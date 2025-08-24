Hoțul acrobat care a spart zeci de case situate în cartiere de lux din București și județul Ilfov a fost prins de polițiștii din Capitală după ce s-a orientat către vilele în valoare de sute de mii de euro din Șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești, situată în Sectorul 1. Anchetatorii au descoperit că spărgătorul este cetățean străin și nu fura numai în România.

În primăvara acestui an, polițiștii ilfoveni s-au lovit de un val de spargeri, în orașul Popești Leordeni, unde, în doar o singură noapte, un bărbat mascat a intrat în nu mai puțin de 13 vile. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere au relevat faptul că hoțul sărea gardurile cu foarte mare ușurință. În plus, au fost descărcate și imagini în care bărbatul alerga cu o viteză uimitoare.

Hoțul ar fi intrat în locuințe cu ajutorul unei șurubelnițe și ar fi luat doar bani, ceasuri și diferite bijuterii.

Ținta: vilele de lux din București

În ciuda faptului că, de a doua zi, în zonă au fost trimise patrule, surse judiciare au declarat, pentru Gândul, că hoțul s-a întors din nou, călare pe o bicicletă. Astfel, una dintre camere ar fi surprins un moment în care a trecut chiar prin fața unui echipaj care supraveghea din mașină.

Pentru că acționa mascat cu o cagulă și purta mănuși, haine închise la culoare și încălțăminte sport, ca să poată alerga, necunoscutul a fost supranumit „noul Fantomas”, după ce s-a considerat că pare a fi copia fidelă a faimosului spărgător Marian Fieraru, zis Fantomas, practicantul de parkour care a jefuit peste 20 de case din Pipera, inclusiv vila lui Gheorghe Hagi.

În timp ce judiciariștii ilfoveni încercau să-l identifice, hoțul părea să fi dispărut fără urmă. În luna iulie, acesta a reapărut din senin, însă, de această dată, s-a orientat către vilele de lux din București.

Surse judiciare au afirmat că, la data de 26 iulie, polițiștii Secției 5 au intrat în alertă după ce, pe timpul nopții, a reușit să intre într-un imobil situat pe Șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești de unde a furat 700 de lei.

Unde a greșit hoțul moldovean

În aceeași noapte, hoțul a sărit și în alte două curți învecinate, însă nu a reușit să fure nimic. Surse judiciare au declarat, pentru Gândul, că polițiștii bucureșteni au luat în calcul încă de la început că autorul ar putea fi cetățean străin. Ulterior, s-a constatat că este vorba despre Iuri Vilcov, un răufăcător din Republica Moldova, care opera atât în România, cât și în Bulgaria.

În plus, s-a stabilit că, atunci când venea la furat în țara noastră, Vilcov se caza în București, la un hotel de pe Calea Vitan, aflat pe raza de competență a Secției 11. La data de 3 august, polițiștii Secției 5 au fost anunțați de colegii de la Secția 11 că basarabeanul tocmai s-a cazat la hotelul respectiv.

Vilcov a fost prins imediat și reținut pentru 24 de ore, iar o zi mai târziu a fost arestat preventiv de magistrații Judecătoriei Sectorului 1.

