Călin Georgescu este așteptat de sute de susținători, în fiecare săptămână, atunci când merge să semneze controlul judiciar, indiferent de locul unde este chemat de autorități. Oamenii vin cu pancarte și icoane, încă de la prima oră, și scandează „Călin Georgescu, președinte!”. Suporterii fostului candidat la președinție aduc și boxe din care răsună melodii patriotice. Gândul a stat de vorbă cu susținătorii lui Călin Georgescu și i-a întrebat ce îi determină să-l urmeze, săptămânal, la Poliția Buftea sau la sediul IPJ Ilfov.

„Vin cu tot sufletul pentru acest președinte patriot. Ni l-a dat Dumnezeu”

Unul dintre susținători a povestit, pentru Gândul, că și-a lăsat afacerile din Italia pentru a-l sprijini pe Călin Georgescu, în țară. Acesta spune că poporul român va dispărea în cazul în care Georgescu nu ajunge președinte.

„Vin în fiecare săptămână să-l susțin pe Călin Georgescu. Am venit și de la Craiova, și de la Roma și m-am hotărât să rămân în țară ca să-l susțin pe președintele ales. Am multe vorbe pe care nu vreau să le spun, urâte, despre acest Guvern trădător, acești politruci care au avut tupeul să anuleze alegerile libere, democratice. Revolta și indignarea este mare. Au plecat trupele americane. Suntem abandonați pe plan internațional.

Nu se mai poate cu aceiași oameni la guvernare. S-au schimbat între ei, dar hoții sunt aceiași. Aceiași conducători trădători. Ne-am săturat de Iohannis, dar am ajuns să-l plângem. A venit Nicușor și ce să mai spun… Am venit din Italia. Mi-am lăsat afacerile ca să vin să îmi susțin președintele. Jur să-mi apăr țara. Țara și nu alte interese străine. Vin cu tot sufletul pentru acest președinte patriot, pe care ni l-a dat Dumnezeu, să ne apere pe noi, ca popor. Poporul român se duce spre pieire. Vin și ne înlocuiesc.

Noi am plecat peste hotare și ne-au înlocuit alții. Se încearcă înlocuirea poporului român cu alte specii de oameni din alte țări sărace. Ne luptăm pentru poporul român, pentru a avea aceste tradiții. Acum nu pot să fiu chiar coerent, dar dacă domnul Călin Georgescu nu este în fruntea țării, care este un patriot adevărat, poporul român, ca națiune, dispare”, a spus unul dintre susținători.

„Vin până la sfârșitul sfârșitului”

Un alt susținător e de părere că alegerile din 6 decembrie au fost fraudate. În plus, spune el, România se află sub dictatură, românii neputând să se exprime liber.

„Vin în fiecare săptămână. Vin și vin până la capăt, cum se spune. Venim până la sfârșitul sfârșitului. Venim pentru dreptate, pentru adevăr și nu suntem de acord cu ceea ce s-a întâmplat în decembrie anul trecut. A fost o mare nenorocire pentru tot poporul român. Alegerile au fost practic fraudate și asta se știe. S-a văzut că nu e de acord sistemul cu treaba asta, dar este o altă problemă. Țara asta se află sub mare dictatură. Noi nu mai avem dreptul să facem nimic liber. Suntem cenzurați pe toate, pe toate canalele de publicitate, de orice vrem să facem. Suntem cenzurați. Noi suntem patrioți, nu suntem extremiști. Noi ne iubim țara, ne iubim părinții, ne iubim copiii, ne iubim pământul, ne iubim pe noi.

Vrem să ne exprimăm liber în România, nu să fim cenzurați. Domnul Călin Georgescu este președintele nostru ales și noi nu vom renunța la visul ăsta al nostru. Nu e un vis, trebuie să fie realitate. El este președintele real, ales de poporul român”, a zis un bărbat.

„«Bolojan Ilie Sărăcie» o ține langa”

Cei care vin să-l încurajeze pe Călin Georgescu spun că ies în stradă din cauza „lașității Guvernului”. Un alt susținător e de părere că Nicușor Dan s-a îmbătat cu putere deși ar fi o „marionetă”.

„- Vin în fiecare săptămână până când vor cădea borfașii aceștia din Guvern. – Ce vă îndeamnă în fiecare săptămână să veniți să-l susțineți? – Lașitatea unui guvern. Lașitatea lui Nicușor Dan și faptul că România a fost împărțită între hoți și păzitori de hoți. N-au avut niciodată motiv pentru anularea alegerilor și o țin tare și mare.

S-a îmbătat de putere (n.r. Nicușor Dan), pe când el e o marionetă. De asta au nevoie cei de afară, de oameni slabi și care să ne distrugă premeditat. Voi veni tot timpul și încă un lucru vreau să le atrag atenția.

Am lucrat 6 ani în Franța și chemăm toți prietenii din toate legiunile să vină acum cât mai are unde veni. Mai târziu nu vor mai avea unde să vină. Trebuie să luptăm cu sistemul. Nu ne trebuie armată sau prea multă pricepere. E păcat de țara mea, e foarte frumoasă, e o țară care-i sărăcită la fiecare secundă și «Bolojan Ilie Sărăcie» o ține langa cu tot ce are el mai prost”, a spus un alt bărbat.

RECOMANDAREA AUTORULUI: