Doi polițiști de la Penitenciarul Jilava au fost reținuți după ce ar fi vândut droguri deținuților

Doi polițiști de la Penitenciarul Jilava au fost reținuți pentru 30 de zile după ce ar fi vândut droguri deținuților. Totodată, aceștia le-ar fi adus ilegal telefoane mobile. Oamenii legii fac parte dintr-o rețea de traficanți de droguri, formată din șase persoane, potrivit unui comunicat DIICOT.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au dispus reţinerea a patru inculpaţi, dintre care doi agenţi de poliţie de penitenciar, şi măsura controlului judiciar în cazul altor doi, cu vârste cuprinse între 24 şi 47 de ani, cercetaţi pentru trafic de droguri de mare risc, în formă continuată.

„Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, în intervalul iulie – octombrie 2025, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, doi dintre inculpați (agenți de poliție de penitenciar) au procurat, de la coinculpații cercetați în cauză, droguri de mare risc pe care apoi le-au introdus în unitatea de penitenciar în care își desfășurau activitatea, în scopul comercializării către persoane aflate în detenție.

De asemenea, în aceeași perioadă, au introdus ilicit în spațiul de detenție telefoane mobile pe care le-au predat unor persoane aflate sub măsuri privative de libertate”, anunță DIICOT.

14 percheziții au fost făcute marți, înclusiv în numeroase spații ale Penitenciarului Jilava. Au fost ridicate zeci de doze (folii, plicuri, capsule) conținând substanțe pulverulente, seringi hipodermice, înscrisuri, obiecte purtând urme de substanță, sume de bani în lei, precum și alte mijloace de probă.

