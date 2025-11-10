Prima pagină » Actualitate » Ministrul Justiției, Radu Marinescu, detalii despre extrădarea lui DANI MOCANU. Decizia autorităților italiene îl va trimite în pușcăriile din România

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, detalii despre extrădarea lui DANI MOCANU. Decizia autorităților italiene îl va trimite în pușcăriile din România

Ruxandra Radulescu
10 nov. 2025, 23:13, Actualitate
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, detalii despre extrădarea lui DANI MOCANU. Decizia autorităților italiene îl va trimite în pușcăriile din România
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, detalii despre extrădarea lui DANI MOCANU. Decizia autorităților italiene îl va trimite în pușcăriile din România

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a oferit noi informații despre procedura de extrădare a manelistului Dani Mocanu și a fratelui său, după ce au fost arestați, luni, în Italia, în apropiere de Napoli.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a explicat că autoritățile române întreprind toate demersurile pentru ca Dani Mocanu și fratele său să fie extrădați în România și încarcerați, conform legii.

Manelistul Dani Mocanu, arestat în Italia

Manelistul Dani Mocanu, arestat în Italia

“Este important de precizat că activitatea de căutare a unei persoane care nu s-a prezentat în vederea puneii în executare a hotărârii judecătorești de condamnare este într-o primă fază în competența autorităților polițienești și în măsura în care există indicii că a părăsit teritoriul României această activitate se realizează prin intermediul organizațiilor internaționale de cooperare.

În momnetul în care persoana este depistată pe teritoriul unei alte jurisdicții internaționale, dacă este vorba de un stat al UE se procedează la comunicarea mandatului european de arestare care presupune parcurgerea unei proceduri inclusiv judiciare la o instanță din statul unde a fost depistat care decide punerea în executare a mandatului de arestare și predarea persoanelor către jurisdicția românească”, a spus Radu Marinescu, la Antena 3 CNN.

Ministrul Justiției a explicat că se fac toate demersurile pentru ca frații Mocanu să fie aduși în țară și să execute pedeapsa în România.

“Mandatul european de arestare care ar fi trimis către autoritățile din țara în care ei au fost găsiți este valorificat prin procedura de valorificare judiciară prin intermediul unei instanțe din țara unde persoanele sunt identificate dacă este pe teritoriul UE. Un judecător se pronunță cu privire la predarea peroanelor respective către autoritățile române”, a mai precizat Radu Marineascu.

Dani Mocanu și fratele său, prinși în Italia

Manelistul Dani Mocanu și fratele său au fost arestați, luni, în Italia, în apropiere de Napoli. Anunțul a fost făcut de Poliția Română.

„În urma cooperării polițienești internaționale dintre Poliția Română, prin Centrul de Cooperare Polițienească Internațională (IGPR) și autoritățile din Italia, în cursul zilei de astăzi, 10 noiembrie 2025, au fost localizați doi bărbați, de 35 și 33 de ani, în localitatea Casola di Napoli, provincia Napoli, Italia. Bărbații au fost depistați de polițiștii din cadrul Chesturii de Poliție Brescia, împreună cu cei din cadrul Chesturii de Poliție Napoli.

Cei doi bărbați, din Ștefănești, județul Argeș, au fost condamnați la 4, respectiv 7 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice, mandatele de executare a pedepsei cu închisoarea fiind emise la data de 6 noiembrie 2025. În prezent, pe teritoriul Italiei, se desfășoară procedurile legale pentru punerea în aplicare a mandatelor europene de arestare, urmând ca, în funcție de decizia autorităților judiciare din această țară, persoanele să fie predate autorităților române”, au comunicat autoritățile române.

Informația vine în contextul în care în data de 6 noiembrie, Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani cu executare pentru tentativă de omor. În plus, acesta a fost condamnat și la 6 ani și 5 luni la de proxenetism, spălare de bani și grup infracțional, însă a scăpat în baza deciziei Curții Constituționale privind prescripția.

FOTO: Poliția Capitalei/ Envato

