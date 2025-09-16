Polițiștii care îl caută pe fugarul Emil Gânj au aflat cum a reușit criminalul din Mureș să reziste în sălbăticie de unul singur. Anchetatorii sunt acum siguri că bărbatul și-a premeditat crima încă din perioada în care era deținut în Penitenciarul Târgu Mureș.

Căutat de mai bine de două luni, criminalul Emil Gânj este încă de negăsit. Potrivit unor surse judiciare, o parte dintre polițiștii mobilizați din alte județe ale țării să-l caute zi și noapte în zonele sălbatice din Mureș ar fi fost deja retrași.

Plan urzit în închisoare

Până acum, fugarul a fost văzut o singură dată, cu ajutorul unui aparat cu termoviziune, iar, aproape două luni mai târziu, într-o vizuină construită chiar de către Gânj, au fost găsite niște vase în care avusese mâncare.

În acest context, polițiștii au tras concluzia că bărbatul și-a premeditat fapta și a folosit metode de supraviețuire de inspirație militară, pentru a se putea ascunde în mod eficient.

Surse din Poliție au dezvăluit, în exclusivitate pentru Gândul, că anchetatorii au descoperit că ucigașul și-a urzit planul încă din închisoare, unde executa o pedeapsă de 15 ani și 6 luni pentru omor calificat.

„A dat dovezi temeinice de îndreptare”

Aflat în Penitenciarul Târgu Mureș, Emil Gânj ar fi cerut conducerii să-i aducă mai multe cărți de specialitate în care erau descrise tehnici de supraviețuire. Pentru că acest tip de literatură nu exista în biblioteca închisorii, reprezentanții Ministerului Justiției i-ar fi cumpărat lui Gânj cărțile solicitate.

Mai mult, la data de 20 noiembrie 2020, când au fost de acord să-l pună liber cu 5 ani și o lună mai devreme, magistrații Judecătoriei Târgu Mureș au ținut cont inclusiv de faptul că deținutul a citit în închisoare, fapt care a fost interpretat drept un pas important către reintegrarea în societate.

„A dat dovezi temeinice de îndreptare, având o conduită bună constantă și se poate presupune rezonabil la acest moment că acestea sunt suficiente pentru realizarea prevenției speciale în cazul sau, în ciuda antecedentelor penale, care nu sunt atât de semnificative încât să justifice prin ele însele amânarea”, au motivat magistrații mureșeni.

Ulterior, în dimineața zilei de 8 iulie 2025, Emil Gânj a ucis-o cu toporul pe fosta lui iubită, o tânără de doar 23 de ani, chiar în locuința acesteia, în fața rudelor, apoi i-a incendiat trupul și a fugit de la locul faptei.

Emil Gânj era deja condamnat pentru crimă și era căutat de aproape un an și jumătate pentru acte de violență.

