Călin Georgescu și-ar fi dublat, recent, echipa de bodyguarzi. Fostul candidat la președinție ar fi angajat oameni noi după ce mai mulți foști polițiști care făceau parte din dispozitivul său de pază ar fi decis să se retragă.

Încă de când s-a lansat în cursa pentru funcția de președinte al țării, Călin Georgescu s-a afișat înconjurat de gărzi de corp cu pregătire militară, între care și foști soldați care au făcut parte din Legiunea Străină.

15 bodyguarzi x 3.000 de euro/lună

De altfel, Marin Burcea, șeful pazei lui Georgescu era deja un personaj cunoscut în lumea, prin prisma relației amoroase pe care a avut-o cu Tania Budi. Ca urmare, despre Burcea se știa deja că era poreclit „Lunetistul” și că făcuse parte din echipe de comando care au avut misiuni în Guyana Franceză, Brazilia și Mali.

Pe lângă foștii legionari, în spatele lui Călin Georgescu au stat și mai mulți foști polițiști. Potrivit unor surse Gândul, aceștia din urmă ar fi decis să renunțe, la sugestia unor ofițeri de informații, după ce fostul candidat la președinție a fost trimis în judecată pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Sursele citate au afirmat că, recent, Georgescu și-ar fi dublat paza, lucru care ar fi fost remarcat de autorități chiar în curtea Inspectoratului Poliției Județene Ilfov, unde a venit să semneze în catastiful destinat persoanelor aflate în control judiciar.

Politicianul ar deține în jur de 15 gărzi de corp, care, conform surselor, ar câștiga salarii lunare de aproximativ 3.000 de euro.

Bodyguarzii lui Georgescu s-au mutat pe aceeași stradă

Totodată, sursele Gândul au afirmat faptul că o parte dintre oamenii care îl păzesc pe Călin Georgescu s-ar fi mutat unii lângă alții într-un complex imobiliar din comuna ilfoveană Domnești, situat în apropierea unei unități militare.

Suveranistul Călin Georgescu a venit, luni, însoțit de bodyguarzi pentru a participa la evenimentele organizate la Alba Iulia, cu ocazia Zilei Naționale.

După ce s-au îmbrâncit cu jandarmii pentru a fi mai aproape de politician, susținătorii săi ar fi agresat un bărbat care i-ar fi strigat „Marș la Moscova!”, după ce l-ar fi acuzat că este „instigator”. Georgescu nu a comentat incidentul, în timp ce bărbatul respectiv a anunțat că a depus plângere la Poliție.

