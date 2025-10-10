Prima pagină » Actualitate » Fugarul Emil Gânj a ieșit din ascunzătoare. Unde a fost reperat cel mai căutat criminal din România

Fugarul Emil Gânj a ieșit din ascunzătoare. Unde a fost reperat cel mai căutat criminal din România

Andrei Dumitrescu
10 oct. 2025, 06:30, Actualitate
Fugarul Emil Gânj a ieșit din ascunzătoare. Unde a fost reperat cel mai căutat criminal din România

Polițiștii care îl caută pe criminalul Emil Gânj ar fi reușit să dea din nou de urma fugarului, după o bună bucată de timp în care s-ar fi luat în calcul inclusiv posibilitatea ca bărbatul să fie mort. Surse judiciare au afirmat, pentru Gândul, că ucigașul trăiește și a ieșit, recent, din ascunzătoare.

Undeva la jumătatea lunii septembrie, polițiștii care îl caută pe Emil Gânj descoperiseră o vizuină construită de fugar într-o zonă sălbatică, din județul Mureș. Acesta își făcuse un tunel din crengi, la capătul căruia săpase o groapă. În groapa respectivă, anchetatorii au găsit niște vase despre care analizele de laborator au dovedit că au fost folosite de Gânj.

De atunci, nu a mai apărut niciun indiciu cu privire la locul în care s-ar afla bărbatul. Totodată, echipele suplimentare venite din țară să ajute la căutări, au fost retrase. În tot acest timp, deși activitățile legate de fugar nu au fost oprite, despre bărbat nu a mai apărut niciun indiciu, ceea ce, conform unor surse judiciare, ar fi adus în discuție inclusiv posibilitatea ca acesta să fi murit între timp.

Sursele citate au dezvăluit, în exclusivitate pentru Gândul, că recent, în zona Mureș, acolo unde Gânj a fost căutat în mod special, au fost găsite urme de pași care, după ce au fost analizate de criminaliști, s-ar dovedit a fi chiar ale criminalului. Anchetatorii au explicat că, odată cu ploile de toamnă, pământul a devenit moale, iar fugarului îi este imposibil să se deplaseze fără să lase urme.

Ar fi folosit un telefon mobil

În același timp, polițiștii au suspiciuni că Emil Gânj primește în continuare ajutor și există indicii legate de faptul că bărbatul ar fi folosit inclusiv un telefon mobil.

Totodată, autoritățile speră că sezonul rece îl va scoate pe acesta din ascunzătoare.

În dimineața zilei de 8 iulie 2025, Emil Gânj a ucis-o pe fosta lui iubită, o tânără de doar 23 de ani, chiar în locuința acesteia, în fața rudelor, apoi i-a incendiat trupul și a fugit de la locul faptei. Criminalul a așteptat momentul potrivit, pentru ca patrula de poliție care o proteja pe victimă să plece.

Apoi a forțat intrarea în curte și a spart cu toporul geamurile termopan ale ușii și ferestrelor, în încercarea de a pătrunde în casă. În locuință se aflau o rudă și doi minori, care au încercat să se adăpostească înăuntru. Atacatorul a început să caute victima și a găsit-o ascunsă într-un dulap. A ucis-o cu toporul, apoi a incendiat-o.

Emil Gânj era deja condamnat pentru crimă și era căutat de aproape un an și jumătate pentru acte de violență.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Citește și

ACTUALITATE Crema politicii românești se strânge la Cluj Napoca / Nicușor Dan, Bolojan și Grindeanu vorbesc la Congresul UDMR
07:30
Crema politicii românești se strânge la Cluj Napoca / Nicușor Dan, Bolojan și Grindeanu vorbesc la Congresul UDMR
ACTUALITATE 10 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Laura Stoica ar fi împlinit 58 de ani/ Moare Edith Piaf/ Ziua Mondială a Sănătății Mintale
07:15
10 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Laura Stoica ar fi împlinit 58 de ani/ Moare Edith Piaf/ Ziua Mondială a Sănătății Mintale
SPORT Gigi Becali atacă după ce propunerea sa privind regula U21 a fost respinsă în Parlament
07:00
Gigi Becali atacă după ce propunerea sa privind regula U21 a fost respinsă în Parlament
ACTUALITATE Dezastrul găsit de ANAF în casa pe care i-a confiscat-o lui Klaus Iohannis. Statul îi cere și bani de reparații
23:26
Dezastrul găsit de ANAF în casa pe care i-a confiscat-o lui Klaus Iohannis. Statul îi cere și bani de reparații
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „În EUROPA, voturile pentru mișcarea suveranistă sunt voturi pentru «ruptură». Oamenii s-au săturat”
23:00
Ion Cristoiu: „În EUROPA, voturile pentru mișcarea suveranistă sunt voturi pentru «ruptură». Oamenii s-au săturat”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Deodată, KLAUS Iohannis a demisionat din funcție. Era nevoie de un loc pentru Bolojan”
22:12
Ion Cristoiu: „Deodată, KLAUS Iohannis a demisionat din funcție. Era nevoie de un loc pentru Bolojan”
Mediafax
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
Digi24
O femeie a murit la Disneyland, după ce a vizitat celebra atracție „Haunted Mansion”
Cancan.ro
Cine a fost tatăl lui Serghei Mizil, de fapt: mâna dreaptă a lui Ceaușescu + moartea suspectă din 2008
Prosport.ro
FOTO. Ce s-a ales de fata considerată cel mai frumos copil de pe Pământ
Adevarul
Putin a ajuns într-o țară în care ar putea fi arestat, în baza mandatului emis de Curtea Penală Internațională de la Haga
Mediafax
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
Click
Românii care au vizitat una dintre cele mai izolate și ieftine țări din lume. Ce i-a impresionat cel mai mult: „Un gest simplu, dar cu o semnificație profundă”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Un bărbat a cumpărat dintr-un second hand un ceas, cu 3 $. Apoi a pus poza lui online și a aflat adevărata valoare: „Ai dat lovitura”
Digi24
Biletul misterios primit de Trump de la Rubio, care l-a întrerupt în timpul unui eveniment la Casa Albă: „Vor avea nevoie de mine”
Cancan.ro
Mădălina, o tânără de 29 de ani din Giurgiu, a murit după ce a născut într-o clinică privată din Constanța. Ce s-a întâmplat cu câteva ore înainte de tragedie
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice! Nimeni nu a recunoscut-o
observatornews.ro
Câţi ani de închisoare ar face Sorin Oprescu dacă va fi extrădat în România
StirileKanalD
Siropul de tuse ucigaș: 20 de copii au murit și 5 sunt în stare critică
KanalD
Un influencer a murit într-un accident grav. Tânărul de 20 de ani și-a găsit sfârșitul chiar lângă cimitir
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis pe un drum expres. Limita la care scapi doar cu amendă în 2025
Descopera.ro
Locul „misterios” de unde a venit obiectul interstelar 3I/ATLAS
Capital.ro
Cine îi ia locul lui Călin Georgescu. România va suferi: El nu va supraviețui politic, dar ne îndreptăm spre ceva mai rău
Evz.ro
Cele mai compatibile zodii în această toamnă. Topul cuplurilor favorizate de astre
A1
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o perioadă extrem de grea
Stirile Kanal D
Doi părinți, găsiți fără viață în cada unui motel. Fetița lor a rămas orfană chiar de ziua ei
Kfetele
Igor Cuciuc, declarații despre moartea fiicei sale, în vârstă de 17 ani. Artistul este de părere că o mână criminală i-a luat viața: “S-a ascuns adevărul.”
RadioImpuls
Legătura dintre fosta iubită a lui Cristian Botgros și Andreea Cuciuc! Ce a făcut Alexandra Cuhuteac după moartea fulgerătoare a tinerei artiste: „Nu pot să redau prin cuvinte cât de mult te-am iubit”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
Femeile lipsesc deseori de la negocierile pentru pace, transmite șeful ONU
EXTERNE Tentativă de asasinat cu drona asupra premierului Belgiei
07:50
Tentativă de asasinat cu drona asupra premierului Belgiei
EXTERNE Vineri, 10 octombrie 2025, va fi anunțat câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace
07:35
Vineri, 10 octombrie 2025, va fi anunțat câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace
EXTERNE Premierul Danemarcei avertizează că Trump n-a renunțat la ANEXAREA Groenlandei: „Nu ne vom lăsa intimidați”
07:00
Premierul Danemarcei avertizează că Trump n-a renunțat la ANEXAREA Groenlandei: „Nu ne vom lăsa intimidați”
VIDEO Gândul publică detalii în EXCLUSIVITATE despre extinderea Bazei Kogălniceanu. Doar România pompează 2,5 miliarde de euro în ceea ce poate deveni cea mai mare bază NATO a Europei. Etapa 1 este în plină execuție cu sute de milioane de euro deja cheltuite
06:00
Gândul publică detalii în EXCLUSIVITATE despre extinderea Bazei Kogălniceanu. Doar România pompează 2,5 miliarde de euro în ceea ce poate deveni cea mai mare bază NATO a Europei. Etapa 1 este în plină execuție cu sute de milioane de euro deja cheltuite
EXTERNE Comisarul pentru apărare al UE avertizează: Amenințările Rusiei trebuie tratate cu seriozitate. Ce spune un comandant despre Al Treilea Război Mondial
00:16
Comisarul pentru apărare al UE avertizează: Amenințările Rusiei trebuie tratate cu seriozitate. Ce spune un comandant despre Al Treilea Război Mondial
CONTROVERSĂ Ilie Bolojan vrea dosar penal pentru primarii care falsifică bugetul. „Nu îți asiguri salariile pe noiembrie și decembrie”/„Ai o răspundere”. Exact ce a mărturisit Nicușor Dan că făcea ca primar: „Sunt artificii pe care noi le facem, inclusiv eu la primărie”
00:05
Ilie Bolojan vrea dosar penal pentru primarii care falsifică bugetul. „Nu îți asiguri salariile pe noiembrie și decembrie”/„Ai o răspundere”. Exact ce a mărturisit Nicușor Dan că făcea ca primar: „Sunt artificii pe care noi le facem, inclusiv eu la primărie”