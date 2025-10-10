Polițiștii care îl caută pe criminalul Emil Gânj ar fi reușit să dea din nou de urma fugarului, după o bună bucată de timp în care s-ar fi luat în calcul inclusiv posibilitatea ca bărbatul să fie mort. Surse judiciare au afirmat, pentru Gândul, că ucigașul trăiește și a ieșit, recent, din ascunzătoare.

Undeva la jumătatea lunii septembrie, polițiștii care îl caută pe Emil Gânj descoperiseră o vizuină construită de fugar într-o zonă sălbatică, din județul Mureș. Acesta își făcuse un tunel din crengi, la capătul căruia săpase o groapă. În groapa respectivă, anchetatorii au găsit niște vase despre care analizele de laborator au dovedit că au fost folosite de Gânj.

De atunci, nu a mai apărut niciun indiciu cu privire la locul în care s-ar afla bărbatul. Totodată, echipele suplimentare venite din țară să ajute la căutări, au fost retrase. În tot acest timp, deși activitățile legate de fugar nu au fost oprite, despre bărbat nu a mai apărut niciun indiciu, ceea ce, conform unor surse judiciare, ar fi adus în discuție inclusiv posibilitatea ca acesta să fi murit între timp.

Sursele citate au dezvăluit, în exclusivitate pentru Gândul, că recent, în zona Mureș, acolo unde Gânj a fost căutat în mod special, au fost găsite urme de pași care, după ce au fost analizate de criminaliști, s-ar dovedit a fi chiar ale criminalului. Anchetatorii au explicat că, odată cu ploile de toamnă, pământul a devenit moale, iar fugarului îi este imposibil să se deplaseze fără să lase urme.

Ar fi folosit un telefon mobil

În același timp, polițiștii au suspiciuni că Emil Gânj primește în continuare ajutor și există indicii legate de faptul că bărbatul ar fi folosit inclusiv un telefon mobil.

Totodată, autoritățile speră că sezonul rece îl va scoate pe acesta din ascunzătoare.

În dimineața zilei de 8 iulie 2025, Emil Gânj a ucis-o pe fosta lui iubită, o tânără de doar 23 de ani, chiar în locuința acesteia, în fața rudelor, apoi i-a incendiat trupul și a fugit de la locul faptei. Criminalul a așteptat momentul potrivit, pentru ca patrula de poliție care o proteja pe victimă să plece.

Apoi a forțat intrarea în curte și a spart cu toporul geamurile termopan ale ușii și ferestrelor, în încercarea de a pătrunde în casă. În locuință se aflau o rudă și doi minori, care au încercat să se adăpostească înăuntru. Atacatorul a început să caute victima și a găsit-o ascunsă într-un dulap. A ucis-o cu toporul, apoi a incendiat-o.

Emil Gânj era deja condamnat pentru crimă și era căutat de aproape un an și jumătate pentru acte de violență.

AUTORUL RECOMANDĂ: