Prima pagină » Actualitate » Blocajul lui Nicușor Dan la Paris, descifrat de un specialist în aviație. „Aeroportul pe care se afla președintele a fost lăsat la urmă. Banii vin de pe Charles de Gaulle”. Cât de performante sunt, de fapt, comunicațiile C-27J Spartan

Blocajul lui Nicușor Dan la Paris, descifrat de un specialist în aviație. „Aeroportul pe care se afla președintele a fost lăsat la urmă. Banii vin de pe Charles de Gaulle”. Cât de performante sunt, de fapt, comunicațiile C-27J Spartan

Nicolae Oprea
09 ian. 2026, 05:30, Actualitate
Blocajul lui Nicușor Dan la Paris, descifrat de un specialist în aviație. „Aeroportul pe care se afla președintele a fost lăsat la urmă. Banii vin de pe Charles de Gaulle”. Cât de performante sunt, de fapt, comunicațiile C-27J Spartan
Galerie Foto 7

Sorin Stoicescu, expert în aviație, și fost şef al Aviaţiei Civile din România, a explicat pentru Gândul cum a ajuns președintele României, Nicușor Dan, să fie blocat pe unul dintre aeroporturile secundare ale Parisului. Potrivit specialistului în aviație, dacă președintele ar fi zburat cu o aeronavă Tarom, nu s-ar fi ajuns la această situație ridicolă de a nu putea decola din capitala Franței. Pe de altă parte, Sorin Stoicescu spune că aeronava militară C-27J Spartan este foarte dotată din punct de vedere al comunicațiilor, ceea ce-l contrazice pe Nicușor Dan, care a spus că „atunci când mergem cu Spartanul, suntem izolați în materie de comunicații”.

„Să nu mai râdem de Armata României. Avionul cu care a zburat președintele României este totuși unul militar. Are un sistem de comunicații performant. Este capabil să intercepteze coduri din satelit pentru a se alimenta în aer”, a declarat, pentru Gândul, Sorin Stoicescu, expert în aviație.

Specialistul a explicat apoi care au fost cauzele care au dus la blocarea președintelui român pe un aeroport secundar din Paris.

„Administrația aeroporturilor din Paris nu s-a mai confruntat cu o asemenea vreme de foarte mult timp.

Pe de altă parte, aeroporturile nu au mai fost modernizate de ceva vreme. Președintele Nicușor Dan se afla pe unul dintre aeroporturile secundare, Le Bourget. Administrația s-a concentrat să deszăpezească pistele și să facă degivrarea pe aeroportul principal, Charles de Gaulle. Acolo sunt cursele importante, care aduc banii.

Ca atare, aeroportul pe care se afla aeronava românească a fost lăsat la urmă”, spune Sorin Stoicescu.

Sorin Stoicescu: „Dacă ar fi închiriat o aeronavă Tarom, Nicușor Dan nu ar fi avut probleme”

Fostul şef al Aviaţiei Civile din România mai susține că aeronavele de pe Charles de Gaulle au decolat fără probleme pe vreme rea.

„Dacă ar fi închiriat o aeronavă Tarom, Nicușor Dan nu ar fi avut probleme. Ar fi decolat la timp și ar fi aterizat în condiții de siguranță la București”, afirmă specialistul în aviație.

Sorin Stoicescu mai spune că de vină pentru această situație în care președintele României a fost blocat pe un aeroport sunt consilierii care se ocupă de transportul lui Nicușor Dan.

„Se tot discută de cumpărarea unui avion. Eu cred că cel mai bine ar fi ca autoritățile să se lipească de Tarom. O nouă aeronavă, sau chiar două, trebuie să fie precum cele ale companiei naționale. Așa poți face o mentenanță mai bună, și, de asemenea, poți asigura antrenamentul potrivit al echipajului de zbor. Tarom are un  kit pentru zboruri VIP”, a mai precizat Sorin Stoicescu.

Nicușor Dan, blocat în Paris

Revenirea președintelui Nicușor Dan în țară după Coaliția de Voință de zilele trecute a venit la pachet cu mai multe amânări ale zborului. Avionul său nu a putut decola din cauza condițiilor meteorologice, în condițiile în care Franța se confruntă cu ninsori puternice.

După ce nu a putut decola din capitala Franței, marți seară, din cauza ninsorilor abundente, nici miercuri dimineața aeronava Spartan în care a călătorit delegația română nu a primit undă verde să plece din Paris. Avionul a fost degivrat, însă decolarea a fost amânată în ultimul moment, iar șeful statului a fost coborât din avion în jurul orei 09:30.

Aeronava C-27J Spartan

Nicușor Dan a ajuns la Paris cu un C-27J Spartan – o soluție de avarie, pentru că România nu mai are o aeronavă prezidențială din anul 1998.

Spartan este un avion de transport mediu, cu două motoare cu elice. Este proiectat pentru misiuni militare în condiții dificile. Armata îl foloseşte în special pentru transport de trupe și echipamente, misiuni umanitare și în operațiunile NATO și UE. Este destinat să execute misiuni tactice, în operaţiuni de menţinere a păcii şi umanitare.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ În urma controversei iscate, Nicușor Dan a publicat o înregistrare în care un controlor de trafic aerian din Elveția spune că aeronava în care se afla va fi interceptată de Forțele Armate „pentru a vă mulțumi”
01:19
În urma controversei iscate, Nicușor Dan a publicat o înregistrare în care un controlor de trafic aerian din Elveția spune că aeronava în care se afla va fi interceptată de Forțele Armate „pentru a vă mulțumi”
UTILE Te-ai săturat de apelurile spam? Un fost agent de telemarketing dezvăluie singurul truc care funcționează pentru a le opri
23:48
Te-ai săturat de apelurile spam? Un fost agent de telemarketing dezvăluie singurul truc care funcționează pentru a le opri
SHOWBIZ Jennifer Garner a vorbit pentru prima oară despre divorțul de Ben Affleck. Cei doi au fost căsătoriți 10 ani
23:12
Jennifer Garner a vorbit pentru prima oară despre divorțul de Ben Affleck. Cei doi au fost căsătoriți 10 ani
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Nicușor Dan a dat un fake-news, dar el nu a vrut. Cineva a vrut să facă o glumă cu el”
23:00
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan a dat un fake-news, dar el nu a vrut. Cineva a vrut să facă o glumă cu el”
Mediafax
Ce se întâmplă cu tichetul de 50 de lei pentru energie. De când se schimbă schema de ajutor
Digi24
Reguli noi pentru bolnavii din România: De luna aceasta, mii de pacienți pierd prioritatea la analize medicale
Cancan.ro
S-a aflat! De ce s-au aruncat de pe bloc Alexandru și Sorin Arhire, din Arad, chiar de Bobotează
Prosport.ro
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel portughez
Adevarul
Troc între marile puteri pentru Venezuela, Ucraina și Taiwan? Expert: „SUA nu au de ce să ofere gratis ceva”
Mediafax
Bulgaria nu era pregătită pentru tranziția către euro: Au „bubuit” prețurile!
Click
Trei zodii atrag succesul financiar în perioada 12–18 ianuarie 2026. Ce nativi dau marea lovitură
Digi24
VIDEO Calul cu internet prin satelit, „arma” improvizată a soldatului rus pe frontul ucrainean. „Acesta este designul, funcționează”
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță -18 grade Celsius în ianuarie! Cel mai friguros oraș din România în 2026.
Ce se întâmplă doctore
De ce afecțiune secretă suferă Nick de la N&D. Nevasta l-a dat de gol, în timpul filmărilor Power Couple 2026 de la Antena 1
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Primele imagini cu M1E3 Abrams, noua iterație a tancului american după 46 de ani
Descopera.ro
De ce se crede că trifoiul cu patru foi aduce noroc?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
Sezonul gripal 2025–2026 ar putea deveni unul dintre cele mai severe din istorie
ȘTIINȚĂ Motivul pentru care astronauții de pe Stația Spațială Internațională se vor întoarce pe Pământ mai devreme decât era programat
05:50
Motivul pentru care astronauții de pe Stația Spațială Internațională se vor întoarce pe Pământ mai devreme decât era programat
DIPLOMAȚIE Președintele german Frank-Walter Steinmeier îl acuză pe Donald Trump că distruge ordinea mondială
05:32
Președintele german Frank-Walter Steinmeier îl acuză pe Donald Trump că distruge ordinea mondială
FINANCIAR BlackRock: o companie controversată care a ajuns să controleze lumea. Directorul companiei este actualul președinte al Forumului Economic Mondial
05:00
BlackRock: o companie controversată care a ajuns să controleze lumea. Directorul companiei este actualul președinte al Forumului Economic Mondial
LIVE 🚨 Rusia bombardează mai multe regiuni ale Ucrainei cu drone și rachete Oreșnik. Atacul „masiv” a fost anticipat de Ambasada SUA cu câteva ore
00:23
🚨 Rusia bombardează mai multe regiuni ale Ucrainei cu drone și rachete Oreșnik. Atacul „masiv” a fost anticipat de Ambasada SUA cu câteva ore
ULTIMA ORĂ Trump ar fi dispus să sacrifice apartenența SUA la NATO în schimbul anexării Groenlandei: „Nu am nevoie de dreptul internațional”
23:16
Trump ar fi dispus să sacrifice apartenența SUA la NATO în schimbul anexării Groenlandei: „Nu am nevoie de dreptul internațional”
FLASH NEWS Fritz sare în apărarea USR-iștilor penali, după ce Flavia Boaghiu a fost achitată pentru abuz în serviciu. Decizia nu e definitivă
22:53
Fritz sare în apărarea USR-iștilor penali, după ce Flavia Boaghiu a fost achitată pentru abuz în serviciu. Decizia nu e definitivă

Cele mai noi

Trimite acest link pe