize și acorduri se interzice condiționarea emiterii avizelor sau acordurilor de obținerea prealabilă a altor avize sau acorduri, cu excepția avizului de oportunitate și a avizului arhitectului-șef”.

După semnalul de alarmă tras de Poliția Rutieră Suceava, evenimentele se precipită

În luna august, așa cum precizam la începutul acestui material, Poliția Rutieră Suceava a informat Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași și a precizat că – până la intrarea în legalitate a beneficiarului North Building Invest – trebuie amplasate, în termen de 10 zile, parapete de protecție tip New Jersey în dreptul accesului rutier executat în zona drumului național DN 2.

Amplasarea parapeților de protecție, au precizat reprezentanții Poliției Rutiere Suceava, era absolut necesară, „pentru a preîntâmpina producerea unor evenimente negative la regimul rutier, evenimente care ar putea fi generate sau influențate de utilizarea unei căi de acces neautorizate/neamenajate cu nerespectarea prevederilor legale”.

North Building Invest nu a obținut, așa cum prevede legea, și avizul Poliției Rutiere Suceava, aviz obligatoriu într-un astfel de caz.

Chiar dacă North Building Invest a depus documente și a obținut o autorizație de amplasament, avizul Poliției Rutiere este esențial, numai că acest aviz nu a fost dat.

Soluție tranșantă pentru rezolvarea „ecuației”

Conform informațiilor obținute de Gândul, în exclusivitate, „ecuația” a fost rezolvată de Ministerul Transporturilor, prin CNAIR și DRDP Iași, pentru că prevederile OUG 195/2002 (R) sunt foarte clare.

„În scopul asigurării desfășurării în condiții de siguranță a circulației pe drumurile publice, poliția rutieră poate solicita administratorului drumului public executarea sau, după caz, desființarea amenajării rutiere”, se arată în ordonanța de urgență.

În consecință, DRDP Iași are obligația – până la intrarea în legalitate a beneficiarului North Building Invest, respectiv până la obținerea avizului de la Poliția Rutieră Suceava – de a bloca accesul rutier la DN 2, km 481+766 dreapta, prin montarea de parapet tip New Jersey.

Mai mult, până la momentul în care această situație va fi clarificată, DRDP Iași a suspendat și autorizația de amplasament pe care North Building Invest a obținut-o în luna iulie a acestui an.

Ministerul Transporturilor – prin CNAIR și DRDP Iași – nu poate interzice o astfel de autorizare, potrivit OUG nr. 31 din 30 aprilie 2025, numai că un beneficiar – în acest caz North Building Invest – trebuie să obțină toate avizele prevăzute de legislație, iar avizul Poliției Rutiere Suceava nu a fost obținut.

Potrivit informațiilor obținute de Gândul, CNAIR a notificat deja North Building Invest că autorizația de amplasament obținută în luna iulie a acestui an a fost suspendată, în lipsa avizului de la Poliția Rutieră.

RECOMANDAREA AUTORULUI: