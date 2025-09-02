Prima pagină » Știri » Polițiștii au descoperit VIZUINA lui Emil Gânj. A fost nevoie de analize ADN

Andrei Dumitrescu
02 sept. 2025, 07:00, Știri
Polițiștii care îl caută pe Emil Gânj au descoperit că ucigașul și-a construit singur o ascunzătoare ingenioasă de inspirație militară. Anchetatorii au ridicat probe pe care le-au supus deja unor teste de laborator, care au arătat că cel mai căutat fugar din România a dormit și a mâncat în locul respectiv.

După două luni de căutări în trei județe și în străinătate, anchetatorii au început să ia în calcul că Emil Gânj a intrat în pământ. La propriu. Ca urmare, s-a luat în serios ipoteza că bărbatul s-ar putea ascunde în rețeaua de tuneluri construite în scop militar din ordinul lui Nicolae Ceaușescu încă din 1968, după ce rușii au invadat Cehoslovacia.

De teamă că și România ar putea fi ținta unei invazii, mai ales că serviciile de informații britanice aveau indicii în acest sens, Armata a început să se pregătească de un eventual atac.

Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că în timp ce se verifica dacă mai există galerii neastupate cu pământ, a fost descoperit un tunel construit din mărăcini, care masca o groapă destul de adâncă. În ea s-au găsit mai multe vase murdare, în care fusese mâncare.

Sursele citate au spus că recipientele respective ar fi fost ridicate de criminaliști. În urma analizelor ADN, specialiștii au stabilit că, în mod sigur, cel care a mâncat din vasele respective a fost Emil Gânj.

Hrănit de grupurile de nomazi

Totodată, anchetatorii au mai spus că este foarte probabil ca Gânj să fie ajutat de unii nomazi care călătoresc în zonele respective.

În dimineața zilei de 8 iulie 2025, Emil Gânj a ucis-o pe fosta lui iubită, o tânără de doar 23 de ani, chiar în locuința acesteia, în fața rudelor, apoi i-a incendiat trupul și a fugit de la locul faptei. Criminalul a așteptat momentul potrivit, pentru ca patrula de poliție care o proteja pe victimă să plece.

Apoi a forțat intrarea în curte și a spart cu toporul geamurile termopan ale ușii și ferestrelor, în încercarea de a pătrunde în casă. În locuință se aflau o rudă și doi minori, care au încercat să se adăpostească înăuntru. Atacatorul a început să caute victima și a găsit-o ascunsă într-un dulap. A ucis-o cu toporul, apoi a incendiat-o.

Emil Gânj era deja condamnat pentru crimă și era căutat de aproape un an și jumătate pentru acte de violență.

