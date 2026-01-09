Sorin Stoicescu, expert în aviație, și fost şef al Aviaţiei Civile din România, a explicat pentru Gândul cum a ajuns președintele României, Nicușor Dan, să fie blocat pe unul dintre aeroporturile secundare ale Parisului. Potrivit specialistului în aviație, dacă președintele ar fi zburat cu o aeronavă Tarom, nu s-ar fi ajuns la această situație ridicolă de a nu putea decola din capitala Franței. Pe de altă parte, Sorin Stoicescu spune că aeronava militară C-27J Spartan este foarte dotată din punct de vedere al comunicațiilor, ceea ce-l contrazice pe Nicușor Dan, care a spus că „atunci când mergem cu Spartanul, suntem izolați în materie de comunicații”.

„Să nu mai râdem de Armata României. Avionul cu care a zburat președintele României este totuși unul militar. Are un sistem de comunicații performant. Este capabil să intercepteze coduri din satelit pentru a se alimenta în aer”, a declarat, pentru Gândul, Sorin Stoicescu, expert în aviație.

Specialistul a explicat apoi care au fost cauzele care au dus la blocarea președintelui român pe un aeroport secundar din Paris.

„Administrația aeroporturilor din Paris nu s-a mai confruntat cu o asemenea vreme de foarte mult timp.

Pe de altă parte, aeroporturile nu au mai fost modernizate de ceva vreme. Președintele Nicușor Dan se afla pe unul dintre aeroporturile secundare, Le Bourget. Administrația s-a concentrat să deszăpezească pistele și să facă degivrarea pe aeroportul principal, Charles de Gaulle. Acolo sunt cursele importante, care aduc banii.

Ca atare, aeroportul pe care se afla aeronava românească a fost lăsat la urmă”, spune Sorin Stoicescu.

Sorin Stoicescu: „Dacă ar fi închiriat o aeronavă Tarom, Nicușor Dan nu ar fi avut probleme”

Fostul şef al Aviaţiei Civile din România mai susține că aeronavele de pe Charles de Gaulle au decolat fără probleme pe vreme rea.

„Dacă ar fi închiriat o aeronavă Tarom, Nicușor Dan nu ar fi avut probleme. Ar fi decolat la timp și ar fi aterizat în condiții de siguranță la București”, afirmă specialistul în aviație.

Sorin Stoicescu mai spune că de vină pentru această situație în care președintele României a fost blocat pe un aeroport sunt consilierii care se ocupă de transportul lui Nicușor Dan.

„Se tot discută de cumpărarea unui avion. Eu cred că cel mai bine ar fi ca autoritățile să se lipească de Tarom. O nouă aeronavă, sau chiar două, trebuie să fie precum cele ale companiei naționale. Așa poți face o mentenanță mai bună, și, de asemenea, poți asigura antrenamentul potrivit al echipajului de zbor. Tarom are un kit pentru zboruri VIP”, a mai precizat Sorin Stoicescu.

Nicușor Dan, blocat în Paris

Revenirea președintelui Nicușor Dan în țară după Coaliția de Voință de zilele trecute a venit la pachet cu mai multe amânări ale zborului. Avionul său nu a putut decola din cauza condițiilor meteorologice, în condițiile în care Franța se confruntă cu ninsori puternice.

După ce nu a putut decola din capitala Franței, marți seară, din cauza ninsorilor abundente, nici miercuri dimineața aeronava Spartan în care a călătorit delegația română nu a primit undă verde să plece din Paris. Avionul a fost degivrat, însă decolarea a fost amânată în ultimul moment, iar șeful statului a fost coborât din avion în jurul orei 09:30.

Aeronava C-27J Spartan

Nicușor Dan a ajuns la Paris cu un C-27J Spartan – o soluție de avarie, pentru că România nu mai are o aeronavă prezidențială din anul 1998.

Spartan este un avion de transport mediu, cu două motoare cu elice. Este proiectat pentru misiuni militare în condiții dificile. Armata îl foloseşte în special pentru transport de trupe și echipamente, misiuni umanitare și în operațiunile NATO și UE. Este destinat să execute misiuni tactice, în operaţiuni de menţinere a păcii şi umanitare.

RECOMANDAREA AUTORULUI: