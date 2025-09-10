Prima pagină » EXCLUSIV » Gardienii care păzeau PUȘCĂRIILE, chemați de la pensie din lipsă de oameni. Ministrul Justiției: „Deficitul de personal ajunge la 3.000 – 4.000 de oameni!”

Andrei Dumitrescu
10 sept. 2025, 07:00, EXCLUSIV
Polițiștii de penitenciare care s-au pensionat în ultimii șapte ani se vor putea întoarce la serviciu. Pe lângă leafă, foștii gardieni vor încasa și 15 la sută din pensie, astfel că încasările seniorilor vor ajunge la un nivel care depășește nivelul mediu de salarizare din România.

Ministerul Justiției a pus în dezbatere publică, pe pagina electronică a instituției, un proiect de lege prin care polițiștii de penitenciare care s-au pensionat în ultimii șapte ani vor putea reveni în sistem. Conform documentului, reangajarea se va face la cerere, fără concurs, cu menținerea categoriei și a gradului profesional deținut la momentul pensionării.

Totodată, foștii angajați care doresc să revină nu vor putea ocupa decât funcții identice sau inferioare din punct de vedere ierarhic față de cele deținute înainte să iasă la pensie.

Beneficiile legii: diminuarea cheltuielilor statului și ameliorarea deficitului de personal

Pentru ca acești oameni să fie motivați, la salariu se va adăuga și un procent de 15 la sută din pensia actuală. Totodată, la încetarea activității, polițiștii de penitenciare vor putea solicita recalcularea pensiei de serviciu, cu adăugarea ultimilor ani munciți.

În nota de fundamentare, reprezentanții Ministerului Justiției au menționat că un beneficiu important ar fi, pe de o parte, economia care s-ar face prin „diminuarea cheltuielilor statului cu plata pensiilor ocupaționale” și, pe de altă parte, se va ameliora deficitul de personal.

S-a considerat că foștii angajați știu deja meserie și nu mai au nevoie de timp pentru formarea profesională, fapt care reprezintă o soluție până în momentul în care bugetul va permite reluarea recrutărilor din sursa externă.

Rezerviștii, utili în caz de revoltă

Totodată, reprezentanții MJ au considerat că reîncadrarea personalului pensionat poate contribui direct la evitarea riscului de condamnări internaționale de către CEDO, va duce la reducerea volumului de ore suplimentare și la „creșterea capacității de intervenție în cazuri de criză, revoltă sau urgență medicală, unde prezența unui personal experimentat este esențială”.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat, pentru Gândul, că readucerea rezerviștilor la serviciu va aduce o economie la buget, dar, în același timp, va rezolva parțial problema deficitului de personal.

„Oamenii s-au pensionat la 47-50 de ani, în plină putere de muncă. Este vorba despre sute de angajați care au părăsit sistemul pentru că legea le-a permis. Numai că, din datele pe care le am de la Administrația Națională a Penitenciarelor, acolo există un deficit de personal 3.000 – 4.000 de oameni. De aceea, este foarte important să reducem acest deficit. În același timp, trebuie să luăm în considerare și faptul că, timp de câțiva ani, acești angajați nu vor mai primi 85 la sută din cuantumul pensiilor, ceea ce va reprezenta o economie pentru bugetul de stat. Eu cred că finalul de an va prinde legea în Parlament pentru votul final”, a declarat Radu Marinescu, pentru Gândul.

